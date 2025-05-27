Как получить саженец с любой молодой ветки за месяц

Размножать сортовые деревья можно и без прививки, просто превращая лишние ветки, которые должны уйти под подрезку, в саженцы. Это настолько просто и быстро, что с одного материнского деревца можно за сезон сделать целый молодой сад. Попробуйте этот способ, он работает на 100%.







Что потребуется:



Острый нож;



шнурок;



пластиковая ПЭТ бутылка.

На материнском дереве нужно выбрать ровную крепкую ветку, желательно прошлогоднюю или этого сезона. Ее нужно надрезать снизу-вверх, сняв лоскут коры длиной в 3-4 пальца, но не отрезая его.Этот лоскут окунается в горлышко пластиковой бутылки наполненной водой, и она привязывается к ветке. Примерно за месяц из щепки прорастет корешок. Чтобы он не погиб, воду следует доливать.Когда корень станет достаточно большим, ветка ниже него обрезается.Полученный саженец можно сажать в открытый грунт или же в горшок, если до осени остается мало времени, и он должен перезимовать в подвале.