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Полезные советы, о важности которых мы даже не задумывались

В школе мы получаем много теоретических знаний, а вот полезных бытовых советов зачастую в программе не хватает. Из-за этого даже в зрелом возрасте мы можем не знать, как правильно совершать элементарные действия. Например, сморкаться или охлаждаться в жару.
Мы решили восполнить эти пробелы и будем благодарны, если вы поделитесь в комментариях другими полезными советами.
В некоторых случаях неправильное сморкание может привести к попаданию бактерий из носа в уши или повреждению барабанной перепонки. Бывает так, что родители сами по незнанию учат ребенка неправильно сморкаться: говорят ему дуть в обе ноздри. А нужно зажимать одну ноздрю платком и без напряжения дуть открытой ноздрей.
Полезные советы, о важности которых мы даже не задумывались

Если вам никак не удается научиться ездить на велосипеде и вы постоянно падаете, помочь может одно простое правило: поворачивайте в ту сторону, куда заваливаетесь. Так вы удержите равновесие.
Чтобы охладиться в жаркую погоду, необязательно целиком забираться в прохладную воду или сидеть перед вентилятором. Достаточно охладить «точки пульсации», в которых артерии расположены близко к коже: запястья, лодыжки, внутренний сгиб локтя или подколенную ямку. Достаточно приложить к ним что-нибудь холодное (например, мокрое полотенце или бутылку с водой) на 20 минут, и вы почувствуете себя лучше.



Полезные советы, о важности которых мы даже не задумывались
Плавательные очки могут ускорить обучение плаванию. Дело в том, что, когда мы только учимся погружаться под воду, нам тяжело держать глаза открытыми, а из-за вызванной этим паники трудно совершать нужные движения руками и ногами. Очки помогут расслабиться и привыкнуть к воде.
Есть один лайфхак, который поможет избежать неловких ситуаций в общественном туалете. Зайдя в кабинку, совершите небольшой ритуал из 3 действий: оторвите туалетную бумагу, протрите ей ободок унитаза и смойте ее. Так вы точно будете знать, что в туалете есть бумага, ободок сухой, а смыв работает нормально.

Полезные советы, о важности которых мы даже не задумывались

Чтобы унять жжение во рту после приема острой пищи, ее часто советуют запивать молоком или заедать сладким. Но эти продукты не очень сочетаются с острыми блюдами по вкусу. Помимо них острое можно заедать обычным хлебом или рисом, которые впитают в себя капсаицин (вещество, придающее остроту перцу) и снизят жжение.

Когда мы поднимаем тяжелые предметы, например коробки, то часто совсем не бережем спину и забываем следить за правильностью позы. Ноги нужно поставить на ширине плеч, одну стопу следует выставить немного вперед и присесть на корточки или опереться на одно колено, а другую ногу нужно согнуть под прямым углом. Важно держать спину прямо и не наклоняться вперед, а подниматься вместе с коробкой, просто выпрямляя бедра и колени. Коробку лучше прижимать к телу как можно плотнее, оптимально — на уровне пупка.

Полезные советы, о важности которых мы даже не задумывались

После тошноты бывает сложно выпить даже стакан чистой воды. Но недостаток жидкости вреден для здоровья. Чтобы поддержать организм, можно не мучиться, пытаясь пить воду или соки, а рассасывать кубики льда или ледяную стружку.

Чтобы заживление после удаления зуба прошло нормально, минимум сутки после вмешательства нельзя полоскать рот специальными средствами, иначе рана на месте удаленного зуба может открыться. А еще в некоторых средствах для полоскания содержится спирт, из-за которого на деснах может появиться раздражение. В целях гигиены можно просто подержать во рту соленую воду.

Лайфхак для душа: чтобы не замерзнуть после водных процедур, вытирайтесь полотенцем прямо в ванне или душевой кабине. К тому же так пол и коврик не зальет капающая с вас вода.

Полезные советы, о важности которых мы даже не задумывались

Когда нам в глаза попадают реснички или пылинки, мы сразу тянемся потереть глаз. Но так делать небезопасно. Вместо этого следует поморгать несколько раз. Если и это не помогло, попытайтесь подцепить ресницу ватной палочкой или вымыть увлажняющими каплями для глаз или слабой струей воды.
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