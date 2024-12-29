8 фильмов, которые стали мегауспешными благодаря обману, что основаны на реальных событиях

Рецепт успеха фильма главным образом зависит от того, что отличает его от остальных. Люди обожают страшные истории, например — это раз. Популярность документальных лент о маньяках и сюжетов о каких-нибудь страшных реальных событиях просто зашкаливает — это два. Если объединить эти два взрывных ингредиента — получится настоящая бомба проката., когда стараются продать подороже своё произведение. Даже на обман. Как показывает практика — эта тактика приносит щедрые плоды.
Маркетологи не зря едят свой хлеб. Они делают всё, чтобы продвинуть фильм и собрать богатую кассу. Для этой цели они часто прибегают ко лжи. Такой подход начисто стирает границы между вымыслом и реальностью. Народ, конечно, валит толпами на такое кино. Всем хочется пощекотать нервишки чем-то страшным и ужасным, что случилось с кем-то другим, а могло бы случиться с тобой. Это не только помогает собрать сумасшедшую кассу, но и формирует у зрителя неверные жизненные установки.
В списке ниже восьмёрка фильмов, которые добились успеха именно благодаря такому обману. Их рекламировали как «основанные на реальных событиях», которых на самом деле никогда не было. До сих пор многие зрители продолжают заблуждаться по поводу этих лент.
1. «Техасская резня бензопилой» (1974)
Выдуманный злодей из «Техасской резни бензопилой».
«Техасская резня бензопилой» стала культовой кинолентой, одним из самых страшных и популярных у зрителей ужастиков. Скудный бюджет фильма, благодаря вступительному сообщению в начале ленты о том, что это рассказ о реальной трагедии, собрал неслыханную кассу. Возможно, сегодня подобным никого не удивить, но тогда такая стратегия была в новинку и окупилась с лихвой.
2. «Экипаж» (Полёт) (2012)
Рекламный постер фильма «Экипаж» (Полёт), 2012 год.
Режиссёр Роберт Земекис прославился такими тёплыми и добрыми семейными лентами, как трилогия «Назад в будущее» и «Форрест Гамп». В 2012 году он выпустил необычную работу, которая в российском прокате получила название «Экипаж», а называлась на самом деле «Полёт». В фильме герой Дензела Вашингтона, пилот-алкоголик, мастерски сажает неисправный самолёт, спасая всех, находящихся на борту. СМИ представили ленту, как снятую на основе реальной истории. Фильм окупил свой бюджет более чем в пять раз. Земекис позже признался, что всё, показанное на экране — выдумка. Он просто собрал по кусочку из разных историй об авариях в небе и подверг весь этот винегрет обычной фирменной голливудской обработке.
3. «Незнакомцы» (2008)
Рекламный плакат фильма «Незнакомцы», 2008 год.
«Незнакомцы» не просто стали мегауспешным в прокате фильмом, они вернули в Голливуд моду на ужастики о вторжениях в дома. Жанр обрёл новое дыхание, проложив дорогу к популярности многим подобным фильмам среди молодого поколения. Они стали поголовно становиться безудержными хитами. Вступительный рассказ гласит, что главные герои: Кристен (Лив Тайлер) и Джеймс (Скотт Спидман) — это реальная пара. Отдых в семейном летнем доме в 2005 году стал для них роковым. Трое незнакомцев в масках ворвались к ним и превратили каникулы в ад. На самом деле всё это неправда, такой пары никогда не существовало. Сценарист и режиссёр Брайан Бертино признался, что черпал своё вдохновение в истории Мэнсона. Он задумался о том, что испытывали его жертвы и какова могла быть их нерассказанная история.
4. «Пикник у Висячей скалы» (1975)
Девушки-школьницы в «Пикнике у Висячей скалы».
В фильме рассказана история о нескольких девушках-школьницах. В начале 20 века они пошли на пикник в День Святого Валентина с учителем и бесследно исчезли. Экранизаций этой истории существует несколько и все они успешны. Многие упорно считают эту историю реально произошедшей. На самом же деле это всего лишь приукрашенная автором одноимённой книги Джоан Линдси местная легенда. Единственный невыдуманный персонаж в романе — это Висячая скала. В детстве Линдси часто ходила туда с родителями на пикники. Однажды ей приснился невероятно яркий сон об этом месте. Автору пришла в голову гениальная идея — объединить существующий фольклор, свой сон и реальное место воедино. Получилось здорово.
5. «Ужас Амитивилля» (1979)
Тот самый дом.
Этот ужастик имеет весьма долгую и извилистую историю в современном западном фольклоре. Его корни настолько глубоки в зрительском подсознании, что по сей день многие считают само собой разумеющимся, что фильм основан на реальных событиях.
Дело в том, что дом некогда принадлежал серийному убийце Рональду ДеФео-младшему. Он убил шестерых человек. Естественно, ничего паранормального в этом не было. Лутцы купили этот дом и решили подзаработать. Они сговорились с адвокатом ДеФео, и за бутылкой вина состряпали эту историю про призраков и тёмные силы. Годы шли, реальная история всплывала лишь по кусочкам. До сих пор жива легенда о том, что все события в фильме имели место.
6. «Волчья яма» (2005)
Рекламный плакат фильма «Волчья яма», 2005 год.
«Волчья яма» — настоящий хит. Только мало кто, наверное, помнит такое кино. Тем не менее оно до сих пор в топе самых страшных фильмов всех времён. В начале ленты звучит смелое заявление, что она основана на реальных событиях. Фильм претендует на настоящую историю о трёх туристах, чья машина сломалась в австралийском национальном парке Вулф-Крик. Им помогает местный житель, который на самом деле оказывается хитрым и жестоким маньяком.
Ничего нового и удивительного. Один убегает, остальных так и не нашли. Это единственная правда. Их не нашли. Потому что их просто никогда не было. Фигура злодея — это собирательный образ разных маньяков, приправленный австралийским колоритом в стиле Крокодила Данди. Получился убойный персонаж. Фильм тоже.
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