Топ-15 книг Стивена Кинга

Стивен Кинг — американский писатель, который работает в таких жанрах как ужасы, триллер, фантастика, фэнтези, мистика и драма. Благодаря своим работам он получил прозвище «Король ужасов». Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, а также снято много фильмов по его произведениям. Кинг написал 50 романов, 7 из которых были под псевдонимом Ричард Бахман и 5 научных книг. Для того чтобы больше узнать о творчестве Стивена Кинга, вы можете ознакомиться с 15 его лучшими произведениями.
15. Мертвая зона (1979)
Главный герой — учитель Джонни Смит. Он попадает в автомобильную аварию. Проснувшись после комы, бывший школьный учитель обнаруживает, что может видеть будущее и прошлое людей, просто касаясь их. Многие считают, что его талант — подарок, но сам Джонни чувствует себя проклятым. Пока Джонни был в коме, его невеста вышла замуж за другого мужчину. Люди рвутся к нему, чтобы решить свои проблемы. У Джонни происходит тревожное видение, после того как он пожимает руку амбициозному и аморальному политику. Теперь ему предстоит выбор, ведь в его руках находится будущее.
14. Зеленая миля (2000)
В этой книге речь пойдет о тюрьме, которую называют «Зеленая миля». Джон Коффи приговорен к смерти за изнасилование и убийство двух молодых девушек. Надзиратель Пол Эдджекомб обнаруживает, что этот дружелюбный гигант может исцелять людей.
13. Жребий (1975)
В старших классах Стивен Кинг посещал кружок фэнтези и научной фантастики, а его любимым персонажем был Дракула. Его интересовало то, как долго этот герой остается популярным. И однажды, за ужином, он спросил свою жену: «А что бы произошло, если Дракула приехал бы в современную Америку». Жена ответила; «Скорее всего, он бы попал под такси и умер». И в 1975 году Кинг опубликовал свой роман про вампиров под названием Salem’s Lot (Жребий).
12. Оно (1986)
Много лет назад в городе Дерри, штат Мэн, семеро подростков сталкиваются с монстром. Победив его, они дают друг другу обещание, что если когда-нибудь монстр снова начнет действовать, то они будут противостоять ему. И через 28 лет монстр снова начинает убивать. И неведомая сила снова собирает вместе семерых друзей для новой битвы со злом.
11. Томминокеры(1987)
Писательница Бобби Андерсен становится одержимой своей находкой, которую она нашла в лесу. С помощью своего друга Джимми Гарденера, она обнаруживает инопланетный корабль. Этот корабль оказывает влияние на Бобби: она занимается его раскопками сутками напролет, позабыв про сон и еду. А также ей удается создать разные устройства такие как: читающая мысли пишущая машинка; двигатель, который позволяет трактору летать.
10. Цикл романов «Темная башня» (1982-2004)
Этот сборник включает в себя 7 книг: «Стрелок», «Извлечение троих», «Бесплодные земли», «Колдун и кристалл», «Волки Кальи», «Песнь Сюзанны», «Темная башня».«Темная башня» часто описывается как нечто реальное, а иногда используется как метафора. Роланд пытается открыть истинную природу этой башни. Эта серия из 7 книг включает в себя произведения разных жанров: фэнтези, научной фантастики, ужаса, вестерна.
9. Кладбище домашних животных (1993)
Луи и его жена Рейчел переезжают со своими детьми, а также с любимой кошкой в новый дом. Неподалеку от их дома находится кладбище для собак и кошек. Чуть дальше кладбища домашних животных находится индейское кладбище племени микмаков. Именно там отец семейства решает похоронить свою погибшую кошку.
8. Кристина (1983)
Главный герой — Эрни Каннингейм, неудачник, над которым почти все издеваются, кроме его друга Дэнниса. И однажды Эрни влюбляется в машину Плимут Фурия 1958 года выпуска. Эрни покупает машину у Ролланда Лэбея. Вскоре его друг Дэннис узнает, что из-за «Кристины» погибли жена и дочь Лэбея. Но Эрни был без ума от своей машины. Он начинает приводить ее в порядок, по мере того, как меняется машина — меняется и главный герой. Эрни знакомится девушкой и она влюбляется в него. Но автомобиль начинает ревновать своего хозяина и даже пытается убить его друзей, чтобы никто не мешал их счастью
7. Бессоница (1994)
После смерти жены, у Ральфа Робертса появляются проблемы со сном. Каждую ночь он просыпается и идет на прогулку. Во время прогулки он замечает странные вещи. Он видит цветные ленты, вылетающие из голов людей. Он видит двух маленьких людей, блуждающих под покровом ночи. И начинает подозревать, что это нечто большее, чем галлюцинации.
6. Куджо (1981)
Сенбернар превращается в жестокого убийцу после укуса летучей мыши. Жена Вика Трентона изменила ему и он узнал об этом. Между ними происходит ссора. И Донна Трентон уезжает вместе с сыном к автомобильному мастеру, который также является хозяином того сенбернара. У его дома её автомобиль ломается и она осознает, что рядом бродит бешеный пёс, который убил нескольких человек.
5. Четыре сезона (1982)
Сборник четырёх повестей Стивена Кинга, опубликованный в 1982 году.Название сборника — Different Seasons (четыре сезона)— это игра слов, которая была утрачена при переводе. Опубликовав эту книгу, Кинг хотел отделаться от своего прозвища «король ужасов». Ведь все эти четыре повести не похожи на то, что писал Кинг. В них нет элемента хоррора или мистики. Слово «different» играет здесь главную роль. Оно как раз подразумевало, что книга не похожа на предыдущие произведения Кинга. Когда книга была опубликована, Кинг заметил: «Я работал над ней усерднее, чем над всем тем, что я когда либо делал.»
4. Мизери (1987)
Роман «Мизери» был опубликован в 1987 году. Это произведение рассказывает об отношениях двух героев: популярного писателя Пола Шелдона и поклоннице-психопатке Энни Уилкс. Попав в автомобильную катастрофу, Пол получает серьёзные травмы. Энни привозит его в свой дом, где писатель получает лекарства и лечение. Но постепенно герой понимает, что он — заключенный, и он вынужден выполнять все прихоти Энни.
3. Кэрри (1974)
Кэрри Уайт — обычная девочка, которая живет в маленьком провинциальном городке. Над ней все издеваются, и она практически не гуляет со своими сверстниками. Одноклассники хотят пошутить над ней, и приглашают её на выпускной бал. Никто из них не подозревает, Кэрри обладает телекинетическими способностями.
2. Команда скелетов (1985)
Сборник рассказов включающих в себя: «Туман» «Здесь тоже водятся тигры» «Обезьяна» «Возвратившийся Каин» «Короткая дорога миссис Тодд» «Долгий джонт» «Свадебный джаз» «Заклятие параноика» «Плот» «Всемогущий текст-процессор» «Человек, который не пожимал рук» «Пляж» «Отражение» «Нона» «Оуэну» «Тот, кто хочет выжить» «Грузовик дяди Отто» «Утренняя доставка» «Большие колеса: забавы парней из прачечной» «Бабуля» «Баллада о гибкой пуле» «Протока»
1. Противостояние (1978)
Смертельный вирус быстро распространяется и уничтожает все живое на своём пути. За несколько недель вирус уничтожает большую часть населения мира. Выжившие отправляются в город Боулдер, где они пытаются начать все заново. Также есть еще одна группа выживших, которая поклоняется злу. И теперь этим двум группам предстоит бороться за жизнь.
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