4 средневековых замка, которые поражают воображение своим видом и историей

Человека всегда привлекало прошлое, а потому древняя архитектура также представляет интерес. А одними из самых внушительных и впечатляющих архитектурных объектов являются замки. И они настолько поражают воображение, что даже дойдя до нашего времени в забытьи и полуразрушенном состоянии, они являются туристическими жемчужинами и местами, где можно окунуться в прошлое. Вашему вниманию четвёрка впечатляющих замков, которые сегодня получили статус призрака.
1. Замок Сталкер (Шотландия, Великобритания)
Таинственный шотландский замок. /Фото: otowizjer.net
Этот средневековый замок расположен в шотландском округе Аргайл-энд-Бьют, на одноимённом острове. Построили его ещё в XIV столетии, в 1320 году, в качестве фортификации, принадлежащей семейству Макдугаллов. Позднее он перешёл к Стюартам, а потом ещё несколько раз менял владельцев, причём частенько посредством военных действий. Однако триста лет спустя, во второй половине прошлого века, он снова вернулся в собственность потомков тех самых Стюартов, которые его отреставрировали. Так что, несмотря на атмосферный и несколько заброшенный вид фасада, замок Сталкер полностью пригодный для проживания.
2. Спишский Град (Словакия)
Крупнейшая цитадель на европейском континенте. /Фото: publicdomainvectors.org
Ещё один замок из эпохи классического Средневековья. Он ещё и является держателем рекорда в качестве самого крупного фортификационного сооружения на территории Словакии. Фактически он также является историческим центром Спишской области, к тому же ему присвоен статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. За свою почти тысячелетнюю историю он неоднократно перестраивался, однако после пожара в 1780-х годах остался в руинах. На сегодняшний день он является государственным достоянием, а историки и реставраторы проводят восстановительные работы, чтобы сохранить уникальную памятку архитектуры.
3. Предъямский замок (Словения)
Уникальное место расположения этого замка. /Фото: orangesmile.com
Одно из самых знаменитых и впечатляющих сооружений, которое можно найти на территории современной Словении. Предъямский замок является отличным примером, когда архитекторы сумели максимально эффективно использовать ландшафт - укреплённый форт как будто выходит из горной породы. Замок также известен системой потайных коридоров и туннелей, причём один них выводит на вершину горы. Как дворец классического периода Средневековья - по информации редакции novate.ru, возвели его не позднее 1190-х годов - Предъямский замок является образцовым оборонительным сооружением с крепкими стенами и сложной, но эффективной системой водоснабжения - выдерживали длительные осады там без труда.
4. Саммеццано (Италия)
Замок с удивительными интерьерами и историей. /Фото: ioamoiviaggi.it
Этот дворцово-замковый ансамбль расположен рядом с фракцией Леччо, что в коммуне Реджелло, тосканской провинции Флоренция. Типологически его обычно именуют замком на вершине. Возведён он был ещё в XVII столетии, а его владельцами являлись знаменитые династии Альтовити и Медичи. Позднее он несколько раз менял владельцев, а один из них изменил его интерьер, сделав самым известным замком в восточном стиле в Италии, а парковый комплекс вокруг - одним из крупнейших в Тоскане. Со второй половины ХХ столетия Саммеццано работал в качестве гостиницы, однако стал быстро приходить в негодность. Сегодня его судьба из-за проблем со сменой владельцев остаётся туманной.
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