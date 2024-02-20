Дурной тон или необходимость: почему в СССР люди ходили дома в уличной обуви

В современном мире многим людям кажется, что жизнь в Советском Союзе была уж слишком однообразной и мало что в ней менялось, а если и происходили изменения, то они были весьма незначительны. Но оказывается, что это совершенно не так. Например, мало кто знал о том, что при Сталине многие советские граждане ходили у себя дома лишь в уличной обуви. Но когда наступила Хрущёвская оттепель, это правило стало неактуально. Тогда все люди начали снимать обувь в помещении. А задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему же так произошло и почему люди резко перестали носить уличную обувь в домашних условиях?
Не секрет, что в Советском Союзе многие люди делали все на благо Родине. Особенно отчётливо это было видно при Сталине. Тогда в приоритете были совсем другие вещи, нежели быт простого советского человека. Например, особое внимание уделялось промышленности и науке. Тогда мало кто из людей думал о себе и своем благополучии.
При Сталине многие носили уличную обувь дома / Фото: hystoryfashion.ru
Также давно известно о том, что при Сталине хорошо жили лишь члены партии и другая местная элита, которая была задействована в технической, творческой и научной сферах. Когда же наступила Хрущёвская оттепель, все действительно поменялось. В первую очередь изменения произошли у обычных советских людей. Впервые власть наконец-то вспомнила о гражданах и предприняла попытки что-либо сделать во их благо.
Вместе с нововведениями в политической сфере появились и другие сдвиги, которые оказались весьма положительными и сказались на жизни обычных граждан. Например, в бытовой сфере появились первые значимые изменения.
Хрущёвская оттепель внесла изменения в быт советских граждан/ Фото: turkrus.com
При Хрущёве началось массовое строительство домов. Также произошли изменения и в торговой сфере. Советские граждане впервые смогли познакомиться с невиданными ранее товарами. Что ещё не менее важно, так это то, что советским гражданам начали активно оказывать бытовые услуги.
Что касается 30-50х годов, то многие люди ходили дома вовсе не в тапочках, а в уличной обуви. Это связано с тем, что в советское время большим спросом пользовались обыкновенные галоши. Именно они были практически у каждого советского человека. Ведь у них было очень много преимуществ. Например, одно из них — это их практичность. А второе, и пожалуй самое главное преимущество, заключалось в их демократичной цене. Был лишь один существенный минус — это их непривлекательность. Но мало кого это отталкивало от столь удобной обуви.
Позже люди начали ходить по улице в обыкновенный обуви, не используя галоши / Фото: turkrus.com
Чаще всего галоши надевали на туфли, валенки и ботинки. А когда советский человек приходил к себе домой, все, что ему нужно было сделать, это снять галоши, и можно было ходить в чистой обуви по квартире. Также поступали даже тогда, когда приходили в гости к родственникам или соседям. Несмотря на то, что человек был на улице, вся его обувь оставалась чистой. Именно поэтому многим советским гражданам показалось это достаточно удобным и они долгое время носили галоши поверх другой обуви.
Отдельно стоит отметить тот факт, что ботинки, а тем более уж туфли, могли стоить достаточно дорого. Мало кому из советских граждан хотелось испортить данную обувь в короткий срок. Ведь погода могла оказаться весьма непредсказуемой. Иногда приходилось прогуливать по улице во время дождя или снега. Это могло отрицательно сказаться на дорогостоящей обуви. На ботинках могла появиться не только царапина, но и даже отвалиться подошва. Такого исхода явно никто не хотел. Именно поэтому многие надевали галоши поверх обуви и наслаждались долговременностью их носки.
Галоши были весьма актуальны в СССР
Ведь многие советские граждане считали, что проще отдать копейки за галоши, чем вновь покупать дорогостоящую пару обуви. Но при Хрущёве появилась надежда на то, что ситуация может исправиться. И оказывается, что не зря. Сначала власти обратили внимание на военную обувь, а после и на гражданскую. Все уже давно понимали, что данная отрасль не была так хорошо развита, как хотелось. К тому же оказалось, что в СССР нет действительно привлекательной, практичной и дешёвой обуви.
Тогда власть взялась за данный вопрос и вскоре все было исправлено. И хотя выбор был не сильно большим, ситуация действительно улучшилось. Самое главное это то, что появилась обувь, которая действительно удовлетворила запросы многих советских граждан.
Теперь можно было распрощаться со старой обувью и приобрести новую пару / Фото: timesnewroman.ro
Во времена Хрущевской оттепели появилась более практичная и красивая обувь, которая обладала рядом положительных качеств. Именно поэтому вскоре население перестало отдавать свое предпочтение галошам. Многие городские жители перестали натягивать несуразные галоши на обувь и опасаться за то, что их ботинки могут развалиться. Лишь в деревнях многие люди продолжали ходить в галошах. Ведь там действительно было сложно блеснуть новенькой обувью, особенно в условиях бездорожья.
Уже тогда советские граждане поняли, что заходить домой в грязных ботинках — это негигиенично. Если раньше они могли себе это позволить, то после отказа от галош это считалось дурным тоном. Особенно если кто-то собирался в гости и заходил в дом в той же самой обуви, что был и на улице.
Люди начали снимать обувь, прежде чем зайти в дом / Фото: Яндекс Коллекции
К тому же, улицы в СССР не были достаточно чистыми, чтобы позволить себе находится в обуви дома. Ведь при Хрущёве началось массовое строительство домов для людей. Проходя по улице, многие советские граждане могли заметить вокруг лишь строительную грязь, которая тут же оставалась на подошве обуви.
В короткий срок многие люди приучили себя снимать обувь в прихожей и приходить в дом без них. Оставаясь лишь в носках, или вовсе босиком. Конечно, после того, как многие привыкли ходить дома в обуви, это было не очень удобно. Ведь ноги могли мёрзнуть, особенно в холодное время года.
При Хрущёве проявилась более качественная обувь / Фото: trend.az
И тогда советские граждане вспомнили о том, что существует действительно важный и нужный аксессуар, который был незаслуженно забыт. Изначально это были комнатные туфли, а позже появились и домашние тапочки, которые дошли до наших времён и хорошо нам знакомы. Так люди начали оставлять в коридоре тапочки, а когда они приходили домой, то просто снимали грязную обувь и меняли ее на чистую.
Кроме того, позже домашние тапочки стали на столько актуальны и практичны, что их имел практически каждый член советской семьи. Обычно, их не было лишь у детей. Часто семьи покупали дополнительные тапочки. Это было на тот случай, если вдруг кто-то из знакомых и соседей решит заглянуть в гости. Такие хозяева считались по истине гостеприимными. Ведь тапочки действительно могли сказать очень многое о людях. Кроме того, они являлись неким символом чистоплотности.
Позже тапочки обрели настоящую популярность
Но были и те, кто не покупал дополнительную пару обуви. А когда кто-то приходил в гости, у людей могло сложиться негативное впечатление о хозяевах данного дома. Ведь считалось, что действительно гостеприимный человек всегда предложит их одеть.
Также были и те, кто продолжал ходить в уличной обуви по дому. Обычно это были представители сферы услуг, которые не всегда бережно относились к чужому имуществу. Например, иногда в чистый дом мог зайти слесарь ЖЭКа, который минуту назад ходил по грязи. Но продолжалось это недолго, до тех пор пока сам хозяин жилищной площади не намекнет на столь неуважительное отношение к его имуществу.
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