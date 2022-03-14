20 крутых идей, как использовать стеклянные бутылки помимо консервации

Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
Кто в детстве не наблюдал полные антресоли банок с консервацией и вареньем, тот наверняка родился в какой-нибудь другой стране. Без заготовок на зиму не обходилось, наверное, ни одно лето. Более того: наши люди придумали ещё 1000 и 1 способ, как использовать стеклянные банки. И болячки лечили путём их прикладывания, и грызунов селил в прозрачном «домике». Но и на Западе, оказывается, не отставали в вопросах изобретательности. Их бутыли называются чуть более поэтично – mason jars, а некоторые идеи с их применением не грех и позаимствовать!
Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
Дома скопилось приличное количество стеклянных бутылей, а до консервации руки не доходят? Найдите им другое, не менее полезное применение. Ну или хотя бы симпатичное. А идеи ниже подскажут, с чего начать. Немного фантазии, и обычные банки превратятся в…
1. Шкатулку для хранения ниток и иголок
Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
2. Креативные хранилища для конфет
Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
Для большего эстетического удовольствия приклейте к крышкам пластиковые фигурки животных или другие недорогие игрушки. И не забудьте покрыть их слоем краски.
3. Самодельную свечку
Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
Просто залейте воск вовнутрь и не забудьте про фитиль.
4. Органайзер для ванной комнаты
Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
Чтобы не пришлось искать кисточку для румян или тот самый крем по всей ванной комнате.
5. Солонку и перечницу
Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
"Рецепт" исключительно для баночек маленького размера.
6. Многоразовый флакон для жидкого мыла или лосьона
Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
Дозатор можно позаимствовать у другого средства.
7. Самые оригинальные фоторамки
Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
Поместите в бутыль фотографию и наполните его любым растительным маслом.
8. Непромокаемое хранилище для спичек
9. Миниатюрный террариум
Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
10. Очень хипстерский стакан для айс-кофе или смузи
Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
Всего-то нужно просверлить отверстие в крышке. Ну очень "рустик".
11. Полностью натуральный освежитель для дома
Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
Залейте кипятком дольки лимона, мяту, веточки розмарина, еловые иголки или другие ароматные дары природы и оставьте остывать, не закручивая крышку.
12. Сервируйте в них салаты!
13. Простую, но оригинальную вазу
Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
Ведь стеклянный бутыль можно декорировать всем, чем угодно: от ниток до сусального золота.
14. Супербюджетный абажур
Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
15. Милейшие фонарики-подсвечники для вечеринки на открытом воздухе
Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
16. Форму для выпекания кексов
Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
17. Подставку для прикроватной лампы
18. Не совсем простую вазу
Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
19. Оригинальную посуду для дачной вечеринки
Как использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идейКак использовать стеклянные бутылки: 20 крутых идей
20. Самодельный «снежный шар»
Предел – только ваша фантазия!
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