С нами не соскучишься!

8 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Roman Tannenberg
    Этому "трюку" уже сотни лет. Верёвку придумали значительно раньше, чем нож, а вместе с ней и необходимость  разделять...Как разорвать люб...
  • Виктор Полуэктов
    Открывал трением крышки об асфальт. А дальше концом лезвия штык-ножа.4 верных способа,...
  • Иван Захава
    Мужики еще яйца чешут🙃25 вещей, которые...

Не пропустите последнюю важную подкормку чеснока

Чтобы вырастить крупный чеснок, без подкормок не обойтись. Успейте провести последнюю, важную подкормку за месяц до сбора урожая (в каждом регионе — разное время подкормки).

Не пропустите последнюю важную подкормку чеснока

Однако прежде чем подкормить, за пару дней выломайте стрелки. Оставьте только 1-2 стрелки, чтобы проследить, когда можно собирать урожай. Понять это можно по тому, как оболочка на стрелке лопнет.

Не пропустите последнюю важную подкормку чеснока

Итак, на ведро воды (10 л) возьмите 1 стакан просеянной древесной золы, гумат калия (добавляется по инструкции на упаковке) и 1 ст. л. «Маг-бор». Это полноценное удобрение со всеми необходимыми микроэлементами.

Не пропустите последнюю важную подкормку чеснока

Данная подкормка будет питать головки чеснока на протяжении последнего месяца их роста.

Не пропустите последнюю важную подкормку чеснока

Подробнее о том, как подкормить чеснок, смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
подкормкаЧеснок
Обсудить

Картина дня

наверх