Как быстро избавиться от жирного пятна

Жирное пятно на одежде может поставить и ребенок, который неаккуратно кушал, и взрослый в процессе готовки. В подобной ситуации большинство хозяек сразу же спешат застирать вещь, не зная, что решить проблему можно гораздо проще.

Все что нужно, чтобы избавиться от жирного пятна — насыпать на пятно мятный зубной порошок, а затем проутюжить вещь через обычный лист бумаги.







Проходить по вещи утюгом необходимо до тех пор, пока на бумаге не перестанут появляться жирные пятна. Стряхнув зубной порошок с вещи, вы обнаружите, что пятна на ней не осталось.





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