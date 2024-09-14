Эффективные приёмы для порядка в доме

Порядок в доме – это залог хорошего настроения, энергичности и высокой продуктивности. Наверняка вы и сами замечали, как сложно сосредоточиться в захламленной квартире, и как легко дышится в прибранном месте.

Рассказываем о некоторых приемах, которые помогут правильно организовать пространство и легко поддерживать в нем порядок.

Прием 1: Вертикальное хранение

Прием 2: Этикетки

Прием 3: Картонные коробки

Прием 4: Разделители для ящиков

Прием 5: Расхламление

Прием 6: Уборка минута в минуту

Прием 7: Услуги профессионалов

Прием 8: Контроль вещей

Прием 9: Установка сроков

При вертикальном хранении все вещи на виду.Чтобы сэкономить место в шкафу, необходимо применять не горизонтальное, а вертикальное складывание вещей – так они лежат гораздо компактнее. Кроме того, при такой системе хранения вам будет намного проще искать одежду и доставать ее из шкафа, ведь вещи всегда находятся на виду. Джинсы, юбки, футболки, свитера – практически любой предмет гардероба можно складывать вертикально, если позволяет фасон и материал.Кстати, этот метод хранения уместен не только в шкафу. Его удобно использовать для книг и документов, так как он позволяет зрительно «рассчитать» пространство, и понять, какое количество предметов влезет на полку или в ящик. Когда вы закончите уборку, то сразу заметите, что важные бумаги и литература выглядят намного аккуратнее.В подписанных коробках легче искать нужные предметы.Как часто вы сталкивались с тем, что не могли найти нужный предмет среди десятка однотипных коробок? А все потому, что они не были подписаны, и вы понятия не имели, что лежит внутри. Советуем больше не допускать такую ошибку и пользоваться самодельными наклейками. Вам понадобятся стикеры с липким слоем или бумага и скотч – выбирайте, что удобнее. С их помощью вы сможете обозначить содержимое той или иной коробки, ящика, корзинки, контейнера, чтобы четко знать, где что лежит, и не тратить драгоценное время на поиски в самый неподходящий момент.Лайфхак с наклейками уместен в любой комнате, так как он помогает жителям квартиры стать более организованными, а самой квартире – более упорядоченной. Например, в детской можно установить комод и подписать каждую полку, чтобы ребенок знал, куда ему складывать футболки, свитера или брюки. На кухне наклейки будет уместны на ящиках, а в ванной – на органайзерах, которые стоят в шкафчике или тумбе под раковиной.Картонную коробку можно задекорировать.Все время выбрасываете картонные коробки, чтобы они не занимали место в кладовке? Очень зря, ведь они являются универсальными органайзерами, которые можно использовать для хранения любых вещей, начиная от детских игрушек и постельного белья, и заканчивая крупами на кухне либо инструментами для вышивания.Для своих целей вы можете использовать коробки из-под обуви, бытовой техники или же заказать набор одного размера на маркетплейсах, чтобы их было удобно хранить на полке. Считаете, что картон портит интерьер и не вписывается в стильную обстановку квартиры? Раскрасьте его, обклейте самоклеящейся пленкой, украсьте кружевом или бечевкой – в общем, включите фантазию.Если вы не собираетесь закрывать коробки, используйте крышки в качестве разделителей для ящиков комода – это отличный вариант зонирования пространства. Низкие бортики не будут мешать доставать одежду и складывать ее обратно в ящик.Разделители можно сделать самостоятельно из картонных коробок.К слову, о разделителях. Организаторы пространства очень часто используют их в своей работе, так как они помогают за считанные минуты упорядочить содержимое полок и ящиков. Прекрасное решение, если вы хотите, чтобы вещи были на виду, но при этом не перемешались между собой. Например, можно разделить ящик на три части: первую отвести под носки, вторую – под нижнее белье и третью – под пижамы. Так вам будет не только проще поддерживать порядок, но и искать нужную вещь. Одно движение, и вот уже носки нужного цвета у вас в руках. Никакого мошенничества, лишь продуманное хранение!Когда нет лишних вещей, легче организовать порядок.Как бы тяжело ни было настроиться на эту процедуру, однако ее обязательно нужно проводить хотя бы раз в сезон – это одно из базовых правил для поддержания порядка. Благодаря расхламлению, вы можете избавиться от старых и ненужных вещей, которые лишь занимают место на полках и лишают вас ценного пространства. Кроме того, после подобной ревизии порядок в доме будет поддерживать гораздо проще, ведь все будет лежать на своих местах. Вам нужно будет лишь разложить вещи и протереть пыль, что займет, от силы, 30 минут вашего времени.Однако следует быть готовым к тому, что прощаться с вещами будет непросто, и обязательно появится стопка предметов, которые не нужны, но дороги вашему сердцу. Их советуем сложить в отдельную коробку и на некоторое время убрать в кладовку. Если через пару месяцев вы о них даже не вспомните, значит, можно смело относить в мусорный контейнер.На заметку: Чтобы процесс проходил весело и незатейливо, используйте технику «Буги в 27 бросков». Правила простые: вам нужно поставить таймер на 15 минут, и за это время успеть собрать 27 ненужных вещей, которые вы готовы выбросить прямо сейчас. Если вы сомневаетесь в своих силах, количество можно уменьшить. Эта практика наглядно покажет, сколько на самом деле вокруг вас лишних предметов, которые захламляют пространство и не дают свободно вздохнуть.Мойте посуду сразу после ужина.Согласны: мыть посуду сразу после ужина или складывать в шкаф постиранные вещи бывает лень, ведь мыслями вы уже лежите на диване и смотрите любимый фильм. Но ведь лучше потратить 10 минут в течение дня, чем потом все выходные решать накопившиеся бытовые дела. Поэтому старайтесь каждый день выделять на 15-20 минут на устранение «горячих точек» – мест, где вы видите беспорядок. Например, протрите зеркало в ванной, пропылесосьте ковер, помойте обувь.Также советуем выделить каждому члену семьи свою «зону ответственности»: например, дети должны будут каждый вечер перед сном убирать свои игрушки на место, а муж – собирать по квартире грязные кружки и потом мыть их. Так будет гораздо проще поддерживать порядок.Иногда обращайтесь к помощи клинеров.Понятно, что каждую неделю вызывать клининговую службу – слишком затратно, да и бессмысленно. Однако иногда можно себе позволить отдохнуть от бытовых дел и нанять людей, которые все сделают за вас. Вы можете доверить профессионалам чистку ковров и мягкой мебели, мойку окон или генеральную уборку. К счастью, в последнее время их услуги более доступны.Если у вас уже есть похожая кастрюля, не покупайте еще одну.Тяга к накопительству ничем хорошим не заканчивается, поэтому необходимо тщательно контролировать свои покупки. Если у вас уже есть пара декоративных подушек, красивые осенние кружки или стеклянная ваза, перед покупкой аналогичной вещи стоит тщательно взвесить все «за» и «против», чтобы решить, действительно ли она вам нужна. Старайтесь не захламлять пространство, в котором живете – это плохо отразится на вашем настроении и самочувствии (мы уже молчим про уборку).Складывайте такие вещи в одну коробку.Уверены, в вашей квартире есть вещи, которыми вы уже давно не пользуетесь, но по каким-то причинам не можете выбросить. Возможно, вы надеетесь их починить, обновить или они просто дороги вашему сердцу. Советуем сложить все эти предметы в одну коробку и вернуться к ним через несколько месяцев или даже через год. Если за это время вы найдете причину оставить их – прекрасно, если нет – раздайте вещи друзьям, знакомым или отнесите в благотворительный фонд.