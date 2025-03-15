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Как вырастить картофель без прополки и окучивания

Многие дачники отказываются от выращивания картофеля, так как тот требует постоянного ухода. Нужно не только посадить его, а потом собрать, но и в процессе приходится проводить окучивание, бороться с сорняками. Данный способ посадки позволит минимизировать работы на грядках.
Если вы имеете не так много времени, чтобы тратить его на огород, тогда метод вам понравиться.





Что потребуется:

Посадочный пророщенный картофель; сажалка для луковиц; черная полиэтиленовая пленка.
Процесс посадки картофеля

Посадочный материал нужно предварительно подготовить. Картофель проращивается.



Если клубни большие, их можно разрезать пополам. Место среза засыпается пеплом.



Сажать в таком случае нужно глазками вверх, а срезом вниз.



Высадка производится в высокие грядки. Ширина между рядами делается как и при традиционной посадке для выбранного сорта картофеля. Требуется просто насыпать высокие грядки. Те готовятся заблаговременно, обильно поливаются, а после накрываются черной полиэтиленовой пленкой. Она укладывается и в пролеты между рядками. В стыках ее следует присыпать грунтом.
Для высадки требуется прокалывать пленку на грядках сажалкой для луковиц.




В отверстия размещаются картофелины, и присыпаются сверху грунтом. Глубина лунок получается 6-8 см.



Когда посаженный этим способом картофель дает всходы, его не нужно окучивать.



Точки роста в грунте не контактируют со светом, поэтому не зеленеют. Только на белых отростках могут нарастать картофелины. Таким образом, растение использует весь свой урожайный потенциал. При этом от вас не требуется бороться с сорняками, так как их почти не будет. Под пленкой они не всходят.



В поливе такой картофель почти не нуждается. Дождевая вода, попадая на листики, будет стекать к основанию куста, и питать корни. При этом испарения из накрытого грунта минимальные. Сажая картофель этим методом, вы сведете уход только к обработке от колорадского жука. Перед уборкой ботва вырывается, и пленка снимается.



Метод больше всего подходит для уборки молодого не созревшего картофеля. Под пленкой в тепле он вырастет до товарного состояния быстрее.


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