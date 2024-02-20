Дурной тон или необходимость: почему в СССР люди ходили дома в уличной обуви

При Сталине многие носили уличную обувь дома / Фото: hystoryfashion.ru

Хрущёвская оттепель внесла изменения в быт советских граждан/ Фото: turkrus.com

Позже люди начали ходить по улице в обыкновенный обуви, не используя галоши / Фото: turkrus.com

Галоши были весьма актуальны в СССР

Теперь можно было распрощаться со старой обувью и приобрести новую пару / Фото: timesnewroman.ro

Люди начали снимать обувь, прежде чем зайти в дом / Фото: Яндекс Коллекции

При Хрущёве проявилась более качественная обувь / Фото: trend.az

Позже тапочки обрели настоящую популярность