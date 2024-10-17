Книги нашего детства. Советская фантастика

Фантастика... Я не помню точно, когда я влюбился в этот жанр литературы. Но это были те книги, которые заставляли меня забыть обо всём! Об уроках, играх и даже сне. Родители меня практически не контролировали, когда я лягу спать, и с книжкой я пог просидеть до глубокой ночи.
Наверное первое знакомство с этим жанром у меня произошло с Незнайки.
"Сто лет тому вперёд"....
"Гостья из будущего" ещё тогда не была снята и кто такая Алиса Селезнёва я мог знать только из мультика "Тайна третьей планеты"
Когда я пришёл в библиотеку сдавать книгу, я попросил, дайте мне ещё что-нибудь этого автора
В книге было два произведения - "Девочка с Земли" и "Миллион приключений" с иллюстрациями того же художника
но продолжения меня захватили настолько, что я не мог ничего делать, пока не перевернул последнюю страницу
С этого времени я понял, что я влюблён в фантастику навсегда. Булычёв теперь занимает почётное место в моём книжном шкафу, а Алису теперь читают мои дочки
Любимым же произведением Булёчева стал "Посёлок"
После этого я стал искать в библиотеках книги столь понравившегося мне жанра
Конечно же я прочитал "Приключения Электроника"
"Голубятня на жёлтой поляне"...
Это наверное единственная книга, прочитав которую, я перевернул её и начал читать заново
Миры Крапивина поглотили меня
Не знаю как у Вас, а в Кисловодске достать книги Крапивина было практически невозможно
На помощь пришла пресса. Я стал выписывать журнал "Уральский следопыт" где очень часто печатали повести Владислава Петровича
Братья Стругацкие подарили мне свои волшебные миры
Уже заканчивая школу я открыл для себя ещё одного автора
Василий Звягинцев.
Основное его творчество приходится уже на наше время, но с главными героями его романов я познакомился ещё в те времена
Я ни сколько не хочу сказать, что ничего кроме фантастики я не читал. Читал и приключения, и детективы, и классику. Это скорее всего будут темы для других постов. Но фантастика до сих пор является моим любимым жанром и в литературе, и в кино.
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