Не пропустите последнюю важную подкормку чеснока

Чтобы вырастить крупный чеснок, без подкормок не обойтись. Успейте провести последнюю, важную подкормку за месяц до сбора урожая (в каждом регионе — разное время подкормки).







Однако прежде чем подкормить, за пару дней выломайте стрелки. Оставьте только 1-2 стрелки, чтобы проследить, когда можно собирать урожай. Понять это можно по тому, как оболочка на стрелке лопнет.







Итак, на ведро воды (10 л) возьмите 1 стакан просеянной древесной золы, гумат калия (добавляется по инструкции на упаковке) и 1 ст. л. «Маг-бор». Это полноценное удобрение со всеми необходимыми микроэлементами.







Данная подкормка будет питать головки чеснока на протяжении последнего месяца их роста.







Подробнее о том, как подкормить чеснок, смотрите в видео ниже:



