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9 старых вещей, которые вернулись под новыми названиями и снова стали трендами


Все новое - это хорошо забытое старое

Все новое - это хорошо забытое старое

Недаром говорят, что все новое - это хорошо забытое старое. Так и сегодня многие давно знакомые вещи становятся трендами. Вот только называются они по-другому, да и стоят на порядок дороже. Почему коммуналки, рассада и рыбацкие сапоги на пике популярности?

 

1. Чайный гриб - комбуча




Напиток из чайного гриба стал по-модному называться комбучей


Напиток из чайного гриба стал по-модному называться комбучей

 

В советские времена чайный гриб был одним из популярных лекарств альтернативной медицины. Сам по себе он представляет симбиоз уксуснокислых бактерий и дрожжей. Рос и размножался чайный гриб в огромных колбах, где и выделял продукты своей жизнедеятельности. В результате получалась кисло-сладкая газировка, которую также называли чайным квасом. Сейчас подобный напиток полюбился европейцам и американцам. Вот только именуют его комбучей на японский манер, хотя у азиатов комбуча - это напиток из водорослей комбу. Стоит такой напиток больше, чем хорошее пиво, да и польза не доказана, зато вкус откровенно на любителя.

2. Туризм - трекинг


Пеший поход больше не туризм, а трекинг / Фото: static.tildacdn.com

Пеший поход больше не туризм, а трекинг / Фото: static.tildacdn.com

 

Сейчас туризмом считается заграничный отдых в лучших отелях с All Inclusive, личным бассейном, морем в минуте хотьбы и реками алкоголя. Хотя еще совсем недавно туристами были люди, отправляющиеся в пешие походы с палатками. Теперь данный вид отдыха именуется трекингом. Трекинг - звучит романтично, вокруг этого слова буквально витает ореол силы, мужественности и отваги. Куда уж банальным туристам без пятизвездочных отелей.

3. Вазелин - нефтяное желе


Petroleum jelly - ничто иное, как привычный нам вазелин

Petroleum jelly - ничто иное, как привычный нам вазелин

 

Смягчающее средство начали производить из нефтепродуктов в середине XIX века. Американцы называли его petroleum jelly, то есть нефтяным желе, а европейцы - привычным нам вазелином. Однако обычным вазелином сейчас никого не удивишь, зато петролеум джелли звучит очень необычно и «по-заграничному». Чудо-средством можно и волосы уложить, и защитить лапы собак от уличных реагентов, предотвратить ржавление металлических изделий, натереть до блеска хромированные элементы и даже устранить сухость кожи. Стоит petroleum jelly, конечно, недешево, но сколько пользы несет. И совсем неважно, что это привычный всем вазелин, только в другой упаковке.

4. Лесная прогулка - интерактивная экотропа


Экотропы оборудованы указателями, по ним четко проложены маршруты, чтобы люди не заблудились / Фото: tvil.ru

Экотропы оборудованы указателями, по ним четко проложены маршруты, чтобы люди не заблудились / Фото: tvil.ru

 

Только представьте, как прекрасно отправиться на прогулку в лес, пройти по тропинкам, насладиться природой... и все это за немалую сумму. Подобный вариант досуга набирает популярность, особенно среди жителей мегаполисов, которые практически не выбираются за пределы города. Экологические тропы представляют собой обустроенные и охраняемые прогулочно-познавательные маршруты для экопросвещения людей. Да, возможно, гулять по ним и правда приятнее благодаря меткам и указателям, но найти единение с природой можно и более бюджетным способом.

5. Не выбрасывать - вторичное использование


Пустые тетрапаки можно превратить в полезные бытовые предметы

Пустые тетрапаки можно превратить в полезные бытовые предметы

 

Еще один экотренд, который призывает людей не выбрасывать те или иные вещи, а по возможности использовать повторно. Например, из картонной упаковки из-под молока можно сделать вазу для сухоцветов, коробку для мелочи или вырезать стельки. А бытовые приборы лучше отремонтировать, чем покупать новые. Во времена СССР часто приходилось идти на хитрости со старыми вещами, потому что не всегда удавалось достать то, что нужно. И если раньше вторичное применение было необходимостью, то сегодня это модная тенденция ради спасения планеты.

6. Общежитие и коммунальная квартира - коливинг


Коливинг - современный аналог общежитий и коммуналок / Фото: miro.medium.com

Коливинг - современный аналог общежитий и коммуналок / Фото: miro.medium.com

 

Как насчет заселения большим коллективом с общими душевыми, кухней и просторной гостиной для собраний и совместных мероприятий? Напоминает старые-добрые коммуналки и общежития, только теперь такой вид совместного проживания называется коливинг. В Советском Союзе тоже был этот тренд. Однако студенты, молодые семьи, военные и вахтовые рабочие получали немного удовольствия от подобного соседства. Жить вместе большой коммуной - хорошо до поры до времени, а затем все равно захочется уединиться и побыть наедине с собой.

7. Рассада - микрогрин


По сути, микрогрин - это та же рассада, но только мелких ростков / Фото: nice-me.ru

По сути, микрогрин - это та же рассада, но только мелких ростков / Фото: nice-me.ru

 

Люди, которые выращивают на подоконнике или балконе рассаду, сажают лук и салат на зиму, даже не подозревают, что занимаются модным нынче микрогринингом. А ведь хобби получается не из дешевых, чего только стоят специальные горшочки, автоопрыскиватель, удобрения, подсветка и индикаторы влажности. Все для того, чтобы выращивать молодую зелень. То есть ту же самую рассаду, которая успешно растет в старых упаковках из-под яиц, кефира, довольствуется солнечным светом и поливается при необходимости из обычного чайника.

8. Рыбацкие сапоги - женская обувь


Рыбацкие резиновые сапоги стали трендом женской моды

Рыбацкие резиновые сапоги стали трендом женской моды

 

Разве можно было представить, что рыбацкие резиновые сапоги станут настоящим трендом женской моды? Сегодня девушки спокойно носят их в городе, сочетают с дизайнерскими пальто, куртками, платьями, юбками, деловыми костюмами и стильными сумочками. Трендсеттером стал скандинавский бренд Ganni, которые представили резиновые сапоги за 245 евро. Дальше моду подхватили и другие фирмы, хотя мы-то знаем, куда на самом деле стоит надевать подобную обувь.

9. Субботник - экоакция


Субботники снова становятся популярны, а к тому же сближают людей / Фото: pbs.twimg.com

Субботники снова становятся популярны, а к тому же сближают людей / Фото: pbs.twimg.com

 

Традиция собираться всем двором, коллективом ради уборки территории или ремонта знакома всем советским гражданам. Со временем такие мероприятия посчитали устаревшими и для проведения необходимых работ стали нанимать специалистов. Теперь же экоактивисты бьют тревогу и призывают заботиться об окружающей среде. А для этого нужно собираться всем вместе и проводить уборку во дворе, на бесхозных территориях, в лесах и посадках. Отличная идея, вот только совсем не новая.

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9 старых вещей, которые вернулись под новыми названиями и снова стали трендами

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