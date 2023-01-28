«Он придет за тобой!» или немного жутких подробностей о Слендермене – самой популярной сетевой страш

Пожалуй, каждый пользователь сети, который последние несколько лет не прятался от конца света в подземном бункере без подключения к Интернету , уже не раз слышал о Слендермене – самой излюбленной и распиаренной онлайн-страшилке современности, которая давно перекочевала со страниц тематического форума в фильмы, видеоигры и неокрепшие умы любителей всевозможной мистики.

Итак, специально для тех, кто не прочь пощекотать себе нервишки на ночь, мы решили поведать нашим читателям несколько леденящих душу подробностей о Слендере и о том, как этот занимательный безликий чудик проделал долгий путь от шуточного фотомонтажа до вполне реальных поджогов и поножовщины.

«Мы не хотели их убивать…»

Хотя некоторые отдельно взятые жертвы СПГС умудряются находить корни легенды о «Тонком человеке» еще в средневековом румынском фольклоре, а самые одаренные личности даже сравнивают его с феей (с феей, Карл!), в реальном мире дела с этим существом обстоят куда более просто и прозаично. На самом деле, старину Слендера можно торжественно поздравить, ведь он стал первой в мире городской легендой, зародившейся на просторах всемирной паутины.

Фактически, отцом Слендермена стал пользователь под ником Victor Surge, который немного повозившись с фотошопом, слил в сеть снимок некого безликого и очень высокого существа в черном похоронном костюме позади группки детишек. Многообещающая подпись к фотке гласила: «Мы не хотели идти с ним, мы не хотели их убивать, но его упорное молчание и его неестественно вытянутые руки ужасали и успокаивали нас одновременно… – 1983 год, автор снимка неизвестен, предположительно мертв».

Детки в клетке

Пожалуй, самая забавная часть всей городской легенды о Слендермене заключается в том, что ни один из многочисленных юзеров так и не умудрился придумать хоть сколько-нибудь удовлетворительного объяснения тому, зачем же Тонкому человеку нужны чужие детишки, и что он собственно с ними делает. Идея с трупами, насаженными на ветки деревьев, в Интернете как-то не прижилась, так что коллективному разуму любителей крипипасты пришлось оставить печальную судьбу сорванных Слендером «цветочков жизни» на усмотрение читателей и больше сосредоточиться на самом, так сказать, процессе «садоводства». Итак, дорогой читатель, как же понять, что тебя на самом деле преследует Слендермен?

Минздрав предупреждает…

Все та же городская легенда гласит, что первым признаком приближения Слендера являются внезапно развивающие симптомы некой загадочной Болезни. Еще задолго до того, как Тонкий человек решится лично осчастливить кого-нибудь своим появлением, будущая жертва якобы начинает страдать от приступов кашля с кровью, тошноты, рвоты, сильной головной боли, ломоты в мышцах, бессонницы и паранойи.

И да, дорогие друзья, вот вам небольшой спойлер от Минздрава. Если вдруг в один прекрасный день вы обнаружите, что выкашливаете наружу свои легкие и уже третью ночь подряд целуетесь с фаянсовым другом, не спешите искать в Интернете методы борьбы со Слендером до того, как не осчастливите своим визитом терапевта и рентгеновский кабинет.

От Интернет-прикольчика до тридцати ножевых

Какой бы безобидной и забавной не казалась легенда о Слендермене взрослому и адекватному населению нашей планеты, в 2014 году Тонкий человек все-таки умудрился жестоко искалечить ребенка в реальности, правда чужими руками, а если быть точными, руками двух двенадцатилетних девочек.

Подружки-ровесницы по имени Анисса Вейер и Морган Гейсер стали настолько одержимы легендой о Слендермене, что окончательно утратили грань между реальностью и выдумкой. Девочки были уверены, что прикольчик из Интернета представляет реальную угрозу им и их семьям, а избавиться от нависшей над ними опасности можно только единственным путем: «принести в жертву» Слендеру кого-нибудь другого, кого не жалко.

Такой жертвой стала еще одна соседская девочка по имени Пейтон Лейтнер, которую «борцы со Слендером» заманили в лес и около тридцати раз ударили кухонным ножом, после чего бросили умирать. Каким-то чудом ни один удар не повредил жизненно важные органы и сосуды, и девочке удалось выползти к шоссе и позвать на помощь. Преступниц немедленно арестовали, и ближайшие несколько лет прятаться от Тонкого человека Аниссе и Морган придется в мягких палатах психбольницы.

«Они все должны сгореть…»

Уж неизвестно, чем Слендермен так полюбился психически неуравновешенным девочкам-подросткам, но не прошло и нескольких месяцев с момента кровавой лесной поножовщины, как Тонкий человек толкнул на преступление еще одну 14-летнюю американку.

Лили Хартвелл из штата Флорида пропитала несколько полотенец отбеливателем и водкой и подожгла дом, в котором находилась ее мать и маленький брат. Когда полиция, арестовавшая девочку, спросила у нее, зачем она попыталась так жестоко поквитаться со своими родными, Хартвелл лишь пожала плечами и ответила: «Слендер сказал, что они все должны сгореть».