Удивительный пещерный монастырь Ванис-Квабеби

В Грузии есть немало мест, о существовании которых вы могли даже не подозревать. В этой стране каждый клочок земли пропитан историей глубины веков. И среди таких клочков есть такие, которым на протяжении многих веков каким-то чудесным образом удаётся оставаться в тени Времени и людского внимания.
Я хочу рассказать об одном пещерном монастыре, который был основан более 1 000 лет назад и является обитаемым и по сей день. Именно с него пошло строительство более известных пещерных монастырей в этой округе.
Добро пожаловать в Ванис-Квабеби.
Находится он неподалёку от своего более известного собрата — пещерного города-монастыря Вардзиа. Но сюда не возят туристов целыми автобусами. Обычно здесь тихо и не бывает лишних глаз.
Информации по Ванис-Квабеби крайне мало. Немногочисленные источники дают скудную информацию о том, что он был основан в VIII веке, а в 1204 году в Ванис-Квабеби была построена защитная стена, остатки которой можно там увидеть и сейчас. Огромные валуны в человеческий рост защищали скромную жизнь монахов от набегов тюрков.
Удивительно, но монастырь сейчас обитаем. На нижних ярусах есть кельи, в которых живут монахи и трудники (мирские помощники). У них есть трапезная, небольшой клочок возделываемой земли с грядками, пара дружелюбных собак.
Если вы соберётесь сюда приехать, лучше спросите разрешения побродить по заброшенным кельям и уточните, куда можно подниматься, а куда не стоит.
Жизнь в пещерах
Место поражает своей энергетикой и сакральностью. Сюда редко заглядывает ветер, сохраняя вековую тишину, нарушаемую лишь писком стрижей.
Вы спросите, каково здесь жить, без электричества и тепла? Летом вполне себе комфортно, а вот зимой главная проблема у монахов — вода. Бурлящая внизу Кура полностью замерзает в сильные морозы, испытывая на прочность здешних обитателей. Нелёгок и подъем в гору по обледенелой дороге. Совсем недавно здесь не было ничего, кроме обычной грунтовки, пока не залили бетонку. Машина — единственная связь с внешним миром.
Ванис-Квабеби состоит из 19 уровней (для сравнения, в Вардзии их всего 8). В отличие от туристической Вардзиа, проходы между кельями и уровнями в Ванис-Квабеби плохо оборудованы.
Вы должны быть готовы к неогороженным балконам на высоте в несколько десятков метров, к каменным лестницам-«шкуродёрам», низким проходам и шатающимся приставным лестницам.
На разных уровнях находились три церкви, две из которых сохранились до наших дней.
«Встроенная» церковь
Эта церковь заметна издалека, потому что находится на одном из верхних ярусов.
Церковь построена из щебня вперемешку с кирпичом, и прилеплена к скалам, словно гнездо стрижей, коих тут живёт великое множество.
Как и когда она была построена — этого никто сказать не может. В некоторых источниках указывается, что церковь XV века. Датировка производилась на основе исследования надписей внутри церкви. Слой надписей регулярно затирается слоем более современных признаков разумной цивилизации. Кто знает, возможно через тысячи лет археологи по оставшимся «Здесь был Уася, 21.04.15» сделают соответствующие выводы об уровне культурного развития гуманоидов этого периода…
В этой церкви ведутся службы, она выглядит ухоженной и обитаемой, благодаря живущим тут монахам.
Я бы не советовал приходить сюда с маленькими детьми во избежание несчастных случаев. Совсем недавно до этой церкви было не долезть, но сейчас путь свободен.
Архитектурный стиль «встроенной» церкви не похож ни на один известный на сегодняшний день.
Церковь Святого Георгия
Располагается она на одном из нижних уровней. К сожалению, эта церковь была разрушена землетрясениям и всё, что от неё осталось, это высеченные в скале свод алтаря и купол. О дате её постройки нет никакой информации, но предполагают, что это произошло не ранее XI века. Высота церкви Святого Георгия — 12 метров. В ней так же проводят службы. Это первая церковь под открытым небом из тех, что я видел.
Каменный муравейник
Все окрестные скалы пронизаны тёмными глазницами выточенных в породе келий. Уму непостижимо, сколько времени и усилий потребовалось на это.
В некоторые из келий уже невозможно пробраться без специального снаряжения. Но разве нас это останавливает?
Вот одна из тех келий, на которую мы только что смотрели из церкви. Часть внешней стены обрушилась и лежит внутри. Камень с отверстием — жернов или какой-то сосуд.
Стены и потолок закоптились от костров, а стены за сотни лет насквозь пропитались воском от свечей.
Вардзиа
Из пещер Ванис-Квабеби видно другой город — Вардзиа. Сюда можно добраться на туристическом автобусе. Тут есть большая парковка, касса, сувенирная лавка и часы работы.
Пещерный город хорошо оборудован ограждениями, и даже дети могут чувствовать себя тут в относительной безопасности. Здесь легко передвигаться и осматривать пещеры без большого риска куда-либо упасть или сильно приложиться темечком о выступ.
В Вардзиа очень красиво. Я бы даже сказал «рафинированно красиво», но это моё личное ощущение. И это хорошо, что есть возможность поддерживать древний памятник в таком состоянии. И хорошо, что сюда едут туристы.
Пещерный фотограф
Я побывал в пещерах Ванис-Квабеби дважды и провёл там несколько часов в ожидании красивого света на закате и рассвете. Если с первым мне повезло, то второго я просто не дождался. Солнце в это время года заглядывает в этот естественный амфитеатр уже далеко за полдень. Но я ничуть не жалею о потраченном времени.
Даже просто находиться здесь в полной тишине, созерцая зелёные склоны гор и представляя жизнь этого пещерного города на пике развития, уже наслаждение.
И запомните главные правила посещения Ванис-Квабеби: ступай тихо, говори мало, думай много.
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