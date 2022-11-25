Распределить свое время правильно вполне возможно! Достаточно определить свой хронотип, и у вас буде

Распределить свое время так, чтобы хватало сил на все, что было запланировано, у некоторых просто не получается. Именно поэтому большинство из нас выбиваются из рабочего графика, недосыпают, ходят целыми днями разбитыми, уставшими и так далее. Известный специалист по сну Майкл Бреус рассказал о том, что людям было бы намного проще планировать свой день, зная, какой у них хронотип.







Это может быть медведь, лев, волк или же дельфин. В прошлой части статьи мы детально рассмотрели вместе с вами хронотип медведя и льва. Сегодня мы разберемся в остальных. Итак, представляем вашему вниманию хронотип волка и дельфина.



Волк

Дельфин