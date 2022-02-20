Тайная миссия Петра I в Африку

Два года и 3000 золотых рублей было потрачено на подготовку секретной миссии Петра I. И всё для того, чтобы сделать Россию колониальной державой. Император был уверен – чтобы оформить протекторат над «Мадагаскарским Королевством», нужно лишь несколько боевых кораблей…











Портрет царя Петра I. Густав фон Мардефельд, 1707 год.



Во время эпохи Великих географических открытий наиболее активными «игроками» стали Испания и Португалия. В XV-XVI веках эти две ведущие морские державы исследовали большую часть Земли и даже юридически разделили земной шар пополам. В XVII веке на мировую морскую арену вышли Англия, Франция, Голландия, которые также желали урвать свой кусок пирога. Так началась борьба европейских держав за захват колоний в Африке, Азии, Америке, Тихом океане.







Петр I на верфях Ост-Индской компании в Амстердаме. М.В. Добужинский.



В России в то время никто и не думал о далеких землях, но ситуация изменилась с приходом к власти Петра I. Знаменитый царь-реформатор решительно брался за самые смелые проекты, если они могли, по его мнению, принести пользу. Одним из таких авантюрных планов с Петром поделился вице-адмирал Даниэль Якоб Вильстер. Урожденный датчанин, Вильстер был вынужден покинуть флот своей страны и перебраться в Швецию.

Но и там он пробыл недолго, в 1721 году он поселился в Санкт-Петербурге и занял административную должность.Карта мира XVII века с предполагаемым маршрутом экспедиции к Мадагаскару.Вильстер внушил Петру, что России нужны свои колонии в Африке, из которых можно извлечь немалую прибыль. Было предложено конкретное место – остров Мадагаскар. К тому времени кроме туземцев там обитали пираты, основавшие поселения для отдыха и починки судов. Чтобы оформить протекторат над «Мадагаскарским Королевством», нужно было лишь несколько боевых кораблей.Любопытно, что Швеция также налаживала связи с флибустьерами, которые пытались легализировать свой статус и закрепить занятые земли официально. Но у скандинавов банально не хватило денег. Одним из руководителей несостоявшейся экспедиции был как раз Вильстер.Действующая копия русского парусного фрегата «Штандарт»Петр I – царь и реформатор России. Н. Ф. Доровольский.Началась подготовка к походу , который сразу засекретили. О планах царя знали лишь наиболее доверенные лица. Коллегию иностранных дел и Адмиралтейство, «набитые иностранцами», не уведомляли. Стратегию путешествия разработали в канцелярии генерал-адмирала Федора Апраксина. Но точное место назначения не знали даже там.На выделенные из казны 3000 рублей снарядили два 32-пушечных фрегата голландской постройки: «Амстердам-Галей» и «Декронделивде». Корабли килевали, обшивали досками и шерстью. 12 декабря 1723 года под флагом Вильстера фрегаты вышли из Кронштадта в дальнее плавание. Всего через неделю во время шторма флагман получил сильные повреждения и отряд отправился к острову Нарген (современная Эстония). 31 декабря поход продолжился, но 8 января у «Амстердам-Галей» снова открылась течь. Экспедицию пришлось прервать, корабли вернулись в Ревель (современный Таллин).Триумф российского флота. В.И. Нестеренко.Карта Мадагаскара. Самуэль Торнтон, 1702-1707 гг.Началась подготовка второй экспедиции, но дальнейшие попытки «покорить Мадагаскар» прекратились после смерти Петра. Его наследники больше внимания стали уделять ближайшим землям: Персия, Средняя Азия, Кавказ. Так и вышло, что сильный шторм в суровой Балтике помешал России получить свою колонию в Африке.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)