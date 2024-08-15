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Лестница любви: трогательная история китайских «Ромео и Джульетты»


Лю и Ксю, прожившие вместе в пещере более полувека.

Лю и Ксю, прожившие вместе в пещере более полувека.

Более 50 лет назад 19-летний Лю влюбился в 29-летнюю Ксю. Она на тот момент была уже вдовой и матерью, но ни это, ни десятилетняя разница в возрасте не остановила Лю. Точно как в поэме Шекспира, родственники и друзья обоих влюбленных были резко против их союза: десять лет - это слишком много, считали они, да и 19-летнему юноше не пристало растить чужих детей, а уж 29-летней женщине жить с молодым юношей и вовсе зазорно.

в 19-летнем возрасте Лю влюбился в Ксю, которая была старше его на 10 лет.

в 19-летнем возрасте Лю влюбился в Ксю, которая была старше его на 10 лет.

 

На то время союз Лю Гуоджан (Liu Guojiang) и Ксю Чаокин (Xu Chaoqin) был просто невозможен - с такой разницей в возрасте жить мужчине и женщине вместе считалось совершенно неприличным. Начали ползти слухи, и паре пришлось срочно решать, как быть в их непростой ситуации. Оставаться в своих селах было для них невозможно, но и жить друг без друга они уже не могли. И тогда влюбленные решились на очень дерзкий поступок: они оставили все, что у них было, и вместе убежали в горы.
Ксю оставила всю свою прежнюю жизнь ради возлюбленного.

Ксю оставила всю свою прежнюю жизнь ради возлюбленного.

 

Парочка поселилась в одной из пещер, которую они нашли в горах. Жизнь их мало походила на "рай в шалаше" - у влюбленных не было ничего: ни электричества, ни удобств, ни одежды, ни даже еды. В первое время им приходилось питаться травой и кореньями, которые они находили на склоне горы. Со временем Лю сделал керосиновую лампу, которая стала для них своеобразным символом того, что в их общей судьбе тоже будет свет, и жизнь их озарится счастьем.
Когда влюбленные поселились в пещере, у них ничего не было.

Когда влюбленные поселились в пещере, у них ничего не было.

 

30-летней Ксю все казалось, что она обрекла юношу на несчастную жизнь, что испортила парню судьбу, и она постоянно спрашивала его: "Ты жалеешь о чем-нибудь?" А Лю всегда ей отвечал: "Мы обязательно что-нибудь придумаем и все у нас будет хорошо." И в изобретательности Лю было действительно не отказать. На второй год их совместной жизни парень начал вручную вырубать ступеньки по склону горы, чтобы его спутница могла спускаться и подниматься, не боясь упасть. Он вырезал эту лестницу более полувека, и сделал более 6 000 ступеней.
Лю более 50 лет вырубал ступеньки, чтобы его возлюбленная не боялась спускаться с горы.

Лю более 50 лет вырубал ступеньки, чтобы его возлюбленная не боялась спускаться с горы.

 

О судьбе этой пары общественность узнала только в 2001 году, когда группа исследователей путешествовала по местным лесам и внезапно обнаружила ступени, вырезанные на склоне горы. Проследовав по лестнице, группа встретила пожилых Лю и Ксю, а также их семерых детей. "Мои родители так сильно любили друг друга, что они прожили вместе более 50 лет, никогда не разлучаясь. Мой папа вырезал более 6 000 ступеней для мамы, чтобы она чувствовала себя увереннее во время спуска и подъема. Хотя она не так уж много и спускалась с гор, если честно," - рассказал Лю МингЧенг, один из детей.
Парочку обнаружили только в 2001 году.

Парочку обнаружили только в 2001 году.

 

Когда Лю и Ксю еще жили со своими семьями в деревне, им говорили, что это неправильно жениться с такой разницей в возрасте: если жена старше на 10 лет, то она раньше состарится, и раньше умрет. Лю обещал любить и заботиться о своей избраннице до последних дней. Однако у судьбы были другие планы. Однажды 72-летний Лю возвращался со своего огорода и внезапно рухнул на землю. Его принесли домой, и Ксю обняла своего возлюбленного, рыдая и прося его не покидать ее. Так он и умер - у нее на руках. "Ты же обещал, что будешь заботиться обо мне, что всегда будешь со мной до самой моей смерти, - плакала Ксю. - А теперь ты оставил меня. Что же мне теперь без тебя делать?"
Лестница любви.

Лестница любви.

 

Говорят, что Ксю повторяла эти слова до конца своих дней и никак не могла смириться с тем, что ее возлюбленный ушел раньше нее. В 2006 году местное правительство решило сделать лестницу, которую создал Лю, местной достопримечательностью и законодательно запретило как-либо ее менять или повреждать. Эта лестница стала настоящим символом любви, которая не подчиняется установленным в обществе правилам, и которая не боится преград.
Лю собственноручно выкопал более 6000 ступенек.

Лю собственноручно выкопал более 6000 ступенек.

 
Лестница любви на крутом склоне горы.

Лестница любви на крутом склоне горы.

 
Влюбленным пришлось жить более полувека в горах, чтобы избежать пересудов.

Влюбленным пришлось жить более полувека в горах, чтобы избежать пересудов.

 
Лю и Ксю.

Лю и Ксю.

 

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