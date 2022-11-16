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Зачем нужен режим полета на мобильном устройстве, если лететь никуда не планируете


Зачем нужен режим полета на мобильном устройстве, если лететь никуда не планируете


Режим полета или авиарежим есть во всех без исключения смартфонах. Многие не используют его, хотя он может быть очень полезным. Включить, как и отключить его можно в шторке устройства, достаточно оттянуть ее вниз (на Айфонах оттягивается по направлению вверх). Данный режим позволяет отключить все модули беспроводного типа: NFC, Блютуз, Wi-Fi, мобильные сети. В каких же случаях, кроме полета, функция может пригодиться?

Режим полета есть во всех смартфонах, активировать его очень просто / Фото: ru-mi.com

Режим полета есть во всех смартфонах, активировать его очень просто / Фото: ru-mi.com


Телефон в авиарежиме не сможет принимать звонки, сообщения, дав вам возможность хорошенько отдохнуть / Фото: initium.care

Телефон в авиарежиме не сможет принимать звонки, сообщения, дав вам возможность хорошенько отдохнуть / Фото: initium.care

 

С практической точки зрения режим достаточно удобный и позволяет решить ряд вопросов. В первую очередь стоит понимать, что при его активации к вам никто не дозвонится, сообщения не придут, интернет работать не будет. Если хотите отдохнуть, заняты, играете в офлайн-игру или читаете на телефоне книгу – вариант с авиарежимом беспроигрышный.
Пригодится режим полета и в случае, если ребенок играет телефоном / Фото: poisktehniki.ru

Пригодится режим полета и в случае, если ребенок играет телефоном / Фото: poisktehniki.ru


Не помешает его включить и тогда, когда телефон находится в руках маленького ребенка. Так он не сможет случайно кому-то позвонить или отправить СМС.

Включение и отключение авиарежима поможет и при проблеме подключения Wi-Fi / Фото: explica.co

Включение и отключение авиарежима поможет и при проблеме подключения Wi-Fi / Фото: explica.co

 

Если наблюдаются проблемы с работой интернета, можно включить режим полета и сразу же его отключить. После сброса смартфон может подключиться к другой сети и проблема будет решена. Аналогична ситуация и с Wi-Fi – такой сброс может активировать его работу, если наблюдается сбой.
Чтобы быстрее зарядить смартфон, достаточно на время подзарядки перевести его в авиарежим / Фото: art-gsm.ru

Чтобы быстрее зарядить смартфон, достаточно на время подзарядки перевести его в авиарежим / Фото: art-gsm.ru

 

Чтобы быстрее зарядить смартфон, достаточно на время подзарядки перевести его в авиарежим. Аналогично стоит поступить, если нужно, чтобы заряд на телефоне держался дольше. Проверить входящие звонки и сообщения можно, отключая периодически данный режим.

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Зачем нужен режим полета на мобильном устройстве, если лететь никуда не планируете

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Зачем нужен режим полета на мобильном устройстве, если лететь никуда не планируетеПодписаться на мой Instagram
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