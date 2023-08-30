Топ-15 книг Стивена Кинга

Стивен Кинг — американский писатель, который работает в таких жанрах как ужасы, триллер, фантастика, фэнтези, мистика и драма. Благодаря своим работам он получил прозвище «Король ужасов». Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, а также снято много фильмов по его произведениям. Кинг написал 50 романов, 7 из которых были под псевдонимом Ричард Бахман и 5 научных книг. Для того чтобы больше узнать о творчестве Стивена Кинга, вы можете ознакомиться с 15 его лучшими произведениями.



15. Мертвая зона (1979)

14. Зеленая миля (2000)

13. Жребий (1975)

12. Оно (1986)

11. Томминокеры(1987)

10. Цикл романов «Темная башня» (1982-2004)

9. Кладбище домашних животных (1993)

8. Кристина (1983)

7. Бессоница (1994)

6. Куджо (1981)

5. Четыре сезона (1982)

4. Мизери (1987)

3. Кэрри (1974)

2. Команда скелетов (1985)

1. Противостояние (1978)