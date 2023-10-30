Эти простые хитрости будут полезны в каждом доме

Они не потребуют от вас много времени, денег и сноровки. Вам не придётся звать на помощь профессионалов и пользоваться специальными инструментами и материалами. Всё это вы можете сделать своими руками.



Разбросайте сосновые шишки вокруг цветов или кустарников на клумбе или на даче. Шишки выступят в качестве барьера и не дадут собакам и кошкам рыть там землю. Слизняки также уползут с вашего участка.







Используйте держатель для бумажных полотенец в качестве органайзера, нанизывая на него катушки с малярной лентой, тесьмой, клейкой лентой и прочее.







Перед малярными работами добавьте несколько капелек ванильного экстракта в краску. На цвет краски это не повлияет, зато в доме будет пахнуть не краской, а ванилью.







Используйте пустую бутылочку из-под лосьона или шампуня, чтобы сделать стильный держатель для зарядки мобильного телефона. Срежьте верхнюю часть бутыли и прикрепите днище к стене чуть ниже розетки. Перед креплением вы можете украсить держатель на свой вкус.







Воду, в которой вы варили овощи, яйца или макароны, можно использовать для поливки растений. Точно также можно использовать воду из аквариума после его чистки. Налицо экономия, к тому же, такая вода полна питательных веществ.







Если вы хотите покрасить стены в комнате в горошек, то для этого подойдет старый пластиковый контейнер для белья с дырочками по бокам или в днище. Отрежьте боковую часть контейнера или дно, приложите к стене и начинайте смело красить. Таким же образом можно сделать и другой узор, в зависимости от вида отверстий на самом контейнере.







Если вы не хотите тратиться на дорогую мебель, сколотите оригинальную кушетку, стул или кровать из деревянных ящиков.







Ecли вам нужна охлаждающая подставка под ноутбук, а вы опять же не хотите тратить наличные, то можете взять картонный лоток из-под яиц и поставить на него ноутбук.







Вы легко можете сделать разделочную доску со встроенным отделением для отходов и отверстием, через которое они попадают внутрь. Не нужно разрываться теперь между мусорным ведром и рабочим столом. Достаточно будет в самом конце вынуть ящичек и выбросить мусор.







Приклейте на торец рукоятки молотка магнит и гвозди всегда будут под рукой, как в прямом, так и в переносном смысле.







Если деревянную подставку для хранения СD/DVD дисков положить на бок, то получится отличная полочка-органайзер для ванной комнаты.







Приклейте магнит к малярной кисти. Теперь, прерывая работу, вы можете оставить кисть на банке или в банке с краской, прикрепив ее с помощью магнита у внутреннего края. Капельки краски будут стекать в банку и не запачкают пол.







Вешалки для одежды можно использовать не только по прямому назначению. Вкрутив несколько шурупов, вы уже получите вешалку-органайзер для хранения бус, браслетов, колец и других украшений. А также их можно будет использовать в качестве держателей для обуви.







После окончания малярных работ, слейте оставшуюся краску в маленькую банку и не прячьте далеко. Рано или поздно вам всё равно придется подкрашивать места, где краска слезет.







Много вещей можно сделать из пустых пластиковых бутылок. Если у вас имеется достаточное их количество, вы даже можете соорудить плот или лодку, просто связав бутылки вместе веревкой.







Вешалку-держатель для брюк можно использовать как кухонный органайзер для хранения пакетиков с чипсами, сухариками и т.д. Если вы даже открыли пакет, зажимы не дадут содержимому высыпаться.







Прикрепив старую дверную ручку к стене, вы получите вешалку для полотенца или для одежды.







Покрасьте ключи разными лаками для ногтей, чтобы было легче найти нужный ключ.







Из винной бочки можно сделать очаровательную колыбель. Вы сами потом решите, будете ли вы ее подвешивать с помощью веревок к потолку или установите на полу. Главное, убедитесь, чтоб даже запаха вина в бочке не осталось.







Из старых ставней-жалюзи для окон можно сделать держатель для почтовых открыток, которых у вас, конечно же, собралось немало.







Если вы храните ножи просто в кухонном ящике, это опасно для ваших пальцев. Наполните стакан бамбуковыми палочками для еды и поместите туда ножи. У вас получится прекрасный держатель для ножей.







Любители вина могут использовать корковые пробки, сделав оригинальную доску для объявлений. Для этого надо приклеить пробки к деревянному основанию.







Покрасьте пустые жестяные банки в свой любимый цвет, закрепите их возле письменного стола или на самом столе в виде пирамидальной конструкции и используйте в качестве органайзера для письменных принадлежностей.







Лестницы можно использовать не только для того, чтобы взбираться наверх. С помощью нескольких досок вы превратите лестницу в удобные полочки.







Не торопитесь выбрасывать старый свитер. Сделайте из него теплую подстилку для своего питомца. Просто набейте свитер еще другой старой одеждой и зашейте отверстия.







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