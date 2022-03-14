С нами не соскучишься!

8 049 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valery Pedan
    Ничто не мешает вычислить реальное состояние человечества, его структуру и управление, причины конфликтов, войн и кат...Нелепые теории за...
  • geo1804
    джон стейнбэк !!     остальное  - ..............................10 увлекательных ...
  • Людмила
    Фу,какие они страшные. Как чёрная смерть.Правила бизнеса п...

20 крутых идей, как использовать стеклянные бутылки помимо консервации


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

Кто в детстве не наблюдал полные антресоли банок с консервацией и вареньем, тот наверняка родился в какой-нибудь другой стране. Без заготовок на зиму не обходилось, наверное, ни одно лето. Более того: наши люди придумали ещё 1000 и 1 способ, как использовать стеклянные банки. И болячки лечили путём их прикладывания, и грызунов селил в прозрачном «домике». Но и на Западе, оказывается, не отставали в вопросах изобретательности. Их бутыли называются чуть более поэтично – mason jars, а некоторые идеи с их применением не грех и позаимствовать!

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

Дома скопилось приличное количество стеклянных бутылей, а до консервации руки не доходят? Найдите им другое, не менее полезное применение. Ну или хотя бы симпатичное. А идеи ниже подскажут, с чего начать. Немного фантазии, и обычные банки превратятся в…

1. Шкатулку для хранения ниток и иголок


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

2. Креативные хранилища для конфет


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

Для большего эстетического удовольствия приклейте к крышкам пластиковые фигурки животных или другие недорогие игрушки.
И не забудьте покрыть их слоем краски.

3. Самодельную свечку


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

Просто залейте воск вовнутрь и не забудьте про фитиль.

4. Органайзер для ванной комнаты


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

Чтобы не пришлось искать кисточку для румян или тот самый крем по всей ванной комнате.

5. Солонку и перечницу


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

"Рецепт" исключительно для баночек маленького размера.

6. Многоразовый флакон для жидкого мыла или лосьона


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

Дозатор можно позаимствовать у другого средства.

7. Самые оригинальные фоторамки


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

Поместите в бутыль фотографию и наполните его любым растительным маслом.

8. Непромокаемое хранилище для спичек


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

9. Миниатюрный террариум


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

10. Очень хипстерский стакан для айс-кофе или смузи


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

Всего-то нужно просверлить отверстие в крышке. Ну очень "рустик".

11. Полностью натуральный освежитель для дома


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

Залейте кипятком дольки лимона, мяту, веточки розмарина, еловые иголки или другие ароматные дары природы и оставьте остывать, не закручивая крышку.

12. Сервируйте в них салаты!


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

13. Простую, но оригинальную вазу


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

Ведь стеклянный бутыль можно декорировать всем, чем угодно: от ниток до сусального золота.

14. Супербюджетный абажур


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

15. Милейшие фонарики-подсвечники для вечеринки на открытом воздухе


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

16. Форму для выпекания кексов


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

17. Подставку для прикроватной лампы


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

18. Не совсем простую вазу


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

19. Оригинальную посуду для дачной вечеринки


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идейКак использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идейКак использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

20. Самодельный «снежный шар»


Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей

 

Предел – только ваша фантазия!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





20 крутых идей, как использовать стеклянные бутылки помимо консервации

И не забудьте:
20 крутых идей, как использовать стеклянные бутылки помимо консервацииПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх