Загадочный дом Мантена, который простоял взаперти 100 лет, а сегодня снова принимает гостей

Самый загадочный дом в городе Мулен (Франция).
Относительно недавно особняк Мантена во Франции открыл свои двери для посетителей. Исполняя волю покойного хозяина, реставраторов пустили внутрь ровно через 100 лет после его смерти. Учитывая все легенды, которые ходили об этом таинственном доме, специалисты ожидали увидеть в его стенах самые невероятные вещи. Предчувствия их не обманули.
Дом Мантена построен в конце XIX века на месте дворца Бурбонов.
Этот загадочный дом был построен на руинах величественного замка герцогов де Бурбон и входит в единый комплекс музея Анны де Боже (Anne-de-Beaujeu). Его хозяин, богатый буржуа Луи Мантен, еще при жизни прославился своей эксцентричностью и непредсказуемостью. Он вкладывал огромные деньги в создание и обустройство интерьера своего дома, собирая изумительные коллекции и всевозможные редкие экземпляры изобразительного искусства.
Луи Мантен – эксцентричный французский буржуа, владелец необычного особняка.
Поскольку он не был женат и бездетен, то свои владения Мантен завещал муниципалитету города. Но с одной очень странной и необычной оговоркой — не открывать в особняк сто лет и превратить его в музей, который будет демонстрировать потомкам первозданную обстановку и роскошь жизни буржуазии во Франции в XIX веке.
Лестница, ведущая на второй этаж, сохранила свой первозданный вид.
На протяжении всего этого времени жители города, не имевшие доступа в загадочный и роскошный дом, придумывали невероятные легенды, как о его владельце, так и о самом особняке. Закрытые ставни и странное завещание будоражило сознание и воображение горожан, порождая просто зловещие истории, леденящие кровь.
По одной из таких версий, весьма обеспеченный и своенравный человек в своем доме хранил страшную коллекцию из человеческих скелетов. Поэтому его старались обходить стороной, и, как ни странно, даже разрушения Второй мировой войны и немецкая оккупация его не коснулись.
Интерьер особняка оставили в неизменном виде.
Когда приближалась столетняя годовщина со дня смерти владельца, власти города приступили к выполнению завещания Мантена и вскрыли опечатанный особняк. Естественно, за прошедшие сто лет и хозяйствования крыс, мышей и всякой другой вредной фауны, дом был в ужасающем состоянии. Но само убранство очень поразило всех присутствующих в тот момент людей, вызывая восхищение и изумление одновременно.
Ванна и душ в загадочном доме.
Не только богатая и утонченная обстановка удивила обследовавших весь дом специалистов, но и невиданные по тем временам блага грядущей цивилизации – электричество, смывной бачок в туалете, душ и необыкновенная ванна, а также сушилка для полотенец и теплый пол. Конечно же, скелетов никто не обнаружил, поэтому жуткие легенды были очень быстро развеяны.
Дом является своеобразным музеем искусств.
Роскошное убранство дома Мантена.
Дом Мантена спроектирован и оформлен особым образом: у его посетителей создается впечатление, что они находятся в музее искусств. Обладая особым вкусом и будучи увлеченным всем редким, необычным, эклектичным и экзотическим, Луи Мантин украшал каждую комнату потрясающим лабиринтом картин, книг, фотографий, миниатюрных статуэток, натурализованными животными, необыкновенными витражами. Все это осталось нетронутым временем, а главное людьми, благодаря его необычному завещанию.
Обои сохранились в неизменном виде.
После тщательной уборки и уничтожения грызунов, специалисты приступили к созданию оригинального музея, чтобы успеть его открыть к годовщине смерти хозяина. В противном случае дом бы перешел во владения его прямой наследнице, внучатой племяннице Изабелле де Шаваньяк, которая бы стала хозяйкой особняка на следующие 100 лет.
Вся мебель была отреставрирована.
Следуя завещанию покойного, менять или переделывать ничего не стали, но пришлось отреставрировать предметы мебели, которые служили целое столетие кормушкой для жучков точильщиков и мышей.
К счастью, сохранились особые обои из тисненой кожи, великолепные гобелены, фрески, оригинальные витражи, уникальный фарфор, множество картин и других произведений искусства.
Чучело из коллекции диковинок природы.
Лягушки сражающиеся на дуэли – самый интересный экспонат кабинета курьезов.
Дошла до наших дней и уникальная коллекция диковинок живой природы, самыми интересными экспонатами которой являются чучела лягушек, сражающиеся на дуэли, и играющая на скрипке крыса. Также сохранились египетские реликвии, окаменелости и невероятные антикварные лампы на масле.
Необычный экспонат на рабочем столе Луи Мантена.
Все это было собрано в одной комнате, которую назвали «кабинет курьезов». На столе находился человеческий череп с надписью: «Я был тем, кто вы есть, вы будете тем, кто я есть». Эта латинская надпись всегда напоминала Луи о бренности жизни и что конец близок.
Розовая комната, созданная для дамы сердца.
Необычное оформление софы в розовой комнате.
В особняке была обнаружена необычная для холостяка комната в розовом цвете и с вполне женскими атрибутами и предметами. Предположительно она была создана для замужней дамы сердца Луи Мантена, с которой якобы он тайно встречался целых 20 лет.
Оригинальные экспонаты музея.
Реставрация этого загадочного дома обошлась казне города в 3,8 миллиона долларов, но этот необычный музей, который появился благодаря странному завещанию и остался в первозданном виде, того стоит. Он является своеобразной машиной времени, которая переносит в начало прошлого века и раскрывает нам образ жизни представителей буржуазии того времени.
Дом-музей самого эксцентричного жителя города Луи Мантена.
Этот музей уже открыт для посетителей.
Конечно же, хозяин дома вложил целое состояние, чтобы оформить дом столь оригинально и собрать огромное количество редких книг, картин и коллекций. Но все это Луи Мантен делал не только ради своего удовольствия, он своеобразным способом сохранил эту красоту для всех нас, тем самым увековечив свое имя.
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