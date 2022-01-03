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10 вещей, которые мы каждый день делаем неправильно

В жизни много вещей, которые отнимают у нас уйму времени и нервов, но, к счастью, всегда можно покончить с этим безобразием.

В этом посте AdMe.ru 10 способов того, как сделать привычные вещи комфортными и удобными.

Пьем колу через соломинку


10 вещей, которые мы каждый день делаем неправильно



pinterest.com


Вставьте соломинку в отверстие на отрывном язычке банки, и она больше никогда не выскользнет.



Делаем круглую яичницу


10 вещей, которые мы каждый день делаем неправильно

pinterest.com


Идеально круглую яичницу можно сделать без специальных приспособлений, а всего лишь с помощью лукового кружочка.



Соединяем кабели


10 вещей, которые мы каждый день делаем неправильно

youtube.com


Чтобы кабели не разошлись при натяжении, зафиксируйте соединение небольшим узлом.



Чистим чеснок



pinterest.com


Положите головку чеснока в банку, закройте крышкой, представьте, что вы бармен, и хорошенько потрясите ее.



Делаем маникюр


10 вещей, которые мы каждый день делаем неправильно

pinterest.com


Чтобы аккуратно накрасить ногти, нужно следовать этой схеме.



Охлаждаем напитки быстро


10 вещей, которые мы каждый день делаем неправильно

pinterest.com


Чтобы быстро охладить бутылку пива, оберните ее влажным бумажным полотенцем и поставьте в холодильник. 15 минут — и все готово.



Завязываем шнурки


10 вещей, которые мы каждый день делаем неправильно

fieggen.com


Этот способ придумал Айана Фиген. Так шнурки на ботинках не развяжутся никогда. Если, конечно, вы их сами не развяжете.



Бутерброд с мороженым


10 вещей, которые мы каждый день делаем неправильно

vipovi.com


Разрежьте упаковку с мороженым, положите получившийся кусок на печенье или бисквит, закройте его сверху.

Вуаля!



Открываем пластиковую упаковку


10 вещей, которые мы каждый день делаем неправильно

pinterest.com


Чтобы открыть жесткие пластиковые упаковки, которые обычно плохо поддаются даже ножницам, используйте консервный нож.



Складываем футболку как ниндзя


10 вещей, которые мы каждый день делаем неправильно

pinterest.com


Просто следуйте инструкции выше. Это действительно легко и быстро.



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