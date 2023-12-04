Как один австрийский врач спас жизнь тысячам детей с помощью обычного супа из морковки: Эрнст Моро

Всего полтора века назад средняя продолжительность человеческой жизни была вдвое меньше сегодняшней. По большей части из-за того, что на этот показатель влияла младенческая смертность, которая была необычайно высокой. Очень много детей умирало от банальной диареи. В начале 20 века австрийскому педиатру Эрнсту Моро пришла в голову простейшая и в то же время гениальнейшая идея, благодаря которой смертность детишек упала больше чем вдвое...
Очень важный рефлекс
Сегодня проблемы с желудком у детей — это всего лишь неудобство, которое особого беспокойства у родителей не вызывает. Медицина предлагает тысячу и один способ их с лёгкостью решить. Так было далеко не всегда. Всего полторы сотни лет тому назад даже небольшое расстройство желудка могло стать для ребёнка фатальным. Всё изменилось, когда некого австрийского педиатра посетила одна воистину блестящая идея, но обо всём по порядку...
Эрнст Моро.
Эрнст Моро родился в 1874 году в городе Лайбахе, ныне это Любляна — столица Словении. Тогда же это было Герцогство Карниола, входившее в состав Австро-Венгерской империи. Медицинское образование Моро получил в австрийском Граце, где также ему дали докторскую степень. На специальность педиатра Эрнст Моро учился в Мюнхене, а ещё два года спустя он стал профессором в Университете Гейдельберга.
Университет Гейдельберга.
За свою врачебную практику Эрнст Моро совершил массу мегаважных открытий. Именно благодаря этому замечательному доктору стала возможна столь важная диагностика детского церебрального паралича в раннем возрасте. Диагностику и рефлекс называют именем доктора Моро. Рефлекс Моро, или рефлекс вздрагивания — это архаичный (примитивный) рефлекс, который имеет тенденцию исчезать к шестому месяцу жизни и проявляется в виде реакции вздрагивания, вызванной раздражителями, такими как интенсивный и внезапный шум.
Попросту говоря, если издать возле головы ребёнка громкий звук, он должен раскинуть свои ручки, а затем сжать их. Так, в первой фазе новорождённый подпрыгивает и быстро отводит и разгибает руки, растопыривая пальцы веером, совершая движение, похожее на объятие. Во второй фазе происходит медленное сгибание верхних конечностей и возращение их к туловищу со сжатыми в кулачки кистями, как своего рода реакция цепляния. Отсутствие подобного рефлекса служит признаком аномалий в развитии нервной системы ребёнка.
Доктор Моро открыл очень важный детский рефлекс.
Этот рефлекс, как и другие неонатальные рефлексы, представляют собой полезные параметры оценки нормального развития нервной системы младенца в зависимости от их интенсивности и постепенного исчезновения с течением месяцев жизни ребёнка.
Всё гениальное просто
Кроме открытия столь важного рефлекса, доктор Эрнст Моро ещё придумал стерилизовать бутылочки для детского питания. На счету австрийского педиатра также обнаружение молочнокислых бацилл лактобактерий, раскрытие их невероятной пользы для человеческого организма. Кроме того, педиатр утверждал, что дети, которые выросли на материнском молоке, гораздо меньше болеют. Намного позже это подтвердили исследования о том, что «естественников» защищает материнский иммунитет, с помощью антител, которые ребёнок получает с молоком своей матери, в отличие от «искусственников». Более того, именно Моро изобрёл так называемое «молоко Моро». Это была первая молочная смесь для искусственного вскармливания. В её состав входили сливки, мука, сливочное масло и сахар.
Этому гениальному доктору также принадлежит изобретение смеси для искусственного вскармливания младенцев.
Мало кто знает, что доктор ещё совершил гениальнейшее и при этом столь же простейшее открытие. Он смог побороть раннюю детскую смертность из-за диареи, которая была невероятно высокой, с помощью обычного морковного супа! Блюдо получило неказистое название «Морковь профессора Моро». Рецепт необычайно прост, как и всё гениальное: морковь нужно растереть в пюре, потом добавить воды, соли по вкусу и упаривать до тех пор, пока объём не уменьшится на треть. Вот и всё. Это простейшее дешёвое блюдо сразу помогло снизить младенческую смертность более чем вдвое.
Простой морковный суп оказался чудодейственным средством.
Лишь два десятилетия назад учёные обосновали эффект этого чудодейственного супчика. Благоприятное действие этого блюда, как показали последующие исследования других авторов, связано с кислыми олигосахаридами, образующимися в водных экстрактах моркови. Они мешают бактериям прикрепляться к слизистой оболочке кишечника и, следовательно, снижают частоту острых желудочно-кишечных инфекций у детей. Исследования также показали, что благодаря всем этим свойствам суп способен излечить даже диарею, которую вызвали бактерии, устойчивые к антибиотикам.
Изобретение доктора было простым, как всё гениальное.
Морковь — это вообще настоящий кладезь полезных витаминов и минералов. Её состав богат витаминами А, С, Е, D, а также столь полезными для здоровья веществами, как кальций, магний, фосфор и каротин. Давно установлено учёными, что тот, кто регулярно ест морковь - совершает с помощью этого профилактику грозных онкологических заболеваний. Также этот овощ содержит чрезвычайно много клетчатки, а это, как известно, помогает очищать кишечник от шлаков и токсинов. Так что этот суп актуален и сегодня, причём для любого возраста.
Все открытия и рекомендации доктора Моро сегодня прочно вошли в повседневную жизнь - это лишний раз доказывает их гениальность.
Доктор Моро был настоящим первопроходцем педиатрии. Его открытия во многом облегчили жизнь современных мамочек. Простые вещи, которые мы сегодня знаем и успешно используем, появились благодаря этому необыкновенному человеку. Больше всего, что поражает во всей истории гениального детского врача, так это то, что при всех своих открытиях, Эрнст Моро никогда не был представлен ни к какой награде или премии. Он прожил долгую, но весьма и весьма скромную жизнь. До конца своих дней он занимался своим любимым делом — лечил детей и спас ещё множество жизней. Умер великий врач в возрасте 74 лет. Он сделал достаточно, чтобы последующие поколения его помнили и были ему безмерно благодарны.
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