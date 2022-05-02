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Красота и изящность: 15 потрясающих фотографий аквариумных рыбок


Крылатка-зебра. Фото: Visarute Angkatavanich.

Крылатка-зебра. Фото: Visarute Angkatavanich.

Интернет полнится милыми фотографиями котов, собак и кроликов, несправедливо обделяя других домашних животных, не менее прекрасных и не менее очаровательных - аквариумных рыбок. Увы, их нельзя погладить, с ними трудно "поиграть", но зато любоваться ими можно хоть 24 часа напролет. Фотограф из Бангкока именно этим и занялся на досуге - его новая серия фотографий воспевает невероятную красоту жителей аквариума.

Сиамская бойцовая рыбка. Фото: Visarute Angkatavanich.

Сиамская бойцовая рыбка. Фото: Visarute Angkatavanich.

 
Гуппи на черном фоне. Фото: Visarute Angkatavanich.

Гуппи на черном фоне. Фото: Visarute Angkatavanich.

 
Белое на черном. Фото: Visarute Angkatavanich.

Белое на черном. Фото: Visarute Angkatavanich.

 

Висаруте Ангатаванич (Visarute Angkatavanich) создал серию фотографий домашних рыбок на черном и белом фоне, эдакие портреты крупным планом, на которых бы ничто не отвлекало от невероятной красоты этих животных. Для этого также потребовался, безусловно идеально чистый аквариум, хорошее освещение и кристально-чистая вода. Результат получился потрясающий - даже трудно поверить, что настолько красивые животные реально существуют в природе. Большинство из запечатленных Висаруте рыб является сиамскими бойцовскими рыбками, однако, среди прочего, можно увидеть и более популярные у нас виды, в том числе и гуппи.

Красное и синее. Сиамские петушки. Фото: Visarute Angkatavanich.

Красное и синее. Сиамские петушки. Фото: Visarute Angkatavanich.

 
Радужная рыбка. Фото: Visarute Angkatavanich.

Радужная рыбка. Фото: Visarute Angkatavanich.

 
Золотая рыбка. Фото: Visarute Angkatavanich.

Золотая рыбка. Фото: Visarute Angkatavanich.

 
Бойцовая рыбка голубого цвета. Фото: Visarute Angkatavanich.

Бойцовая рыбка голубого цвета. Фото: Visarute Angkatavanich.

 
Алая сиамская бойцовая рыбка. Фото: Visarute Angkatavanich.

Алая сиамская бойцовая рыбка. Фото: Visarute Angkatavanich.

 
Белое на сером. Фото: Visarute Angkatavanich.

Белое на сером. Фото: Visarute Angkatavanich.

 
Пузыреглаз, разновидность золотой рыбки. Фото: Visarute Angkatavanich.

Пузыреглаз, разновидность золотой рыбки. Фото: Visarute Angkatavanich.

 
Бойцовая рыбка на черном фоне. Фото: Visarute Angkatavanich.

Бойцовая рыбка на черном фоне. Фото: Visarute Angkatavanich.

 
Рыбка-петушок. Фото: Visarute Angkatavanich.

Рыбка-петушок. Фото: Visarute Angkatavanich.

 
Арлекин. Фото: Visarute Angkatavanich.

Арлекин. Фото: Visarute Angkatavanich.

 
Красная бойцовая рыбка на черном фоне. Фото: Visarute Angkatavanich.

Красная бойцовая рыбка на черном фоне. Фото: Visarute Angkatavanich.

 

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Красота и изящность: 15 потрясающих фотографий аквариумных рыбок

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Красота и изящность: 15 потрясающих фотографий аквариумных рыбокПодписаться на мой Instagram
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