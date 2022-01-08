Как организовать хранение в маленькой кухне

Главный принцип любого интерьера – это многофункциональность и удобство. В маленьких комнатах иногда бывает сложно расставить все предметы так, чтобы одновременно было удобно и уютно. В статье мы расскажем несколько советов, которые пригодятся вам в малогабаритной кухне.



1. Установить выдвижные конструкции

2. Использовать специфические стойки/держатели

3. Применить настенные фиксаторы

4. Поставить дополнительные полки

5. Обзавестись многофункциональными предметами

6. Пустить в ход съёмные держатели

7. Приобрести разделители в ящики

8. Использовать магнитную панель

9. Установить рейлинги

10. Применить крючки

Выдвижные конструкции очень хорошо экономят пространство в квартире. Также системы гарантируют, что в них поместятся гораздо больше необходимых предметов.Специальные стойки для бокалов, посуды, держатели для крышек, сковородок – это многофункциональные предметы, которые полноценно решат проблему хранения в маленькой кухне. Благодаря таким вещам, вы сможете быстрее найти нужную утварь и навести чистоту.Настенные фиксаторы бывают разных видов. Существуют магнитные и привычные пластмассовые варианты. Главное достоинство такого хранения – это порядок в кухонных шкафах и больше свободного места на рабочей зоне.Дополнительные полки также можно выбрать под размер своей кухни. Существуют угловые полки, прямые, которые легко ставить в шкаф, в виде стеллажа, мобильные. Рассмотрите различные виды, которые лучше всего подойдут для вашей кухни.Многофункциональная мебель, как и различные полки с многочисленными крючками и держателями, отлично справляются с главной задачей – освобождают и организуют пространство.Съемные держатели можно размещать на всех свободных дверцах кухонного гарнитура. В них удобно хранить разделочные доски, крышки, пакеты и другие нужные для хозяйства вещи.Чтобы в шкафах и на полках всегда царила чистота, стоит дополнительно купить разделители. Подходят они для хранения столовых приборов, кухонной утвари и других важных инструментов для готовки вкусных блюд.Магнитная панель уютно встанет в любой кухне, также она освободит место в шкафчиках. При помощи магнитов можно придумать и другие варианты хранения. Например, если прикрепить магнит к крышкам от баночек со специями, то их можно разместить на холодильнике.Рейлинговая система присутствует практически в каждой маленькой кухне. Ее выбирают, потому что она позволяет хранить кухонную утварь без необходимости занимать рабочую зону или полки. И также такое хранение гарантирует, что все предметы будут под рукой.Обычные крючки тоже могут отлично помочь в организации пространства на маленькой кухне. Пусть они не настолько функциональны, зато выглядят минималистично и стоят очень дешево.Маленькая кухня все равно должна обладать уютном. Без правильной организации пространства готовить будет очень сложно. Поэтому рекомендуем приглядеться к нашим практичным идеям.