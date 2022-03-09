«Первобытный» отель с номерами-пещерами в Африке

Если бы в каменном веке была роскошь, то выглядела бы она, пожалуй, так, как отель Kagga Kamma в Южной Африке.



Пещерный отдых может быть таким же комфортабельным, как и проживание в самых современных и инновационных гостиницах, — отель Kagga Kamma Private Game Reserve в Седербергских горах в Южной Африке, находящихся в 250 км от Кейптауна, служит тому наглядным подтверждением. Отель состоит из 10 номеров, которые находятся в «разбросанных» по горному массиву пещерах. Уникальность им обеспечивает не только необычное месторасположение, но и наскальные рисунки, созданные около шести тысяч лет назад.







Из каждой пещеры открывается живописный вид на горы, а для тех, кто хочет почувствовать себя еще ближе к природе, в этом отеле есть особый номер Outcrop Open Air Room. Двуспальная кровать и тумбочка — единственные предметы интерьера в нем — находятся на открытом воздухе, а от гуляющего ветра их укрывают высокие каменные утесы.



История Kagga Kamma связана не только с первобытными людьми. В 1986 году была куплена территория, на которой располагается нынешний отель, а в 1988 году она была превращена в частный заповедник. Примерно за четверть века это место стало привлекательным туристическим направлением, и приезжают сюда не только за красивыми горными видами и опытом «первобытного» жилья, но еще и за расслабляющими спа-программами, которые предлагает отель. Одна ночь в нем стоит от 155 фунтов стерлингов.



























источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





