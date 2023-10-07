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Как быстро избавиться от жирного пятна

Жирное пятно на одежде может поставить и ребенок, который неаккуратно кушал, и взрослый в процессе готовки. В подобной ситуации большинство хозяек сразу же спешат застирать вещь, не зная, что решить проблему можно гораздо проще.
Все что нужно, чтобы избавиться от жирного пятна — насыпать на пятно мятный зубной порошок, а затем проутюжить вещь через обычный лист бумаги.

Как быстро избавиться от жирного пятна

Проходить по вещи утюгом необходимо до тех пор, пока на бумаге не перестанут появляться жирные пятна. Стряхнув зубной порошок с вещи, вы обнаружите, что пятна на ней не осталось.

Как быстро избавиться от жирного пятна
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