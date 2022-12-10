9 старых вещей, которые вернулись под новыми названиями и снова стали трендами

Все новое - это хорошо забытое старое
Недаром говорят, что все новое - это хорошо забытое старое. Так и сегодня многие давно знакомые вещи становятся трендами. Вот только называются они по-другому, да и стоят на порядок дороже. Почему коммуналки, рассада и рыбацкие сапоги на пике популярности?
1. Чайный гриб - комбуча
Напиток из чайного гриба стал по-модному называться комбучей
В советские времена чайный гриб был одним из популярных лекарств альтернативной медицины. Сам по себе он представляет симбиоз уксуснокислых бактерий и дрожжей. Рос и размножался чайный гриб в огромных колбах, где и выделял продукты своей жизнедеятельности. В результате получалась кисло-сладкая газировка, которую также называли чайным квасом. Сейчас подобный напиток полюбился европейцам и американцам. Вот только именуют его комбучей на японский манер, хотя у азиатов комбуча - это напиток из водорослей комбу. Стоит такой напиток больше, чем хорошее пиво, да и польза не доказана, зато вкус откровенно на любителя.
2. Туризм - трекинг
Пеший поход больше не туризм, а трекинг / Фото: static.tildacdn.com
Сейчас туризмом считается заграничный отдых в лучших отелях с All Inclusive, личным бассейном, морем в минуте хотьбы и реками алкоголя. Хотя еще совсем недавно туристами были люди, отправляющиеся в пешие походы с палатками. Теперь данный вид отдыха именуется трекингом. Трекинг - звучит романтично, вокруг этого слова буквально витает ореол силы, мужественности и отваги. Куда уж банальным туристам без пятизвездочных отелей.
3. Вазелин - нефтяное желе
Petroleum jelly - ничто иное, как привычный нам вазелин
Смягчающее средство начали производить из нефтепродуктов в середине XIX века. Американцы называли его petroleum jelly, то есть нефтяным желе, а европейцы - привычным нам вазелином. Однако обычным вазелином сейчас никого не удивишь, зато петролеум джелли звучит очень необычно и «по-заграничному». Чудо-средством можно и волосы уложить, и защитить лапы собак от уличных реагентов, предотвратить ржавление металлических изделий, натереть до блеска хромированные элементы и даже устранить сухость кожи. Стоит petroleum jelly, конечно, недешево, но сколько пользы несет. И совсем неважно, что это привычный всем вазелин, только в другой упаковке.
4. Лесная прогулка - интерактивная экотропа
Экотропы оборудованы указателями, по ним четко проложены маршруты, чтобы люди не заблудились / Фото: tvil.ru
Только представьте, как прекрасно отправиться на прогулку в лес, пройти по тропинкам, насладиться природой... и все это за немалую сумму. Подобный вариант досуга набирает популярность, особенно среди жителей мегаполисов, которые практически не выбираются за пределы города. Экологические тропы представляют собой обустроенные и охраняемые прогулочно-познавательные маршруты для экопросвещения людей. Да, возможно, гулять по ним и правда приятнее благодаря меткам и указателям, но найти единение с природой можно и более бюджетным способом.
5. Не выбрасывать - вторичное использование
Пустые тетрапаки можно превратить в полезные бытовые предметы
Еще один экотренд, который призывает людей не выбрасывать те или иные вещи, а по возможности использовать повторно. Например, из картонной упаковки из-под молока можно сделать вазу для сухоцветов, коробку для мелочи или вырезать стельки. А бытовые приборы лучше отремонтировать, чем покупать новые. Во времена СССР часто приходилось идти на хитрости со старыми вещами, потому что не всегда удавалось достать то, что нужно. И если раньше вторичное применение было необходимостью, то сегодня это модная тенденция ради спасения планеты.
6. Общежитие и коммунальная квартира - коливинг
Коливинг - современный аналог общежитий и коммуналок / Фото: miro.medium.com
Как насчет заселения большим коллективом с общими душевыми, кухней и просторной гостиной для собраний и совместных мероприятий? Напоминает старые-добрые коммуналки и общежития, только теперь такой вид совместного проживания называется коливинг. В Советском Союзе тоже был этот тренд. Однако студенты, молодые семьи, военные и вахтовые рабочие получали немного удовольствия от подобного соседства. Жить вместе большой коммуной - хорошо до поры до времени, а затем все равно захочется уединиться и побыть наедине с собой.
7. Рассада - микрогрин
По сути, микрогрин - это та же рассада, но только мелких ростков / Фото: nice-me.ru
Люди, которые выращивают на подоконнике или балконе рассаду, сажают лук и салат на зиму, даже не подозревают, что занимаются модным нынче микрогринингом. А ведь хобби получается не из дешевых, чего только стоят специальные горшочки, автоопрыскиватель, удобрения, подсветка и индикаторы влажности. Все для того, чтобы выращивать молодую зелень. То есть ту же самую рассаду, которая успешно растет в старых упаковках из-под яиц, кефира, довольствуется солнечным светом и поливается при необходимости из обычного чайника.
8. Рыбацкие сапоги - женская обувь
Рыбацкие резиновые сапоги стали трендом женской моды
Разве можно было представить, что рыбацкие резиновые сапоги станут настоящим трендом женской моды? Сегодня девушки спокойно носят их в городе, сочетают с дизайнерскими пальто, куртками, платьями, юбками, деловыми костюмами и стильными сумочками. Трендсеттером стал скандинавский бренд Ganni, которые представили резиновые сапоги за 245 евро. Дальше моду подхватили и другие фирмы, хотя мы-то знаем, куда на самом деле стоит надевать подобную обувь.
9. Субботник - экоакция
Субботники снова становятся популярны, а к тому же сближают людей / Фото: pbs.twimg.com
Традиция собираться всем двором, коллективом ради уборки территории или ремонта знакома всем советским гражданам. Со временем такие мероприятия посчитали устаревшими и для проведения необходимых работ стали нанимать специалистов. Теперь же экоактивисты бьют тревогу и призывают заботиться об окружающей среде. А для этого нужно собираться всем вместе и проводить уборку во дворе, на бесхозных территориях, в лесах и посадках. Отличная идея, вот только совсем не новая.
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