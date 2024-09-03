Племя химба: 15 фотографий людей, признанных самыми красивыми на африканском континенте

Полукочевой народ химба.
На северо-западе Намибии живёт племя химба. Долгое время эти люди не поддерживали никаких связей с внешним миром. После того, как и о них вышел репортаж на ТВ-канале Discovery, представителей племени химба назвали самыми красивыми людьми «чёрного» континента.
1. Женщина племени химба
Этикет химба требует от женщин обнаженной груди.
2. Представительница прекрасной половины
Женщины и девушки обвешаны тяжелыми килограммами браслетов и ожерелья из железа и меди, бесчисленными бусами из стекла, бисера, проводков, семян, подвески с камнями и ракушками.
3. Настоящая намибийская экзотика
Высокие, скульптурной красоты женщины в ожерельях и браслетах с кожей приятного красноватого оттенка и длинными тугими дредами и в коротких юбочках из козлиной шкуры.
4. Гордые красавицы женщины-химба
Женщины-химба каждое утро несколько часов посвящают уходу за собой.
5. Ряд гигиенических процедур из изобретённого чудесного крема
Жители народности химба никогда не моются — вода слишком ценный ресурс.
6. Свободные люди
Жители племени могут смело свободно передвигаться куда хотят без паспортов, их у них нет.
7. Украшения на лодыжках женщин-химба
Своеобразная версия обручального кольца, которая может рассказать даже о количестве детей у нее.
8. Повседневные утренние дела
Утром женщины доят коров, взбивают масло в сосуде из высушенной тыквы, прибираются в доме, ходят за водой, готовят еду и занимаются воспитанием детей.
9. Дреды народности химба
То, что на голове выглядит красно-оранжевой глиной, на самом деле является самодельной смесью-кремом.
10. Площадка в центре деревни с товаром
Зарабатывая на жизнь женщины племени продают всякую всячину туристам.
11. Первобытный образ жизни
Совершенно первобытный образ жизни остался для этих людей естественным.
12. Детские прически
Обычно голову малышам выбривают полностью, но у более старших детей оставляют пучок волос.
13. Крааль
Круговая планировка конусообразных хижин, обмазанных смесью глины и навоза.
14. Тело покрытое самодельным кремом
Смесь придает телу интенсивный золотисто-красноватый блеск, который соответствует идеалу красоты химба и защищает кожу от немилосердного солнца, укусов насекомых.
15. Наряды женщин
Женщины и девушки ходят в коротких юбках из мягкой кожи и бессчетном количестве украшений на шеях, запястьях, поясе и лодыжках.
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