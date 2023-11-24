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Как вырастить зелёный лук в домашних условиях

Стоит ли покупать зелёный лук, если его так легко вырастить на подоконнике? Для этого даже не нужна земля! Всё, что потребуется — это пластиковый лоток из-под яиц, луковицы и немного воды. Лук прорастает уже через пару дней!


Проращивание зелёного лука без земли



Разрежьте лоток на две части. У половинки с ячейками вырежьте отверстия у всех выступающих частей. В ячейках будут стоять луковицы, а через узкие отверстия — наливаться вода.

Уточнение Используйте именно пластиковый лоток, не картонный — он не выдержит влаги.



Совместите две половинки вместе. Такой контейнер можно использовать очень долго: достаточно лишь промыть и поменять луковицы на новые.



Луковицы очистите от лишней шелухи. Отрежьте верхушку, расставьте в ячейки лотка из-под яиц.



Залейте воду через отверстия. Понадобится около 1 стакана.



Также воду можно попросту залить напрямую в «поддон». Для этого нужно просто снять верхнюю часть контейнера.



Поливайте лук время от времени, ведь влага испаряется и поглощается луковицами. Неприятного запаха нет, земли — тоже. Но уже через несколько дней у вас на столе будет свежий зелёный лук!


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Зелёный луквыращивание

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