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Распределить свое время правильно вполне возможно! Достаточно определить свой хронотип, и у вас буде

Распределить свое время так, чтобы хватало сил на все, что было запланировано, у некоторых просто не получается. Именно поэтому большинство из нас выбиваются из рабочего графика, недосыпают, ходят целыми днями разбитыми, уставшими и так далее. Известный специалист по сну Майкл Бреус рассказал о том, что людям было бы намного проще планировать свой день, зная, какой у них хронотип.

Распределить свое время правильно вполне возможно! Достаточно определить свой хронотип, и у вас будет идеально распланированный день. Часть 2

Это может быть медведь, лев, волк или же дельфин. В прошлой части статьи мы детально рассмотрели вместе с вами хронотип медведя и льва. Сегодня мы разберемся в остальных. Итак, представляем вашему вниманию хронотип волка и дельфина.

Волк


Распределить свое время правильно вполне возможно! Достаточно определить свой хронотип, и у вас будет идеально распланированный день. Часть 2

Люди, у которых хронотип – это волк, весьма медлительны и просто ненавидят утро. В большинстве случаев их утренние подъемы затягиваются, и они частенько опаздывают на работу из-за того, что постоянно отключают сигнал будильника. По утрам их лучше не трогать вообще. Прийти в себя такой хронотип людей может только после трех-четырех чашек кофе, которые они пьют зачастую одну за другой. Кофеин помогает им проснуться и заодно успокоиться. Да, парадокс, но так оно и есть.

Распределить свое время правильно вполне возможно! Достаточно определить свой хронотип, и у вас будет идеально распланированный день. Часть 2

Майкл Бреус рекомендует всем «волкам» устанавливать сразу несколько будильников, которые будут последовательно звонить и соответственно будить.
По крайней мере, это поможет все же не проспать выход на работу. «Волки», невзирая на свое нежелание вылезать из постели по утрам, все же ответственные люди, поэтому вариант с несколькими будильниками вполне может выиграть. Поэтому после того, как вы все же встали с кровати, следует подойти к окну и вдохнуть свежего воздуха, который поможет сделать пробуждение еще более быстрым. Для «волков» идеально начинать утро с пробежки или же физических упражнений, потому что именно утром у них в голове возникают весьма интересные идеи. А вот чего не нужно делать с самого утра, так это общаться с коллегами по работе и просматривать рабочую почту. Ваш трудовой день еще не начался, поэтому стоит пока абстрагироваться от всего лишнего. Лучше всего заняться составлением списка задач на целый день.

Распределить свое время правильно вполне возможно! Достаточно определить свой хронотип, и у вас будет идеально распланированный день. Часть 2

Пиковая производительность у «волков» начинается с обеда, а точнее с двенадцати часов дня и до двадцати. Рутинной работой следует заняться до обеденного времени, если быть точнее, то примерно до часу дня, а вот решение более сложных задач нужно начать в два часа дня. По мнению Бреуса, именно в это время у «волков» наступает пик активности и энергичности. Ближе к пяти часам вечера вы все также будете полны энергии и сил, поэтому вам достаточно перекусить и просто дальше заниматься работой. Это именно то время, когда у вас все получится намного лучше, чем у остальных.

Распределить свое время правильно вполне возможно! Достаточно определить свой хронотип, и у вас будет идеально распланированный день. Часть 2

После работы было бы неплохо пройтись или уделить время тренировке в спортивном зале или же дома. Ужинать нужно в восемь или девять часов вечера. Люди с хронотипом волка весьма чувствительны к различным источникам света и звука во время сна, поэтому нужно заранее отключить звук на гаджетах, иначе можно просто не уснуть.

Дельфин


Распределить свое время правильно вполне возможно! Достаточно определить свой хронотип, и у вас будет идеально распланированный день. Часть 2

Такие люди практически всегда находятся в напряженном состоянии. Временами им бывает весьма трудно на чем-либо сконцентрироваться. По мнению Бреуса, практически каждый десятый человек является дельфином. Такие люди практически повернуты на своем здоровье, и это даже в том случае, если у них ничего не болит. Чтобы облегчить жизнь дельфинам, Бреус предложил определённый распорядок дня, который мы сейчас рассмотрим.

Распределить свое время правильно вполне возможно! Достаточно определить свой хронотип, и у вас будет идеально распланированный день. Часть 2

Чтобы утро не было мрачным, оно должно начинаться с шести утра. В идеале после пробуждения заняться спортом на свежем воздухе. После этого стоит принять не горячий душ, а прохладный, чтобы сонливость снова не начала проявляться. Примерно в восемь часов необходимо позавтракать. Идеальным для вас будет завтрак, который состоит из белков и углеводов. Основная производительность у вас начнется в десять утра и продолжится до шести часов вечера. Примерно в 9:30 вам можно выпить чашечку некрепкого кофе. Поверьте, заряд кофеина вам необходим не так сильно, как вы на самом деле считаете. Начиная с десяти часов утра и до полудня, вы будете на пике творческой активности.

Распределить свое время правильно вполне возможно! Достаточно определить свой хронотип, и у вас будет идеально распланированный день. Часть 2

Именно в это время необходимо заниматься важными делами. После обеда вас может сморить, и чтобы этого избежать, выйдите на улицу примерно на 15 минут. Ближе к вечеру у вас будет пик внимательности, поэтому займитесь делами, которые требуют особой концентрации. Придя домой после работы, не спешите набивать желудок чем попало. Перекусите фруктами и займитесь йогой. Оптимальное время для ужина – семь часов вечера. После трапезы вы можете пообщаться с друзьями и родными. Засыпать необходимо в десять вечера, и чтобы сон пришел сразу, перед тем как лечь в кровать, примите горячую ванну.

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