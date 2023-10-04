Как средневековый врач-хитрец сколотил состояние на чудо-средстве от всех болезней

Чудодейственные препараты, излечивающие от всего и сразу, — изобретение не сегодняшнее. Такого рода снадобья существуют примерно столько же, сколько человечество. «Пока Сганарель … ходил за орвьетаном, которым… надеялся излечить … Люсинду от любви к Клитандру… Люсинда … бежала с этим Клитандром … и обвенчалась!», - писал Булгаков в повести «Жизнь господина де Мольера». Орвьетан имел ошеломительный успех в Европе 16-18 веков. На продаже этого чудо-средства сделали огромное состояние ряд знахарей, убедивших пациентов, что им можно вылечить всё. Правда, один из таких сам умер от чумы.
Какими препаратами лечились древние греки
Фитотерапия древних греков.
С I века население Средиземноморья, Ближнего Востока и Индии лечилось териаком. Этот состав придумали греки, продвинувшие свой товар посредством Великого шёлкового пути. Считалось, что териак купировал действие любых ядов и даже излечивал чуму. До конца не известно, что входило в лекарство, но в его составе точно были измельченная плоть змей и опиум. Это и обусловливало уменьшение боли, подавление кашля и кишечных инфекций. Тогда же спросом пользовалось еще одно снабодье - митридат. Это лекарство, по преданию, разработал греческий царь Митридат Понтийский, который был одержим страхом умереть от яда. Он всю жизнь в микроскопических дозах принимал токсины и так привык к отравляющим веществам, что не смог к концу жизни покончить с собой таким способом.
Пришлось приказать собственному солдату зарубить себя мечом. Рецепт митридата дошел до наших дней полным списком. Это средство состояло из зверобоя, токсичного сока акации, кардамона, аниса, горечавки, петрушки, семян дикого мака, перца, ладана, шафрана, корицы и имбиря. В общей сложности 36 компонентов, растертых на меду. В один прием отравленный или заболевший получал дозу с миндальный орех. Правда, спустя сто лет врачи использовали уже несколько иной состав, по-прежнему именуемый териаком. Эта версия была дополнена опиумом, миррой, ревенем, корицей, касторкой и сушёной кровью ящериц или змей. Лечили таким составом не только простолюдинов, но и высокопоставленных лиц. Териаку доверялись Юлий Цезарь и Нерон.
Новая панацея - вожделенный орвьетан
Средневековый «шарлатан»-распространитель снадобий и по совместительству фокусник. /Фото: static01.nyt.com
В Средние века Европу покорило другое средство — так называемый орвьетан, которому приписывалась способность исцелять абсолютно все недуги от чесотки и чумы. Теперь никто из высших правителей не имел отношения к появлению и распространению нового лекарства. Орвьетан завоевал популярность в среде крестьян и бедняков. Но прошло какое-то время, и чудо-средство пробралось в самые богатые европейские семьи. Короли, маркизы, сановники и маркграфы заинтересовались этим чудодейственным зельем. Лечились, излечивались и нахваливали друг другу. Ну а если вдруг умирали по болезни – ничего не поделаешь, на все воля Божья.
Официальная медицина так и не признала орвьетан. /Фото: i.pinimg.com
Первые сведения о приеме больными орвьетана относятся к 16 веку. Серьезное научное исследование этого лекарственного препарата и одновременно исторического явления провел в 1893-м французский медик Ле Польмье. В опубликованном заключении говорилось, что первоначально препарат с засекреченным составом активно распространялся на ярмарках, рынках и в других публичных местах. Мерчандайзерами выступали энергичные продавцы-путешественники снадобий — «шарлатаны», от которых, собственно, и пошло сегодняшнее значение этого термина. Орвьетан рекламировался, как эффективное и универсальное противоядие, действующее подобно антидоту. Правда, медицинское сословие не поддерживало таких ожиданий. Прием орвьетана рекомендовался при случайном или преднамеренном отравлении, укусе ядовитого насекомого, змеи, бешеных животных. А так как на тот момент считалось, что все инфекционные болезни случаются от скопления в организме токсинов, то лечили орвьетаном и простуду, лихорадку, гангрену. Популярность орвьетана в 17-18 веках подтверждена массой исторических документов. Особо полюбилось это снадобье папскому Риму и Франции.
Предположительный состав чудо-средства
Древние составы лекарственных препаратов. /Фото: upload.wikimedia.org
Что до авторства, то по легенде, первый состав приготовил итальянский пастух, ставший свидетелем исцеления овцы от змеиного яда после того, как она разжевала лист растения. Пастух сделал из него настойку и, проверив лечебные свойства, спас от чумы сотни жителей итальянской глубинки Умбрия. После такого чуда он открыл секретный рецепт врачу.
Официальная же история полагает, что в 1560-м римлянин Мартин Гверке вылечил собственноручно изготовленным орвьетаном сильно заболевшего кардинала. Это сделало мужчину известным и очень богатым — священники и знать возжелали пополнить свои аптечки этим чудесным лекарством. Гверке назвал препарат antitano, что означает «противоядие времени». Название же «орвьетан» связано с подмастерьями Гверке - Грегуаром и Таванти из города Орвьето. После смерти мастера, помощники продолжили излечивать пациентов авторским средством и передали секрет состава уже своим ученикам. Когда рецепт в итоге попал к средневековому торговцу Дезидерио Декомбу, его усилиями орвьетан стал популярным в Италии и Франции. Предприимчивый Декомб заполучил поддержку городских властей Рена и Руана, а после и влияние при дворе. Известность настигла Дезидерио после того, как в присутствии королевы-матери Людовика XIII он продемонстрировал нейтрализацию орвьетаном данного ему яда. Чуть дольше пришлось убеждать французский парламент, но и здесь ему в итоге предоставили исключительную привилегию на изготовление препарата. Правда, спасти самого себя изобретатель не смог и умер в 1640-м от чумы.
О составе орвьетана спорят до сих пор. Историки насчитают как минимум 35 различных рецептов, опубликованных в 17-18 веках и насчитывавших от десятка до 60 ингредиентов.
Все они объединены входящими в рецептуру ядовитыми травами, мёдом и вином. Некоторые образцы орвьетана изготавливались в виде порошков и хранились в специальных свинцовых ларцах. Самым усредненным считается состав из 26 ингредиентов, среди которых: зверобой, дудник садовый, можжевельник, горечавка, чертополох, валериана, ягоды лавра, корица, гвоздика, душица, аконит, аир, сушеное мясо гадюки. Всё это замешивалось на меду с добавлением белого вина.
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