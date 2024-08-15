Лестница любви: трогательная история китайских «Ромео и Джульетты»

Лю и Ксю, прожившие вместе в пещере более полувека.
Более 50 лет назад 19-летний Лю влюбился в 29-летнюю Ксю. Она на тот момент была уже вдовой и матерью, но ни это, ни десятилетняя разница в возрасте не остановила Лю. Точно как в поэме Шекспира, родственники и друзья обоих влюбленных были резко против их союза: десять лет - это слишком много, считали они, да и 19-летнему юноше не пристало растить чужих детей, а уж 29-летней женщине жить с молодым юношей и вовсе зазорно.
в 19-летнем возрасте Лю влюбился в Ксю, которая была старше его на 10 лет.
На то время союз Лю Гуоджан (Liu Guojiang) и Ксю Чаокин (Xu Chaoqin) был просто невозможен - с такой разницей в возрасте жить мужчине и женщине вместе считалось совершенно неприличным. Начали ползти слухи, и паре пришлось срочно решать, как быть в их непростой ситуации. Оставаться в своих селах было для них невозможно, но и жить друг без друга они уже не могли. И тогда влюбленные решились на очень дерзкий поступок: они оставили все, что у них было, и вместе убежали в горы.
Ксю оставила всю свою прежнюю жизнь ради возлюбленного.
Парочка поселилась в одной из пещер, которую они нашли в горах. Жизнь их мало походила на "рай в шалаше" - у влюбленных не было ничего: ни электричества, ни удобств, ни одежды, ни даже еды. В первое время им приходилось питаться травой и кореньями, которые они находили на склоне горы. Со временем Лю сделал керосиновую лампу, которая стала для них своеобразным символом того, что в их общей судьбе тоже будет свет, и жизнь их озарится счастьем.
Когда влюбленные поселились в пещере, у них ничего не было.
30-летней Ксю все казалось, что она обрекла юношу на несчастную жизнь, что испортила парню судьбу, и она постоянно спрашивала его: "Ты жалеешь о чем-нибудь?" А Лю всегда ей отвечал: "Мы обязательно что-нибудь придумаем и все у нас будет хорошо." И в изобретательности Лю было действительно не отказать. На второй год их совместной жизни парень начал вручную вырубать ступеньки по склону горы, чтобы его спутница могла спускаться и подниматься, не боясь упасть. Он вырезал эту лестницу более полувека, и сделал более 6 000 ступеней.
Лю более 50 лет вырубал ступеньки, чтобы его возлюбленная не боялась спускаться с горы.
О судьбе этой пары общественность узнала только в 2001 году, когда группа исследователей путешествовала по местным лесам и внезапно обнаружила ступени, вырезанные на склоне горы. Проследовав по лестнице, группа встретила пожилых Лю и Ксю, а также их семерых детей. "Мои родители так сильно любили друг друга, что они прожили вместе более 50 лет, никогда не разлучаясь. Мой папа вырезал более 6 000 ступеней для мамы, чтобы она чувствовала себя увереннее во время спуска и подъема. Хотя она не так уж много и спускалась с гор, если честно," - рассказал Лю МингЧенг, один из детей.
Парочку обнаружили только в 2001 году.
Когда Лю и Ксю еще жили со своими семьями в деревне, им говорили, что это неправильно жениться с такой разницей в возрасте: если жена старше на 10 лет, то она раньше состарится, и раньше умрет. Лю обещал любить и заботиться о своей избраннице до последних дней. Однако у судьбы были другие планы. Однажды 72-летний Лю возвращался со своего огорода и внезапно рухнул на землю. Его принесли домой, и Ксю обняла своего возлюбленного, рыдая и прося его не покидать ее. Так он и умер - у нее на руках. "Ты же обещал, что будешь заботиться обо мне, что всегда будешь со мной до самой моей смерти, - плакала Ксю. - А теперь ты оставил меня. Что же мне теперь без тебя делать?"
Лестница любви.
Говорят, что Ксю повторяла эти слова до конца своих дней и никак не могла смириться с тем, что ее возлюбленный ушел раньше нее. В 2006 году местное правительство решило сделать лестницу, которую создал Лю, местной достопримечательностью и законодательно запретило как-либо ее менять или повреждать. Эта лестница стала настоящим символом любви, которая не подчиняется установленным в обществе правилам, и которая не боится преград.
Лю собственноручно выкопал более 6000 ступенек.
Лестница любви на крутом склоне горы.
Влюбленным пришлось жить более полувека в горах, чтобы избежать пересудов.
Лю и Ксю.
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