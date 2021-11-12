Животные с причудливыми рогами, которые завораживают свей красотой и величием

Эти великолепные парнокопытные.

1. Альпийский горный козел, козерог или ибекс

Отличительной чертой горных козлов является огромные загнутые рога, с поперечными буграми на поверхности, достигающие в длину 1 метра.

2. Представитель коровьего царства с самыми большими рогами

Священный бык ватусси (анколе) имеет собственный титул – «быки королей», проживающий в саваннах и на открытых полях.

3. Уникальное парнокопытное животное

Мархур или винторогий горный козел с лёгкостью преодолевает отвесные ущелья, а рога, напоминающие винтовой штопор, придают животному статности и грациозности .

4. Гарна, винторогая антилопа или сассиhttp://funhere.ru/?p=19151

Длинные, тонкие рога сасси, обладателями которых являются только самцы, достигают в длину 75 сантиметров и вьются по спирали.

5. Импала или чернопятая антилопа

Самая красивая антилопа, обитающая в Африке с красивыми рогами, украшенные кольцами, которые растут в течение многих лет.

6. Выносливый и ловкий винторогий козел или мархур

Парнокопытное животное с длинной бородой свое название получил за счет плоских рогов, которые закручены в виде спирали.

7. Бык ватусси или анколе-ватусси

Прародителями ватусси были первобытные дикие туры, которые около четырех тысяч лет назад попали в Африку с берегов Нила.

8. Степной бизон

Крупное древнее животное, которое существует на нашей планете уже около пяти миллионов лет.

9. Сахарский орикс, саблерогий орикс или саблерогая антилопа

Из-за чрезмерной охоты на это красивое, изящное и грациозное животное привело к полному исчезновению вида в естественных условиях обитания, а уцелевшие ориксы содержатся в частных коллекциях .

10. Аддакс или антилопа мендес

Крупная антилопа с шерстью песочно-желтого цвета летом и серовато-коричневой зимой, обитающая в пустынях и полупустынях.

11. Сайга или сайгак

Характерной особенностью всех представителей рода является мягкий подвижный нос сайгака, чем-то напоминающий короткий нос — хоботок .

12. Толсторог или толсторогий баран

Хорошо приспособлены к лазанью по крутым каменистым склонам, а вот к продолжительному быстрому бегу не приспособлены.

13. Большой куду или антилопа куду

Африканский вид антилоп из подсемейства быков с крупными завинченными рогами, достигающие величины до 1 метра.

14. Благородный европейский олень

Благородный олень имеет длиную шею, стройное тело, слегка вытянутую голову с грациозно разветвлёнными рогами, которые получили название панты.

15. Неприхотливый белохвостый олень

Белохвостый олень входит в род американских оленей семейства оленевых, который обитает в Северной, Центральной и Южной Америке.

16. Африканский повелитель

В странах Восточной Африки египетских и индийских быков назвали «ватуси», а их соседи , угандийские племена Нколе, дали новой породе имя «анколе».

17. Британская овца

Овца породы свейлдейл (swaledale) адаптирована для жизни в суровых погодных условиях, поэтому обладает белой толстой шерстью и завитыми рогами.

18. Самый рогатый бык в мире - ватусси

Удивительно длинные рога ватусси способны к терморегуляции и пронизаны множеством кровеносных сосудов.

19. Африканский буйвол или черный буйвол

Крупнейший из современных быков широко распространённый в Африке с рогами, которые образуют мощный щит на лбу .

20. Редкая африканская антилопа бонго

Ярко рыжая представительница парнокопытных с вертикальными бело-желтыми полосами вдоль спины и слегка закрученными рогами в форме лиры.

Так уж повелось, что голову многих видов парнокопытных венчают рога. И порой они такой необычной формы и внушительных размеров, что не заметить их просто нельзя. В этом обзоре собран фотографии животных, глядя на которых трудно не удивиться и не восхититься. Вот уж действительно тот случай, когда слово "рогоносец" звучит гордо!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: