Как выглядит обычная давка в токийском метро

Общественный транспорт в час пик — настоящий ужас: яблоку не то что негде упасть, для него вообще сложно найти свободную от измученных тел несчастных пассажиров сотню кубических сантиметров. Впрочем, на постсоветском пространстве дела с этим обстоят еще сносно, а вот в некоторых восточно-азиатских государствах все совсем плохо. Например, в Токио. Подземка японской столицы в самое загруженное время своей работы — сущий ад, рядом с которым классические «народные гулянья» на Выхино даже не стояли.



Майкл Вульф на снимках своего фотопроекта под названием Tokyo Compression («Давка в Токио») красочно показал, как жители японской столицы добираются на работу по утрам и домой вечерами. Но что более чем похвально — это то, с какими поистине героическими выдержкой и спокойствием токийцы ежедневно переносят эту малоприятную ситуацию.















Применяя разнообразное множество перспектив и визуальных подходов, Вульф использует свою камеру, чтобы показать человеческую энергию, которая течет через современный город. Его фотографии очаровывают своей откровенностью и необычностью.







Каждый день огромное количество людей заходит в этот подземный ад и проводит часы в тесном пространстве между стеклом, сталью и другими людьми, которые также едут к своему месту работы или обратно домой.















На фото запечатлены бесчисленные лица людей, каждый из которых пытается выдержать это очевидное безумие своим собственным способом. И, что самое интересное, на фото Вульфа вы не найдете злобных лиц. Люди терпят малопривлекательную ситуацию без агрессии и в полной тишине.







Проект «Давка в Токио» сосредоточен на сумасшествии подземной системы Токио.







Скрытая красота фотографий состоит в том, что они, кажется, предлагают вам самим додумать судьбу каждого утомленного, сдавленного путешественника.







Ситуация в метро города, в котором проживает около 13 млн человек, усугубляется тем, что каждый будний день сюда прибывают еще около 2,5 млн людей, спешащих на работу или на учебу.















Люди настолько привыкли к ужасной тесноте и давке в метро, что в сложившейся ситуации умудряются делать немыслимые вещи: наслаждаться музыкой, читать книги или мирно дремать.







Смотря на фото с запотевшими от дыхания толпы стеклами вагонов, расплющенными по стеклу телами и лицами счастливчиков, которым удалось пробраться в вагоны, и сам начинаешь чувствовать некий дискомфорт.







Поистине, фотопроект Майкла Вульфа «Давка в Токио», показывающий обыденную и довольно привычную для токийцев ситуацию, — настоящий кошмар для клаустрофобов.



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