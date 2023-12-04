Как один австрийский врач спас жизнь тысячам детей с помощью обычного супа из морковки: Эрнст Моро

Очень важный рефлекс

Эрнст Моро.

Университет Гейдельберга.

Доктор Моро открыл очень важный детский рефлекс.

Всё гениальное просто

Этому гениальному доктору также принадлежит изобретение смеси для искусственного вскармливания младенцев.

Простой морковный суп оказался чудодейственным средством.

Изобретение доктора было простым, как всё гениальное.

Все открытия и рекомендации доктора Моро сегодня прочно вошли в повседневную жизнь - это лишний раз доказывает их гениальность.