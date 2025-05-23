Секретная подкормка для томатов, необходимая в мае

Знакомо: вчера рассада бодро тянулась к свету, а сегодня стоит как вкопанная?
Листья бледнеют, рост замедлился — будто растения объявили голодовку. Не паникуйте! Возможно, им просто не хватает… кальция. Да-да, того самого, что делает наши кости крепкими!
Что в студию? Кальциевая селитра — не химия, а скорая помощь для томатов
Это не просто удобрение, а тройной удар по проблемам:
Азот (13–16%) — как энергетик для листьев. Вернет им сочный зеленый цвет за пару дней.
Бор (0,3%) — тихий помощник. Помогает растению «переварить» подкормку, как ферменты для желудка.
Рецепт эликсира:
— 1 литр воды (комнатной температуры, не ледяной!).
— 1 грамм селитры (это примерно четверть чайной ложки).
Размешайте до полного растворения — кристаллы должны исчезнуть, как сахар в чае.
Как кормить?
— Доза: 2–3 столовые ложки под каждый куст.
— Лайфхак: лейте раствор строго под корень! Если капля попала на лист — смойте ее водой, иначе останется пятно, как от солнечного ожога.
— График:
Первый раз — через неделю после пикировки (когда рассада оправилась от стресса).Второй — через 14 дней после переезда в теплицу.Третий — когда появились первые цветочные кисти.Почему это работает?
Без кальция молодые листья скручиваются в «лодочки», а верхушки отмирают, словно обожженные. Завязи опадают, а те, что выжили, покрываются гнилью. Но после подкормки:
— Стебли становятся толще, как карандаши.
— Листья напоминают лопухи — мясистые, темно-зеленые.
— Цветы не осыпаются, а дружно завязываются в кисти.
Важно! Не переборщите — избыток азота даст буйную зелень в ущерб плодам. Селитра — не панацея, а скорее витаминный укол. Если растения все еще чахнут, ищите другие причины: может, им темно, жарко или атакуют вредители.
А если нет селитры?
— Растворите 10 таблеток глюконата кальция в 5 л воды (аптечный вариант для экстренных случаев).
— Или внесите в лунки при посадке измельченную яичную скорлупу — но эффект будет медленнее.
P.S. Через 3 дня после подкормки ваши томаты будто скажут: «Спасибо!» — новые листья пойдут в рост, а стебли окрепнут. Попробуйте — и урожай будет таким, что соседи попросят секрет!
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