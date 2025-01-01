Бытовые хитрости, которыми поделятся только настоящие подруги

У каждой хозяйки есть свои фирменные хитрости, которые помогают ей быстрее и качественнее справляться с бытовыми делами. Однако этот арсенал периодически нужно расширять, особенно если на просторах интернета попадаются действительно годные лайфхаки.

Мы собрали для вас несколько полезных приемов и предлагает добавить их в свою копилку.

Хитрость 1: Отполируйте мебель эфирными маслами

Хитрость 2: Замаскируйте царапины зубной пастой

Хитрость 3: Удалите липкие следы растительным маслом

Хитрость 4: Очистите унитаз ополаскивателем для полости рта

Хитрость 5: Устраните засор и очистите сантехнику с помощью кофе

Хитрость 6: Помойте блендер средством для посуды

Хитрость 7: Нейтрализуйте запах в микроволновке с помощью уксуса

Хитрость 8: Уберите разводы на зеркалах и окнах уксусом

Эфирное масло выполнит роль полироли.Несмотря на то, что полироль – вещь недорогая, когда она нужна, ее никогда не оказывается под рукой. Если нет времени искать средство или покупать новое, советуем использовать вместо него обычным эфирным маслом. Для ухода за темной мебелью и эффективного удаления пятен подойдет масло лимона. Кроме того, после такой обработки комната сразу наполнится приятным цитрусовым ароматом.Еще одним отличным помощником станет масло чайного дерева. Оно не только придаст поверхности мебели красивый блеск, но еще и отпугнет насекомых (летом этот лайфхак будет очень актуальным). Единственный нюанс, о котором следует помнить – эфирным маслом нельзя протирать обеденный стол, кухонную столешницу и другие поверхности, которые соприкасаются с едой, так как оно не должно попасть в пищу.Нанесите на царапину зубную пасту и потрите ее тряпкой.Какой бы качественной ни была ваша мебель, со временем на ней все равно появляются царапины. Для борьбы с такими дефектами придумали специальный восковой карандаш, но если вы не смогли его найти или у вас просто нет на это времени, воспользуйтесь помощью обычной зубной пасты.Выдавите небольшое количество из тюбика (буквально горошинку), потрите царапину круговыми движениями, а затем уберите остатки салфеткой или бумажным полотенцем. Конечно, полностью устранить дефекты не получится, но зато вы сможете их временно замаскировать, чтобы они не портили внешний вид мебели и не раздражали вас.Нанесите растительное масло на наклейку с помощью ватного дискаПри снятии наклейки с посуды, мебели или любой другой вещи, на поверхности неизменно остается липкий след, от которого невероятно сложно избавиться. Он не только портит внешний вид изделия, но и словно магнит притягивает к себе пыль и загрязнения.Чтобы удалить липкий след, возьмите ватный диск, смочите его растительным маслом и тщательно протрите загрязненный участок. Когда масло впитается, он исчезнет, будто его никогда и не было. Кстати, для этих же целей можно использовать майонез – жиры в его составе действуют по аналогии с растительным маслом.Понадобится один колпачок ополаскивателяХотите сделать унитаз белоснежным? Для этого необязательно использовать дорогостоящую бытовую химию. С налетом и загрязнениями вполне справится обычный ополаскиватель для рта. Нужно налить полный колпачок средства, обработать стенки унитаза и оставить на полчаса. По истечении времени пройдитесь по поверхности ершиком – все пятна легко будут исчезать вслед за ним.Более дешевое средство – всеми любимый тандем соды и уксуса. Для начала увлажните унитаз, после чего равномерным слоем нанесите соду. Там, где есть особенно сильные загрязнения, тщательно вотрите порошок в поверхность. Оставьте примерно на полчаса или даже на час. Возьмите пульверизатор, налейте в него стакан уксуса и, по истечении времени, обработайте участки с содой. Начнется реакция, которая растворит грязь, а вам останется лишь пройтись по унитазу щеткой, губкой или ершиком. В конце смойте остатки смеси.Смешайте кофейную гущу со средством для мытья посуды.Если вы заметили, что из раковины очень медленно уходит вода, значит, в трубах образовался засор, который срочно нужно устранить. Для этого совсем необязательно пользоваться дорогой бытовой химией, ведь на помощь приходит обычный кофейный жмых.Достаньте остатки молотого кофе из кружки или кофеварки, смешайте с небольшим количеством средства для мытья посуды и залейте кипятком. Хорошо размешайте, после чего вылейте в отверстие, оставьте на пару минут, а затем смойте большим количеством горячей воды. Так комбинация разъест жир и прочие загрязнения, которые мешают воде проходить по трубам.Также кофейный жмых отлично справится с грязью и налетом, которые со временем появляются около смесителей и сливных отверстий. Конечно, их можно убрать и специальными чистящими средствами, но зачем лишний раз дышать едкой бытовой химией, если можно справиться с помощью натуральных продуктов?Смешайте остатки кофе со средством для мытья посуды, нанесите на мягкую губку и мягко отполируйте загрязненные участки. Если пятна есть на смесителе, можете аккуратно очистить и его. После этого смойте смесь теплой водой и насухо протрите поверхности.Налейте в чашу воды со средством для посуды и запустите блендерПомыть блендер так, чтобы убрать все загрязнения, не испортить ножи и не пораниться – задачка со звездочкой. Однако опытные хозяйки знают, как ее решить без каких-либо потерь. Итак, чтобы привести блендер в порядок после приготовления смузи, фарша, измельчения овощей и фруктов нужно всего лишь налить в чашу немного воды, добавить пару капель средства для посуды, накрыть устройство крышкой, включить и подождать, пока вся грязь не смоется со стенок.На заметку: А чтобы заточить ножи блендера, используйте обычную скорлупу от куриных яиц. Отварите три-четыре штуки, остудите, снимите скорлупу, удалите внутри нее пленку и оставьте на столе высыхать. После этого сложите в полиэтиленовый пакет и уберите в морозилку на ночь. Утром переложите скорлупу в чашу блендера и измельчите ее. Во время этой процедуры ножи хорошо заточатся.Уксус отлично справляется с любыми запахами.Если вы разогреете в микроволновке рыбу, блюдо с большим количеством лука или проведете неудачный кулинарный эксперимент, скорее всего, она будет источать неприятный запах. К счастью, есть простой и эффективный способ, который поможет нейтрализовать это амбре в считанные минуты.Возьмите стеклянную миску или пластиковый контейнер, налейте 500 миллилитров теплой воды, добавьте одну чайную ложку уксуса, поставьте в микроволновую печь и запустите таймер на пять минут. После этого вам останется лишь протереть дно и стенки устройства влажной губкой, и оставить микроволновку с открытой дверцей, чтобы она высохла.Уксус нужно будет смешать с водой.После того, как вы помоете микроволновку, не убирайте уксус далеко. Лучше сразу задействуйте его для удаления разводов с окон и зеркал, которые появляются после мытья поверхности. Убрать отпечатки пальцев и другие загрязнения, смешайте 400 миллилитров теплой воды со 100 миллилитрами уксуса, перелейте в пульверизатор, после чего нанесите состав на грязную поверхность и оставьте на пару минут. Затем протрите окно или зеркало чистой мягкой тканью из микрофибры и наслаждайтесь результатом – поверхность будет идеально чистой. Кстати, для этих же целей можно использовать перекись водорода. Нужно смешать ее с водой в пропорции 1:10 и проделать все то же самое, что вы делали и с уксусным раствором.