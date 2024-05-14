Как быстро удалить жирные пятна с кухонной мебели

Жир – постоянный житель кухни, который обитает в ней даже в капельном виде. Так что если немного зазевались – вот уже и застарелое жирное пятно на мебели. Отчаиваться не стоит, лучше прочесть эту статью про пять способов удаления жира с кухонной мебели – и за уборку.







1. Спиртосодержащие препараты

2. Уксус

3. СМП + лимонная кислота

4. Средство для мытья стёкол

5. Сода

Хороший тандем — антисептик плюс микрофибра.Если до 2020 года не у каждого в аптечке стоял бутылёк со спиртом этиловым, то со времён пандемии спиртовые антисептики водятся практически у всех. Нужно немного подержать спиртовой раствор на пятне, а зачем начать снимать текстурным текстилем, хорошо подойдёт ворсистая микрофибра, она даст дополнительный эффект для снятия грязи.Уксус — никогда не подведёт.Смешиваем уксус с водой в пропорции один к одному. Работать лучше с губкой, как если бы вы хотели создавать пену (которой не будет), но это лучший способ объяснить, как управляться с рубкой. Не забудьте надеть перчатки, чтобы не щипало руки.И то, и другое — всегда под рукой.Самым убойным вариантом от жира станет такой дуэт, как средство для мытья посуды и лимонная кислота. Набираем из крана с горячей (это важно!) водой литр воды, высыпаем туда столовую ложку «лимонки» и капаем три капли СМП (желательного купленного не в дискаунтере и по акции, а «Fairy»). Заливаем в пульверизатор, наносим на жирные пятна (будет пенка) и ждём полчаса. Результат вас порадует.Лайфхак что надо для свежих пятен.Лайфхак что надо! Правда, этот способ лучше всего подходит для пятен свежих. Реагенты средств для мытья стёкол прямо как по мановению волшебной палочки удаляют нестарое пятно жира.Наш многофункционал с советских времён.Она есть в каждой кухне и всегда под рукой. Она лучше всего поможет от застарелых пятен жира на кафеле. Четыре столовые ложки соды растворяем в литре воды из горячего крана, берём губку — и вперёд изничтожать пятна жира. Для самых стойких (выпуклых) пятен можно взять немного крупичек соды в чистом виде на губку и потереть.