Трюк, который поможет полностью убрать шерсть питомцев

От домашних питомцев в доме всегда шерсть. Особенно она скапливается на ковре, диване и креслах. Даже мощный пылесос полностью её не убирает. Но маленький трюк ниже поможет полностью решить эту проблему!



Из пульверизатора разбрызгайте воду по ковру. Возьмите щётку для вычёсывания собаки/кошки. Пройдитесь ею по всей поверхности.



Это результат уже после уборки пылесосом — как видите, полностью пылесос не справляется с задачей. Но щётка удаляет абсолютно всю шерсть!



Подробнее о том, как почистить ковры от шерсти животных, смотрите в видео ниже:

