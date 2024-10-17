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Книги нашего детства. Советская фантастика

Фантастика... Я не помню точно, когда я влюбился в этот жанр литературы. Но это были те книги, которые заставляли меня забыть обо всём! Об уроках, играх и даже сне. Родители меня практически не контролировали, когда я лягу спать, и с книжкой я пог просидеть до глубокой ночи.




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Наверное первое знакомство с этим жанром у меня произошло с Незнайки. Ведь "Незнайка на Луне" это уже не только сказка, но и фантастика

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Потом был Баранкин

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И путешествия Карика и Вали по джунглям микро мира

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И вот однажды мне в библиотеке дали эту книгу.








"Сто лет тому вперёд"....

"Гостья из будущего" ещё тогда не была снята и кто такая Алиса Селезнёва я мог знать только из мультика "Тайна третьей планеты"

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







Сказать что книга ушла взахлёб - ничего не сказать!

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Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







А великолепные иллюстрации Евгения Мигунова только добавляли шарма и удовольствия

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Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







Когда я пришёл в библиотеку сдавать книгу, я попросил, дайте мне ещё что-нибудь этого автора

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







И мне дали "Девочку с Земли"

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







В книге было два произведения - "Девочка с Земли" и "Миллион приключений" с иллюстрациями того же художника

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В "Девочке..." я быстро узнал "Тайну третьей планеты",

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Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







но продолжения меня захватили настолько, что я не мог ничего делать, пока не перевернул последнюю страницу

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







С этого времени я понял, что я влюблён в фантастику навсегда. Булычёв теперь занимает почётное место в моём книжном шкафу, а Алису теперь читают мои дочки

Любимым же произведением Булёчева стал "Посёлок"

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







После этого я стал искать в библиотеках книги столь понравившегося мне жанра

Конечно же я прочитал "Приключения Электроника"

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







Беляевская фантастика уносила меня в морские глубины

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







в научные открытия

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







в космические дали

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







в тайны и загадки

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







Потом я открыл для себя Толстого

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







И затерянные миры Обручева

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







Космические путешествия Ефремова

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика








Но окончательно "крышу у меня снесло" когда я прочитал Крапивина

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







"Голубятня на жёлтой поляне"...

Это наверное единственная книга, прочитав которую, я перевернул её и начал читать заново

Миры Крапивина поглотили меня

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







Не знаю как у Вас, а в Кисловодске достать книги Крапивина было практически невозможно
На помощь пришла пресса. Я стал выписывать журнал "Уральский следопыт" где очень часто печатали повести Владислава Петровича

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







Я путешествовал по мирам фантастики от автора к автору

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







Из космоса опускался на землю, в научные лаборатории

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







И снова мчался к другим мирам

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







Я узнал что фантастика бывает и смешной

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







и детективной

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







Братья Стругацкие подарили мне свои волшебные миры

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







С их произведениями я познакомился уже старшеклассником

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







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Уже заканчивая школу я открыл для себя ещё одного автора

Василий Звягинцев.

Основное его творчество приходится уже на наше время, но с главными героями его романов я познакомился ещё в те времена

Книги нашего детства. Советская фантастика детство, книги, фантастика







Я ни сколько не хочу сказать, что ничего кроме фантастики я не читал. Читал и приключения, и детективы, и классику. Это скорее всего будут темы для других постов. Но фантастика до сих пор является моим любимым жанром и в литературе, и в кино.




 

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