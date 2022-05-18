Как прочистить раковину от засора с помощью пластиковой бутылки

На случай, если у вас не оказалось вантуза под рукой, прочистить засор можно и без него. Для этого нужна обычная пластиковая бутылка, которая ничего не стоит.







Отрежьте дно у бутылки. Крышку не снимайте.







Снимите решётку в сливе раковины. Используя бутылку как вантуз, надавливайте и отпускайте бутылку, чтобы засор пробился, и вода спустилась в раковину. На это потребуется не более 30 секунд работы.







После этого залейте чистящее средство в слив, оставьте на некоторое время и пролейте струёй горячей воды из-под крана. Верните решётку на место. Это простой, быстрый и доступный каждому способ устранения засора!





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