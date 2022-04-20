10 доступных способов придать домашнему интерьеру винтажный шарм

Винтажный стиль.
Мой дом – моя крепость. Каждый знает эту пословицу. Но ведь «крепость» может быть и красивой. В конце концов, ведь именно домой возвращается каждый человек и проводит в нем существенную часть жизни. Так почему бы не сделать дом по-настоящему уютным и не украсить его в понравившемся стиле. Для любителей антиквариата можно порекомендовать добавить буквально несколько предметов декора, которые придадут интерьеру очаровательный винтажный внешний вид.
1. Настенный арт из старого дерева
Винтажный предмет: настенный арт из старого дерева.
Проезжая по сельской местности, наверняка, каждый замечал ветхие заброшенные сараи и амбары. Если эти структуры больше не служат своей первоначальной цели, почему бы не связаться с владельцем и не спросить у него, нельзя ли позаимствовать часть деревянных конструкций.
В Интернете есть немало учебных пособий, в которых можно узнать, как превратить бывший сарай в потрясающие произведения искусства. К примеру, навесные деревянные стены придадут любому дому деревенский шарм и винтажный стиль.
2. Раскрашенные ширмы
Винтажный предмет: раскрашенные ширмы.
Чтобы придать дому неповторимый стиль, а не просто отдавать дань моде, стоит обратить внимание на настенные покрытия, которые сегодня были незаслуженно забыты. Разрисованные японские ширмы и турецкие гобелены подчеркнут чувство приключений и продемонстрируют любовь владельца дома к искусству.
3. Лампа Нельсона
Винтажный предмет: лампа Нельсона.
Ни одна хорошо оформленная комната не обойдется без нескольких правильно подобранных ламп. Обычно люди не понимают, что светильники играют столь же важную роль, как и другая обстановка. Чтобы домашний интерьер выглядел стильно, стоит поискать старинные светильники, такие как лампа Nelson Bubble Lamp.
Первоначально разработанная в 1945 году, лампа Джорджа Нельсона была олицетворением искусства, оригинальности и успеха. Наличие правильного светильника в доме равноценно наличию красивой скульптурной работы, за исключением того, что светильник еще и функциональный.
4. Кроватка-скамейка
Винтажный предмет: кроватка-скамейка.
Прогуливаясь по местному антикварному магазину, можно найти широкий ассортимент предметов XIX - начала XX века. Блог ArchitectArtDesign пишет, что эти старинные предметы можно превратить в полностью функциональную мебель с совершенно новым предназначением. К примеру, взяв старую железную детскую кроватку, можно удалить одну ее стенку и превратить кроватку в стильную новую скамейку.
5. Военный сундук
Винтажный предмет: военный сундук.
Украшение своего дома вовсе не означает, что нужно прибегать к традиционным схемам украшения. Ведь обычный 3-местный диван, журнальный столик из грецкого ореха (или другого дерева) и кресло для отдыха есть у всех. Разве это не скучно.
Стоит быть креативным. К примеру, почему бы не украсить дом… журнальным столиком в виде военного сундука. Подобный сделанный вручную под заказ сундук заказывают на Etsy, затем к нему можно прикрепить ножки и вуаля – дома есть оригинальный журнальный столик, для которого можно даже придумать интересную историю.
6. Старый комод, переделанный под столик в ванной
Винтажный предмет: старый комод, переделанный под ванную.
Как уже упоминалось ранее, вовсе не обязательно использовать предмет мебели по его первоначальному предназначению. У каждого есть возможность изменить свою обстановку так, чтобы она лучше соответствовала эстетике дома и образу жизни. Комоды не обязательно использовать для хранения одежды в спальне.
Как подчеркивает Better Homes & Gardens, «их плоская верхняя поверхность и удобные ящики для хранения означают, что большие по размеру комоды можно применять в нескольких довольно неожиданных местах. К примеру, в ванной комнате. Можно переделать комод, встроив в него раковину. А теперь пусть каждый спросит у себя, сколько он видел комодов в ванных комнатах у своих друзей. Вот и оригинальность, не нужно бояться быть первым.
7. Обои с узором Пейсли
Винтажный предмет: обои с узором Пейсли.
Когда-то считавшиеся старыми и устаревшими, узоры Пейсли или «огуречные принты» возвращаются. Если кто-то хочет, чтобы его интерьер были смелым и необычным, ему стоит купить обои с узором Пейсли. Также это будет выглядеть не только необычно, но и в стиле ретро.
8. Белая мебель
Винтажный предмет: белая мебель.
Раньше всех предупреждали о том, что не стоит красить интерьер в белый цвет. Белый считался скучным, безжизненным и невыразительным. Но, если оборудовать белую комнату «джазовыми» светильниками и мебелью, то это придаст интерьеру уникальную изюминку.
9. Античная клетка для птиц
Винтажный предмет: античная клетка для птиц.
Конечно, держать в клетке существо, рожденное для полета, это жестоко. Но вместо того, чтобы просто выбросить старую клетку, ее можно использовать для других целей. мы можем изменить их использование. Внутрь клетки можно поместить горшок с цветами или зеленью, и таким образом у себя дома можно сделать необычный висячий сад.
10. Белая эмалированная посуда
Винтажный предмет: белая эмалированная посуда.
Наверняка у каждого в детстве дома мама хранила хрустальный сервиз и не разрешала им пользоваться, потому что он был «для особенных случаев». И этот сервиз годами просто хранился в серванте. Так вот, обычная белая эмалированная посуда подсознательно дарит эмоции простоты и счастья.
Заставив полки на кухне эмалированной посудой, мало того, что в доме будет нотка французских будней, так это еще и поможет расслабиться и чувствовать себя радостным. И посуду нужно использовать. На самом деле, есть очень много способов украсить свой дом. Просто не нужно бояться экспериментировать.
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