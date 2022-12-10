9 старых вещей, которые вернулись под новыми названиями и снова стали трендами

Все новое - это хорошо забытое старое

1. Чайный гриб - комбуча

Напиток из чайного гриба стал по-модному называться комбучей

2. Туризм - трекинг

Пеший поход больше не туризм, а трекинг / Фото: static.tildacdn.com

3. Вазелин - нефтяное желе

Petroleum jelly - ничто иное, как привычный нам вазелин

4. Лесная прогулка - интерактивная экотропа

Экотропы оборудованы указателями, по ним четко проложены маршруты, чтобы люди не заблудились / Фото: tvil.ru

5. Не выбрасывать - вторичное использование

Пустые тетрапаки можно превратить в полезные бытовые предметы

6. Общежитие и коммунальная квартира - коливинг

Коливинг - современный аналог общежитий и коммуналок / Фото: miro.medium.com

7. Рассада - микрогрин

По сути, микрогрин - это та же рассада, но только мелких ростков / Фото: nice-me.ru

8. Рыбацкие сапоги - женская обувь

Рыбацкие резиновые сапоги стали трендом женской моды

9. Субботник - экоакция

Субботники снова становятся популярны, а к тому же сближают людей / Фото: pbs.twimg.com