Находчивая хозяйка придумала скоростной способ, как перемыть всю посуду в доме за считанные минуты

Миссия: перемыть посуду быстро, когда очень лень.
Если верить популярным научным фактам и банальной математике, то человек проводит около трети жизни во сне. Интересно, а сколько месяцев или лет уходит на мытьё посуды? А если ещё и в большой семье…Что ж, пока на кухне нет места для посудомоечной машины, можно сохранить драгоценные минуты жизни и другим способом. Перемыть гору грязных тарелок за считанные минуты поможет вот этот фокус.
Когда нужно мыть посуду, а сил нет.
После семейного праздника или посиделок с друзьями осталась гора посуды и 0 помощников? Если сил нет, но внутренний педант не позволяет оставить всю эту красоту до завтра, то можно опробовать одну кухонную хитрость, предложенную популярной блогершей. Специально для таких «запущенных» посудных случаев она смастерила гаджет, которой позволяет справляться с грязью и жиром в 10 раз быстрее. Ничего сверхтехнологичного: повторить его сможет каждый!
Понадобится мочалка и трафарет-круг.
Должен получиться вот такой симпатичный кругляш, размером со стандартную крышку.
Для начала, возьмите мочалку и небольшую крышку-закрутку или кольцо от консервной банки. Они послужат трафаретом, чтобы вырезать из губки идеальный круг. Хотя, можно и «на глаз», если этот самый глаз неплохо намётан, а руки не лишены ловкости.
Просверлите дырку в крышке ровно посередине.
Теперь возьмите крышку-закрутку и просверлите в ней дырку ровно посередине.
Крышку нужно посадить на болт.
Обязательно зафиксируйте.
Крышку посадите на длинный болт и не забудьте зафиксировать.
Добавьте клей.
Сверху на закрутку нанесите немного клея…
Прикрепите мочалку.
… и прикрепите кругляш из мочалки.
Насадка на дрель готова.
А теперь самое интересное и ответ на вопрос, а зачем это всё: готовый девайс нужно использовать, как насадку на дрель.
Оружие против грязной посуды.
Важно помнить, что скорость вращения должна стоять не на максимальной отметке, а тарелки лучше опускать поглубже в раковину. Тогда брызги не вылетят за ее пределы.
С таким «турботулом» все следы вечеринки на кухне будут очищены за считанные минуты. Эх, если бы ещё подобную штуку для уборки придумали.
Процесс пойдёт гораздо быстрее.
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