10 вещей, которые мы каждый день делаем неправильно

В жизни много вещей, которые отнимают у нас уйму времени и нервов, но, к счастью, всегда можно покончить с этим безобразием.
В этом посте AdMe.ru 10 способов того, как сделать привычные вещи комфортными и удобными.
Пьем колу через соломинку
pinterest.com
Вставьте соломинку в отверстие на отрывном язычке банки, и она больше никогда не выскользнет.
Делаем круглую яичницу
pinterest.com
Идеально круглую яичницу можно сделать без специальных приспособлений, а всего лишь с помощью лукового кружочка.
Соединяем кабели
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Чтобы кабели не разошлись при натяжении, зафиксируйте соединение небольшим узлом.
Чистим чеснок
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Положите головку чеснока в банку, закройте крышкой, представьте, что вы бармен, и хорошенько потрясите ее.
Делаем маникюр
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Чтобы аккуратно накрасить ногти, нужно следовать этой схеме.
Охлаждаем напитки быстро
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Чтобы быстро охладить бутылку пива, оберните ее влажным бумажным полотенцем и поставьте в холодильник. 15 минут — и все готово.
Завязываем шнурки
fieggen.com
Этот способ придумал Айана Фиген. Так шнурки на ботинках не развяжутся никогда. Если, конечно, вы их сами не развяжете.
Бутерброд с мороженым
vipovi.com
Разрежьте упаковку с мороженым, положите получившийся кусок на печенье или бисквит, закройте его сверху.Вуаля!
Открываем пластиковую упаковку
pinterest.com
Чтобы открыть жесткие пластиковые упаковки, которые обычно плохо поддаются даже ножницам, используйте консервный нож.
Складываем футболку как ниндзя
pinterest.com
Просто следуйте инструкции выше. Это действительно легко и быстро.
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