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Тайная миссия Петра I в Африку

Два года и 3000 золотых рублей было потрачено на подготовку секретной миссии Петра I. И всё для того, чтобы сделать Россию колониальной державой. Император был уверен – чтобы оформить протекторат над «Мадагаскарским Королевством», нужно лишь несколько боевых кораблей…

Тайная миссия Петра I в Африку

Тайная миссия Петра I в Африку

Портрет царя Петра I. Густав фон Мардефельд, 1707 год.

Во время эпохи Великих географических открытий наиболее активными «игроками» стали Испания и Португалия. В XV-XVI веках эти две ведущие морские державы исследовали большую часть Земли и даже юридически разделили земной шар пополам. В XVII веке на мировую морскую арену вышли Англия, Франция, Голландия, которые также желали урвать свой кусок пирога. Так началась борьба европейских держав за захват колоний в Африке, Азии, Америке, Тихом океане.

Тайная миссия Петра I в Африку

Петр I на верфях Ост-Индской компании в Амстердаме. М.В. Добужинский.

В России в то время никто и не думал о далеких землях, но ситуация изменилась с приходом к власти Петра I. Знаменитый царь-реформатор решительно брался за самые смелые проекты, если они могли, по его мнению, принести пользу. Одним из таких авантюрных планов с Петром поделился вице-адмирал Даниэль Якоб Вильстер. Урожденный датчанин, Вильстер был вынужден покинуть флот своей страны и перебраться в Швецию.

Но и там он пробыл недолго, в 1721 году он поселился в Санкт-Петербурге и занял административную должность.

Тайная миссия Петра I в Африку

Карта мира XVII века с предполагаемым маршрутом экспедиции к Мадагаскару.

Вильстер внушил Петру, что России нужны свои колонии в Африке, из которых можно извлечь немалую прибыль. Было предложено конкретное место – остров Мадагаскар. К тому времени кроме туземцев там обитали пираты, основавшие поселения для отдыха и починки судов. Чтобы оформить протекторат над «Мадагаскарским Королевством», нужно было лишь несколько боевых кораблей.

Любопытно, что Швеция также налаживала связи с флибустьерами, которые пытались легализировать свой статус и закрепить занятые земли официально. Но у скандинавов банально не хватило денег. Одним из руководителей несостоявшейся экспедиции был как раз Вильстер.

Тайная миссия Петра I в Африку

Действующая копия русского парусного фрегата «Штандарт»

Тайная миссия Петра I в Африку

Петр I – царь и реформатор России. Н. Ф. Доровольский.

Началась подготовка к походу, который сразу засекретили. О планах царя знали лишь наиболее доверенные лица. Коллегию иностранных дел и Адмиралтейство, «набитые иностранцами», не уведомляли. Стратегию путешествия разработали в канцелярии генерал-адмирала Федора Апраксина. Но точное место назначения не знали даже там.

На выделенные из казны 3000 рублей снарядили два 32-пушечных фрегата голландской постройки: «Амстердам-Галей» и «Декронделивде». Корабли килевали, обшивали досками и шерстью. 12 декабря 1723 года под флагом Вильстера фрегаты вышли из Кронштадта в дальнее плавание. Всего через неделю во время шторма флагман получил сильные повреждения и отряд отправился к острову Нарген (современная Эстония). 31 декабря поход продолжился, но 8 января у «Амстердам-Галей» снова открылась течь. Экспедицию пришлось прервать, корабли вернулись в Ревель (современный Таллин).

Тайная миссия Петра I в Африку

Триумф российского флота. В.И. Нестеренко.

Тайная миссия Петра I в Африку

Карта Мадагаскара. Самуэль Торнтон, 1702-1707 гг.

Началась подготовка второй экспедиции, но дальнейшие попытки «покорить Мадагаскар» прекратились после смерти Петра. Его наследники больше внимания стали уделять ближайшим землям: Персия, Средняя Азия, Кавказ. Так и вышло, что сильный шторм в суровой Балтике помешал России получить свою колонию в Африке.

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