Зачем нужен режим полета на мобильном устройстве, если лететь никуда не планируете

Режим полета есть во всех смартфонах, активировать его очень просто / Фото: ru-mi.com

Телефон в авиарежиме не сможет принимать звонки, сообщения, дав вам возможность хорошенько отдохнуть / Фото: initium.care

Пригодится режим полета и в случае, если ребенок играет телефоном / Фото: poisktehniki.ru

Включение и отключение авиарежима поможет и при проблеме подключения Wi-Fi / Фото: explica.co

Чтобы быстрее зарядить смартфон, достаточно на время подзарядки перевести его в авиарежим / Фото: art-gsm.ru