Распределить свое время правильно вполне возможно! Достаточно определить свой хронотип, и у вас буде

Распределить свое время так, чтобы хватало сил на все, что было запланировано, у некоторых просто не получается. Именно поэтому большинство из нас выбиваются из рабочего графика, недосыпают, ходят целыми днями разбитыми, уставшими и так далее. Известный специалист по сну Майкл Бреус рассказал о том, что людям было бы намного проще планировать свой день, зная, какой у них хронотип.
Это может быть медведь, лев, волк или же дельфин. В прошлой части статьи мы детально рассмотрели вместе с вами хронотип медведя и льва. Сегодня мы разберемся в остальных. Итак, представляем вашему вниманию хронотип волка и дельфина.
Волк
Люди, у которых хронотип – это волк, весьма медлительны и просто ненавидят утро. В большинстве случаев их утренние подъемы затягиваются, и они частенько опаздывают на работу из-за того, что постоянно отключают сигнал будильника. По утрам их лучше не трогать вообще. Прийти в себя такой хронотип людей может только после трех-четырех чашек кофе, которые они пьют зачастую одну за другой. Кофеин помогает им проснуться и заодно успокоиться. Да, парадокс, но так оно и есть.
Майкл Бреус рекомендует всем «волкам» устанавливать сразу несколько будильников, которые будут последовательно звонить и соответственно будить. По крайней мере, это поможет все же не проспать выход на работу. «Волки», невзирая на свое нежелание вылезать из постели по утрам, все же ответственные люди, поэтому вариант с несколькими будильниками вполне может выиграть. Поэтому после того, как вы все же встали с кровати, следует подойти к окну и вдохнуть свежего воздуха, который поможет сделать пробуждение еще более быстрым. Для «волков» идеально начинать утро с пробежки или же физических упражнений, потому что именно утром у них в голове возникают весьма интересные идеи. А вот чего не нужно делать с самого утра, так это общаться с коллегами по работе и просматривать рабочую почту. Ваш трудовой день еще не начался, поэтому стоит пока абстрагироваться от всего лишнего. Лучше всего заняться составлением списка задач на целый день.
Пиковая производительность у «волков» начинается с обеда, а точнее с двенадцати часов дня и до двадцати. Рутинной работой следует заняться до обеденного времени, если быть точнее, то примерно до часу дня, а вот решение более сложных задач нужно начать в два часа дня. По мнению Бреуса, именно в это время у «волков» наступает пик активности и энергичности. Ближе к пяти часам вечера вы все также будете полны энергии и сил, поэтому вам достаточно перекусить и просто дальше заниматься работой. Это именно то время, когда у вас все получится намного лучше, чем у остальных.
После работы было бы неплохо пройтись или уделить время тренировке в спортивном зале или же дома. Ужинать нужно в восемь или девять часов вечера. Люди с хронотипом волка весьма чувствительны к различным источникам света и звука во время сна, поэтому нужно заранее отключить звук на гаджетах, иначе можно просто не уснуть.
Дельфин
Такие люди практически всегда находятся в напряженном состоянии. Временами им бывает весьма трудно на чем-либо сконцентрироваться. По мнению Бреуса, практически каждый десятый человек является дельфином. Такие люди практически повернуты на своем здоровье, и это даже в том случае, если у них ничего не болит. Чтобы облегчить жизнь дельфинам, Бреус предложил определённый распорядок дня, который мы сейчас рассмотрим.
Чтобы утро не было мрачным, оно должно начинаться с шести утра. В идеале после пробуждения заняться спортом на свежем воздухе. После этого стоит принять не горячий душ, а прохладный, чтобы сонливость снова не начала проявляться. Примерно в восемь часов необходимо позавтракать. Идеальным для вас будет завтрак, который состоит из белков и углеводов. Основная производительность у вас начнется в десять утра и продолжится до шести часов вечера. Примерно в 9:30 вам можно выпить чашечку некрепкого кофе. Поверьте, заряд кофеина вам необходим не так сильно, как вы на самом деле считаете. Начиная с десяти часов утра и до полудня, вы будете на пике творческой активности.
Именно в это время необходимо заниматься важными делами. После обеда вас может сморить, и чтобы этого избежать, выйдите на улицу примерно на 15 минут. Ближе к вечеру у вас будет пик внимательности, поэтому займитесь делами, которые требуют особой концентрации. Придя домой после работы, не спешите набивать желудок чем попало. Перекусите фруктами и займитесь йогой. Оптимальное время для ужина – семь часов вечера. После трапезы вы можете пообщаться с друзьями и родными. Засыпать необходимо в десять вечера, и чтобы сон пришел сразу, перед тем как лечь в кровать, примите горячую ванну.
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