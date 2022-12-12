Известная винтажная коллекция авто похоронена под обломками Алеппо

Известный 70-летний сирийский коллекционер винтажных автомобилей начал собирать машины еще в молодости. Блестящие «Кадиллаки», «Понтиаки» и «Бьюки» совсем недавно были его гордостью и радостью. Но война в Алеппо,превратила винтажные автомобили в груду разбитого стекла и пыльных обломков.



Посмотрим, что осталось от коллекции.









Бомбы сокрушили старинные автомобили, трансформировали их хромированные радиаторы в искривленные гримасы.



«Смотри, она плачет, она ранена и зовет меня на помощь», — говорит 70-летний коллекционер Мохаммад Мохиуддин Анис. Бьюик 1955 года. (Фото Joseph Eid):







Hudson Commodore — это марка автомобилей представительского класса, выпускавшаяся Hudson Motor Car Company в Детройте, штат Мичиган, с 1941 по 1952 год. Это модель 1949 года. (Фото Joseph Eid):







Когда армия выгнала мятежников и замолчали орудия, он поклялся починить все свои машины. Но это будет непросто. (Фото Joseph Eid):







Автомобили всегда были его страстью, унаследованной от отца, богатого в свое время предпринимателя. Коллекция из 30 автомобилей теперь уменьшилась до 20. Некоторые машины были уничтожены или украдены во время боевых действий. 13 автомобилей сейчас припаркованы перед новым домом своего хозяина, но семь других были задержаны полицией, потому что они блокировали дорогу, якобы.



Плимут 1947 года. (Фото Joseph Eid):







Интерьер Плимута 1947 года. (Фото Joseph Eid):







Бьюик 1948 года. (Фото Joseph Eid):







Грузовичок Шевроле 1958 года. (Фото Joseph Eid):







Бьюик 1948 года. (Фото Joseph Eid):







Бьюик 1948 года. (Фото Joseph Eid):







Кадиллак 1947 года. (Фото Joseph Eid):







Мохаммаду особенно нравятся американские автомобили 1950-х годов: Buick, Cadillac, Chevrolet, Hudson и Mercury. «У меня есть три Кадиллака, потому что это самые роскошные из автомобилей. У каждого коллекционера должен быть Кадиллак.»



Меркурий Монклер 1957 года. (Фото Joseph Eid):







Вот такая история о коллекционере и его винтажных автомобилях, пострадавшими от войны в Алеппо. (Фото Joseph Eid):







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