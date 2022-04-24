Три легендарные любовницы, которые оказали серьёзное влияние на ход мировой истории

Слева: Римская распутница Мессалина, справа: Клеопатра, художник И. П. Аргунов.
История сохранила немало имен завоевателей и правителей. Но часто случалось так, что за каждым мужчиной скрывалась женщина, которая при помощи своих природных прелестей и острого ума могла влиять на судьбы государств. В этом обзоре представлены знаменитые любовницы, которые оставили значительный след в истории.
Клеопатра. | Фото: present-dv.ru.
Клеопатра была далеко не красавицей, но она умела правильно использовать свой женский шарм, чтобы мужчина захотел провести с ней ночь, зная, что на следующее утро он будет убит. Греки называли царицу «мериохане», т. е. «распахнуторотой» или «широкоротой». Клеопатра знала, как доставить мужчине удовольствие. Но, помимо этого, царица Египта была очень мудрой. С каждым мужчиной она вела себя по-разному. Если с Юлием Цезарем была кроткой и умной, то в отношениях с Марком Антонием женщина проявляла все свое неистовство.
Мессалина
Мессалина - развратная жена римского императора Клавдия. | Фото: hotelcentraleroma.it.
Имя Валерии Мессалины стало синонимом женского распутства и похоти. Мессалина была очень популярна при дворе Калигулы, она сумела выйти замуж за римского императора Клавдия. Историки Тацит и Светоний упоминали, как Мессалина, будучи женой правителя, под вымышленным именем посещала свой лунапарий (бордель) и выдавала себя за проститутку.
Несмотря на свое неуемное половое влечение, Мессалина имела большое влияние в политике. Она управляла императором, а от этого сенат выполнял ее приказы. Мессалина погибла в результате неудавшегося политического переворота.
Таис Афинская
Таис поджигает Персеполь. Джошуа Рейнольдса, 1781 год. | Фото: storyfiles.blogspot.com.
Таис Афинская известна как подруга и любовница Александра Македонского. Почему-то ее облик не запечатлел ни один скульптор или художник, но слава о красоте и поступках гетеры дошла до сегодняшних дней.
Как известно из исторических источников, Таис выгодно отличалась от других гречанок своей внешностью: у нее был медный оттенок кожи и серые глаза, что очень привлекало окружающих. Конечно же Александр Македонский не мог не заметить эту гетеру.
Таис призывает Александра Македонского поджечь Персеполь. Рис. Г. Симони. | Фото: hellenica.de.
Таис Афинская прославилась тем, что сожгла Персеполь – после того, как войска Александра Македонского разгромили персов и заняли город. Согласно записям Диодора Сицилийского и Плутарха, Таис въехала в город на колеснице обнаженная, только лишь в своих драгоценностях. Когда солдаты, празднуя победу, захмелели, она взяла факел и призвала их сжечь город. Возбужденные мужчины тут же исполнили призыв афинянки. Архитектурная и культурная жемчужина Персии была сожжена дотла. Так гетера отомстила персам за разрушение Афин.
Маркиза де Помпадур
Портрет маркизы Помпадур. Франсуа Буше, 1758 год. | Фото: bt.kiev.ua.
О любвеобильности фаворитки французского короля Людовика XV, маркизе де Помпадур, сложили легенды. Говорили, что она могла отвечать мужчинам взаимностью по несколько раз на день. А секретом сексуальности были шоколад и сельдерей, которые считаются сильными афродизиаками. За завтраком маркиза выпивала чашку шоколада с перемолотым корнем сельдерея.
Плюсом к неуемному сексуальному влечению был острый ум женщины. Маркизе де Помпадур (Жанна-Антуанетта Пуассон) удалось на 20 лет увлечь собой монарха. Фаворитка имела влияние на государственную политику и развивала науки и искусство.
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