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Трюк, который поможет полностью убрать шерсть питомцев

От домашних питомцев в доме всегда шерсть. Особенно она скапливается на ковре, диване и креслах. Даже мощный пылесос полностью её не убирает. Но маленький трюк ниже поможет полностью решить эту проблему!
Трюк, который поможет полностью убрать шерсть питомцев
Из пульверизатора разбрызгайте воду по ковру. Возьмите щётку для вычёсывания собаки/кошки. Пройдитесь ею по всей поверхности.
Трюк, который поможет полностью убрать шерсть питомцев
Это результат уже после уборки пылесосом — как видите, полностью пылесос не справляется с задачей. Но щётка удаляет абсолютно всю шерсть!
Трюк, который поможет полностью убрать шерсть питомцев
Подробнее о том, как почистить ковры от шерсти животных, смотрите в видео ниже:


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Питомцышерсть
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