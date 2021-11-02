Советские «иконы стиля»

В советском кино было много прекрасных актрис, героини которых становились законодательницами мод у зрительниц. Рукодельницы, для которых не было ничего невозможного, сами чертили выкройки, просто глядя на красивый наряд на экране, а те, чьи швейные навыки были не так совершенны, покупали отрезы и шли в ателье.







Яркие героини, чьи образы были тщательно продуманы художниками по костюмам и гримёрами, становились иконами стиля – у них перенимали прически, макияж, украшения и даже манеры.



Платье и шапка «как у Нади»

New look Людмилы Гурченко

Роковые «стрелки» и розовый халатик

«Бомба» и шляпы Клары Лучко

«Я платье, говорит, взяла у Нади, Я буду нынче как Марина Влади…»

Мода от Натальи Селезнёвой