Секретная подкормка для томатов, необходимая в мае

Знакомо: вчера рассада бодро тянулась к свету, а сегодня стоит как вкопанная?







Листья бледнеют, рост замедлился — будто растения объявили голодовку. Не паникуйте! Возможно, им просто не хватает… кальция. Да-да, того самого, что делает наши кости крепкими!

Что в студию? Кальциевая селитра — не химия, а скорая помощь для томатов



Это не просто удобрение, а тройной удар по проблемам:



Азот (13–16%) — как энергетик для листьев. Вернет им сочный зеленый цвет за пару дней.

Кальций (20–27%) — «арматура» для клеток. Укрепит корни, не даст верхушкам засохнуть и защитит плоды от вершинной гнили (тех самых черных пятен, из-за которых помидоры летят в компост).Бор (0,3%) — тихий помощник. Помогает растению «переварить» подкормку, как ферменты для желудка.— 1 литр воды (комнатной температуры, не ледяной!).— 1 грамм селитры (это примерно четверть чайной ложки).Размешайте до полного растворения — кристаллы должны исчезнуть, как сахар в чае.— Доза: 2–3 столовые ложки под каждый куст.— Лайфхак: лейте раствор строго под корень! Если капля попала на лист — смойте ее водой, иначе останется пятно, как от солнечного ожога.— График:Первый раз — через неделю после пикировки (когда рассада оправилась от стресса).Второй — через 14 дней после переезда в теплицу.Третий — когда появились первые цветочные кисти.Почему это работает?Без кальция молодые листья скручиваются в «лодочки», а верхушки отмирают, словно обожженные. Завязи опадают, а те, что выжили, покрываются гнилью. Но после подкормки:— Стебли становятся толще, как карандаши.— Листья напоминают лопухи — мясистые, темно-зеленые.— Цветы не осыпаются, а дружно завязываются в кисти.Не переборщите — избыток азота даст буйную зелень в ущерб плодам. Селитра — не панацея, а скорее витаминный укол. Если растения все еще чахнут, ищите другие причины: может, им темно, жарко или атакуют вредители.— Растворите 10 таблеток глюконата кальция в 5 л воды (аптечный вариант для экстренных случаев).— Или внесите в лунки при посадке измельченную яичную скорлупу — но эффект будет медленнее.Через 3 дня после подкормки ваши томаты будто скажут: «Спасибо!» — новые листья пойдут в рост, а стебли окрепнут. Попробуйте — и урожай будет таким, что соседи попросят секрет!