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Животные с причудливыми рогами, которые завораживают свей красотой и величием


Эти великолепные парнокопытные.

Эти великолепные парнокопытные.

Так уж повелось, что голову многих видов парнокопытных венчают рога. И порой они такой необычной формы и внушительных размеров, что не заметить их просто нельзя. В этом обзоре собран фотографии животных, глядя на которых трудно не удивиться и не восхититься. Вот уж действительно тот случай, когда слово "рогоносец" звучит гордо!

1. Альпийский горный козел, козерог или ибекс


Отличительной чертой горных козлов является огромные загнутые рога, с поперечными буграми на поверхности, достигающие в длину 1 метра.

Отличительной чертой горных козлов является огромные загнутые рога, с поперечными буграми на поверхности, достигающие в длину 1 метра.

 

2. Представитель коровьего царства с самыми большими рогами


Священный бык ватусси (анколе) имеет собственный титул – «быки королей», проживающий в саваннах и на открытых полях.

Священный бык ватусси (анколе) имеет собственный титул – «быки королей», проживающий в саваннах и на открытых полях.

 

3. Уникальное парнокопытное животное


Мархур или винторогий горный козел с лёгкостью преодолевает отвесные ущелья, а рога, напоминающие винтовой штопор, придают животному статности и грациозности.

Мархур или винторогий горный козел с лёгкостью преодолевает отвесные ущелья, а рога, напоминающие винтовой штопор, придают животному статности и грациозности.

 

4. Гарна, винторогая антилопа или сассиhttp://funhere.ru/?p=19151


Длинные, тонкие рога сасси, обладателями которых являются только самцы, достигают в длину 75 сантиметров и вьются по спирали.

Длинные, тонкие рога сасси, обладателями которых являются только самцы, достигают в длину 75 сантиметров и вьются по спирали.

 

5. Импала или чернопятая антилопа


Самая красивая антилопа, обитающая в Африке с красивыми рогами, украшенные кольцами, которые растут в течение многих лет.

Самая красивая антилопа, обитающая в Африке с красивыми рогами, украшенные кольцами, которые растут в течение многих лет.

 

6. Выносливый и ловкий винторогий козел или мархур


Парнокопытное животное с длинной бородой свое название получил за счет плоских рогов, которые закручены в виде спирали.

Парнокопытное животное с длинной бородой свое название получил за счет плоских рогов, которые закручены в виде спирали.

 

7. Бык ватусси или анколе-ватусси


Прародителями ватусси были первобытные дикие туры, которые около четырех тысяч лет назад попали в Африку с берегов Нила.

Прародителями ватусси были первобытные дикие туры, которые около четырех тысяч лет назад попали в Африку с берегов Нила.

 

8. Степной бизон


Крупное древнее животное, которое существует на нашей планете уже около пяти миллионов лет.

Крупное древнее животное, которое существует на нашей планете уже около пяти миллионов лет.

 

9. Сахарский орикс, саблерогий орикс или саблерогая антилопа


Из-за чрезмерной охоты на это красивое, изящное и грациозное животное привело к полному исчезновению вида в естественных условиях обитания, а уцелевшие ориксы содержатся в частных коллекциях.

Из-за чрезмерной охоты на это красивое, изящное и грациозное животное привело к полному исчезновению вида в естественных условиях обитания, а уцелевшие ориксы содержатся в частных коллекциях.

 

10. Аддакс или антилопа мендес


Крупная антилопа с шерстью песочно-желтого цвета летом и серовато-коричневой зимой, обитающая в пустынях и полупустынях.

Крупная антилопа с шерстью песочно-желтого цвета летом и серовато-коричневой зимой, обитающая в пустынях и полупустынях.

 

11. Сайга или сайгак


Характерной особенностью всех представителей рода является мягкий подвижный нос сайгака, чем-то напоминающий короткий нос — хоботок.

Характерной особенностью всех представителей рода является мягкий подвижный нос сайгака, чем-то напоминающий короткий нос — хоботок.

 

12. Толсторог или толсторогий баран


Хорошо приспособлены к лазанью по крутым каменистым склонам, а вот к продолжительному быстрому бегу не приспособлены.

Хорошо приспособлены к лазанью по крутым каменистым склонам, а вот к продолжительному быстрому бегу не приспособлены.

 

13. Большой куду или антилопа куду


Африканский вид антилоп из подсемейства быков с крупными завинченными рогами, достигающие величины до 1 метра.

Африканский вид антилоп из подсемейства быков с крупными завинченными рогами, достигающие величины до 1 метра.

 

14. Благородный европейский олень


Благородный олень имеет длиную шею, стройное тело, слегка вытянутую голову с грациозно разветвлёнными рогами, которые получили название панты.

Благородный олень имеет длиную шею, стройное тело, слегка вытянутую голову с грациозно разветвлёнными рогами, которые получили название панты.

 

15. Неприхотливый белохвостый олень


Белохвостый олень входит в род американских оленей семейства оленевых, который обитает в Северной, Центральной и Южной Америке.

Белохвостый олень входит в род американских оленей семейства оленевых, который обитает в Северной, Центральной и Южной Америке.

 

16. Африканский повелитель


В странах Восточной Африки египетских и индийских быков назвали «ватуси», а их соседи, угандийские племена Нколе, дали новой породе имя «анколе».

В странах Восточной Африки египетских и индийских быков назвали «ватуси», а их соседи, угандийские племена Нколе, дали новой породе имя «анколе».

 

17. Британская овца


Овца породы свейлдейл (swaledale) адаптирована для жизни в суровых погодных условиях, поэтому обладает белой толстой шерстью и завитыми рогами.

Овца породы свейлдейл (swaledale) адаптирована для жизни в суровых погодных условиях, поэтому обладает белой толстой шерстью и завитыми рогами.

 

18. Самый рогатый бык в мире - ватусси


Удивительно длинные рога ватусси способны к терморегуляции и пронизаны множеством кровеносных сосудов.

Удивительно длинные рога ватусси способны к терморегуляции и пронизаны множеством кровеносных сосудов.

 

19. Африканский буйвол или черный буйвол


Крупнейший из современных быков широко распространённый в Африке с рогами, которые образуют мощный щит на лбу.

Крупнейший из современных быков широко распространённый в Африке с рогами, которые образуют мощный щит на лбу.

 

20. Редкая африканская антилопа бонго


Ярко рыжая представительница парнокопытных с вертикальными бело-желтыми полосами вдоль спины и слегка закрученными рогами в форме лиры.

Ярко рыжая представительница парнокопытных с вертикальными бело-желтыми полосами вдоль спины и слегка закрученными рогами в форме лиры.

 

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Животные с причудливыми рогами, которые завораживают свей красотой и величием

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Животные с причудливыми рогами, которые завораживают свей красотой и величиемПодписаться на мой Instagram
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