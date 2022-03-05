Почему никогда не нужно пить через пластиковую соломинку: 2 веские причины

Почему лучше не пить через пластиковую трубочку.
Порадовать себя коктейлем в уютном кафе или баре, да ещё и в окружении друзей – дело замечательное. Конечно же, неспешно потягивая его через соломинку. Да и кола из «Макдональдс» становится как-то вкуснее, если пить её через трубочку. Вот только эта милая инфантильная привычка отнюдь не безвредна. И после прочтения этой статьи вам больше не захочется взять в руки напиток с пластиковой трубкой.
Ну и что в них такого зловещего?
Что может быть зловещего в простой пластиковой трубочке? Той самой, через которую так любят пить соки малыши и гламурные барышни? На первый взгляд, ничего. А если так: каждый день в одних только Соединённых Штатах используют около 500 миллионов (!) соломинок. Об этом сообщает общественная организация Ecocycle. Такого количества хватило бы, чтобы заполнить под завязку 127 школьных автобусов. Уже начинает звучать угрожающе?
Никогда не задумывались, куда деваются трубочки «после смерти»?
Но самое худшее – даже не количество бессмысленно используемого пластика, а то, что с ним происходит после. В конце своего «жизненного цикла» трубочки (вместе с другими мелкими одноразовыми вещами) оказываются в мировом океане. Там их кушают рыбы и другие морские обитатели, принимая за пищу. Что с ними происходит дальше, красноречиво говорит фото ниже.
В желудке этого кита обнаружена 30 пластиковых пакетов. Увы, такие находки нынче – не редкость.
Эко-организации во всём мире призывают людей снизить потребление одноразовых предметов из пластика: трубочек, пакетов, ручек, бритв, стаканчиков, тарелок и тому подобного. Тем более, что им всегда можно найти альтернативу из безопасных материалов. И даже соломинки бывают экологичными – из быстро растущего бамбука. Кстати, они отнюдь не редкость.
Косметологи тоже категорически против «соломинок».
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