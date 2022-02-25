15 ярких фотографий о том, как зимуют дикие животные

Камчатка. Лисица около высохшего стебля Борщевика./Фото: Денис Будьков
Когда приходит зима, кажется, что в это белоснежное время года окружающий мир уснул. Но на самом деле на лесных опушках можно встретить диких животных, которые вышли на охоту или порезвиться. Конечно, фотографу необходима особая сноровка, чтобы сделать интересный кадр с дикими животными. Но когда это удаётся, то фотографии получаются действительно живыми и шедевральными.
1. Рыжая красавицы
Белка и орех. /Фото: Полюшко Сергей
2. С добычей
Бородатая неясыть-самый крупный представитель рода неясытей, обитающих на территории России. / Фото: Анна Голубева
3. Лесной исполин
Могучий зубр. / Фото: Игорь Зубков
4. Черноголовый щегол
Черноголовый щегол-певчая птица с ярким оперением, меньше воробья. / Фото: Анна Голубева
5. Дружба
Верные друзья. / Фото: Светлана Писарева
6. Ну что? Господа присяжные заседатели...лед тронулся!
Японская мартышка. / Фото: Виктория Роготнева
7. Снегирь
Красногрудое чудо. / Фото: Свистков Александр
8. Вороне где то....
Почти по Крылову. / Фото: Киселёв Андрей
9. Лебеди
5 января, Алтайский край. Вечерняя разборка у кликунов / Фото: Дмитрий Дубиковский.
10. Ласка
Белое на белом. / Фото: Snowrain
12. Синхронисты
Лебеди-кликуны ныряют за водорослями. / Фото: Денис Будьков
13. Усатый
Камчатка.
Шикарный лис с шикарными усами / Фото: Денис Будьков
Шикарный лис с шикарными усами / Фото: Денис Будьков
14. Омотр владений
Кот учёный. / Фото: Артур.
15. Белка и синица
Белка и синица. / Фото: Вадим Трунов
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