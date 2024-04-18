Распространенные мифы о питании

Предлагаем вам подборку распространённых современных мифов и заблуждений о еде, которые уже давно пора развенчать:
1. Яйца — это нездоровая пища
Почти все эксперты говорят, что яйца — не особенно полезный продукт, так как в желтках содержится слишком много холестерина, поэтому частое их употребление увеличивает риск сердечных заболеваний.
Согласно последним исследованиям, высокий уровень холестерина в вашем рационе не повышает уровень холестерина в крови. По факту, яйца являются одним из самых полезных для человека продуктов: они содержат «хороший» холестерин, все виды необходимых питательных веществ, а также уникальные антиоксиданты, необходимые для здоровья глаз.
2. Жирная пища — это вредно
Несколько десятилетий назад в обществе возникло мнение, что большое количество сердечно-сосудистых заболеваний связано с популярностью пищи, насыщенной животными жирами.
Новые анализы доказывают, что это не так. В 2010-м году в одном из научных журналов были опубликованы результаты 21 эпидемиологического исследования в общей сложности 347 747 продуктов питания. Результат — абсолютно никакой связи между болезнями сердца и насыщенной жирами пищей нет. Мнение о наличии такой связи — только теория, по неизвестным причинам ставшая общепринятой.
3. Необходимо есть злаки
Идея, что люди обязательно должны включать различные злаки в свой рацион, на самом деле никогда не имела смысла. Сельскохозяйственная революция в нашей истории произошла относительно недавно, и гены не успели измениться настолько, чтобы злаки стали нам необходимы.
Злаки содержат не так уж много питательных веществ по сравнению с овощами. Кроме того, они богаты фитиновой кислотой, связывающей важные минералы в кишечнике и препятствующей их усвоению. Например, пшеница содержит много белка, называемого глютен, большое содержание коего в организме может привести к повреждению оболочки кишечника, болям, вздутию живота и усталости. Глютен также связывают с шизофренией и мозжечковой атаксией.
4. Есть много белка вредно для костей и почек
Утверждают, что рацион с высоким содержанием белка вреден для костей и почек. Да, в краткосрочной перспективе избыток белка увеличивает выделение кальция из костей, зато в долгосрочной оказывает прямо противоположный эффект — делает кости более здоровыми и снижает риск переломов. Кроме того, исследования не выявили никакой связи между высоким потреблением белка и заболеваниями почек.
На самом деле основными факторами риска почечной недостаточности являются сахарный диабет и высокое артериальное давление. Потребление белка влияет на оба заболевания благотворно. И уж точно белок полезен как профилактика остеопороза и почечной недостаточности.
5. Еда с низким содержанием жиров полезна
Если изъять из пищи абсолютно все жиры, она начнёт напоминать по вкусу картон. Производители продуктов прекрасно это понимают и поэтому добавляют в пищу другие вещества, чтобы компенсировать недостаток жиров.
Обычно это подсластители — сахар, сироп с высоким содержанием фруктозы или искусственные подсластители. О сахаре мы поговорим позднее, но хотелось бы заметить, что искусственные подсластители хоть и низкокалорийны, но едва ли полезнее обычного сахара. Многие исследования демонстрируют связь между обезжиренной пищей и различными заболеваниями — ожирением, метаболическим синдромом, диабетом, сердечными заболеваниями, преждевременными родами, выкидышами и хронической депрессией. В таких продуктах здоровые натуральные необоснованно жиры заменяются вредными веществами.
6. Лучше в течение дня есть много раз, но маленькими порциями
Идея, что лучше делать несколько небольших приёмов пищи в день, чтобы поддерживать высокий метаболизм — это устоявшийся, но бессмысленный миф. Да, еда действительно немного повышает ваш метаболизм, пока вы её перевариваете, но речь идёт об общем количестве пищи, энергию которой можно использовать, а не о количестве перекусов.
Исследования подтверждают это. Одна группа испытуемых питалась много раз в день понемногу, а вторая группа съедала то же количество пищи в день, но за два-три подхода. Оказалось, что разницы нет никакой.
Для человеческого организма неестественно, чтобы его постоянно кормили. В дикой природе людям доводилось плотно поесть далеко не каждый день. Так что длительные перерывы между приёмами пищи не могут никак вам повредить.
7. Углеводы должны быть основным источником калорий
Считается, что человек должен есть как можно меньше жирной пищи, но вот углеводов в нашем рационе должно быть 50–60% от общего числа калорий. Если бы это соответствовало действительности, полезной была бы диета с большим содержанием злаков и сахара и минимальным количеством мяса и яиц.
Многочисленные исследования убедительно доказывают, что для тех, кто склонен к полноте, имеет метаболический синдром или диабет, такой рацион опасен, а для остальных — вреден, так как прямой дорогой ведёт к ожирению.
8. Растительное масло с высоким содержанием жирных кислот Омега-6 полезно
Полиненасыщенные жирные кислоты считаются полезными, потому что некоторые исследования показали, что благодаря им снижается риск сердечных заболеваний. Но не все эти кислоты обладают одинаковыми свойствами.
Существуют жирные кислоты Омега-3 и жирные кислоты Омега-6. Омега-3 снижают риск многих заболеваний, связанных с воспалительными процессами. Но людям нужно получать Омега-3 и Омега-6 в определённой пропорции. Если Омега-6 намного больше, это может вызвать осложнения.
Крупнейший источник Омега-6 в рационе россиянина — это подсолнечное масло. На протяжении всей человеческой истории люди никогда не имели доступа к такому обилию этого вещества, так что переедать масла — противоестественно для организма. Лучше увеличьте Омега-3, содержащиеся, например, практически в любой морской рыбе.
9. Сахар — нездоровая пища, потому что содержит «пустые» калории
Считается, что сахар вреден для вас, из-за большого количества бесполезных калорий. Да, это правда — калорий много, питательных веществ мало. Но это — только верхушка айсберга. Сахар вреден не только по этой причине.
Из-за высокого содержания фруктозы сахар влияет на обмен веществ таким образом, что «программирует» тело на быстрое отложение жиров и метаболические заболевания. Фруктоза фильтруется печенью и преобразуется в жиры, выделяющие в кровь липопротеины очень низкой плотности, что приводит к увеличению триглицеридов и холестерина. Это также мешает естесственной выработке инсулина и лептина, что приводит к ожирению и диабету.
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