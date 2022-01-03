10 вещей, которые мы каждый день делаем неправильно

С нами не соскучишься!

В жизни много вещей, которые отнимают у нас уйму времени и нервов, но, к счастью, всегда можно покончить с этим безобразием.



В этом посте AdMe.ru 10 способов того, как сделать привычные вещи комфортными и удобными.



Пьем колу через соломинку







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Вставьте соломинку в отверстие на отрывном язычке банки, и она больше никогда не выскользнет.

Делаем круглую яичницу

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Идеально круглую яичницу можно сделать без специальных приспособлений, а всего лишь с помощью лукового кружочка.

Соединяем кабели

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Чтобы кабели не разошлись при натяжении, зафиксируйте соединение небольшим узлом.

Чистим чеснок

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Положите головку чеснока в банку, закройте крышкой, представьте, что вы бармен, и хорошенько потрясите ее.

Делаем маникюр

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Чтобы аккуратно накрасить ногти, нужно следовать этой схеме.

Охлаждаем напитки быстро

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Чтобы быстро охладить бутылку пива, оберните ее влажным бумажным полотенцем и поставьте в холодильник. 15 минут — и все готово.

Завязываем шнурки

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Этот способ придумал Айана Фиген. Так шнурки на ботинках не развяжутся никогда. Если, конечно, вы их сами не развяжете.

Бутерброд с мороженым

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Разрежьте упаковку с мороженым, положите получившийся кусок на печенье или бисквит, закройте его сверху.

Открываем пластиковую упаковку

Вуаля!

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Чтобы открыть жесткие пластиковые упаковки, которые обычно плохо поддаются даже ножницам, используйте консервный нож.

Складываем футболку как ниндзя

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Просто следуйте инструкции выше. Это действительно легко и быстро.