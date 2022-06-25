10 случайных научных открытий, которые изменили мир

Как говорил Платон, наука покоится на ощущениях. 10 случайных научных открытий, приведенных ниже — лишнее тому подтверждение. Разумеется, научные школы, научную работу, и вообще целые жизни, посвященные науке, никто не отменял, но удача и случайность порой тоже могут сделать свое дело.









Пенициллин

Микроволновая печь

Липучки

Теория Большого взрыва

Тефлон

Вулканизат

Кока-кола

Радиоактивность

Виагра

Умная пыль