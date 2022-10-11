15 новых развивающих книг для детей

Современные книжные новинки из раздела «Познавательная литература для детей» зачастую даже взрослых заставляют бросить все дела и засесть за учебу. О математике, физике, русском языке и литературе, истории, природоведении, музыке и географии из этих книг можно узнать куда больше, чем из академических учебников. Причем обучающие занятия подойдут как для школьника, так и малышам — их уроки счета, письма и чтения легко превращаются в веселую игру. Интересные книги, которые если не заменят занятия в саду и школе, то точно сделают их гораздо более увлекательными









П.И. Багин «В лесу»

Наталья Винокурова, Лариса Зайцева «Тетрадка на выходные. 1 класс»

Лора Овердек «Математика перед сном. Для малышей и детишек постарше»

Дженифер Адамс, Элисон Оливер «Литературные дудлы»

Серия «Узнать за 30 секунд»

Санжа Сильви «Профессии. Когда я вырасту, то стану…»

Николай Голь «Жизнь замечательных слов»

Kumon. Готовимся к школе

Лена Шёберг «Горячие факты про лед»

Джейми Роубак «Анатомия человека 360 градусов. Иллюстрированный атлас тела человека»

Люси и Стивен Хокинг «Джордж и код, который не взломать»

«Веселый алфавит. 66 цветных карточек-пазлов». Серия «Играем и учимся»

Ульф Сведберг «Круглый год»

Юлия Луговская «Пип дома»

«Мой первый атлас мира»