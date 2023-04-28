7 звёздных «пар», отношения которых закончились грандиозным скандалом

Скандалы, интриги и расследования – то, что мы читаем чаще всего на просторах Интернета и в глянцевых журналах. А прошлый год был действительно полон самых разных историй среди знаменитостей, которые то и дело вляпывались в скандалы, томили интригу и, конечно же, привлекали к себе внимание самыми разными способами.
1. Ники Минаж и Карди Би
Ники Минаж и Карди Би. \ Фото: report47.com.
У этих двоих конфликт начал разгораться ещё в 2017 году, однако только недавно он вспыхнул в полную силу. На вечеринке Harper’s Bazaar ICONS девушки, как оказалось, не поделили что-то между собой. Очевидцы говорят о том, что между ними вспыхнул физический конфликт, в результате которого Карди Би оказалась с синяком на лбу, хотя именно она и бросила своей туфлей в Ники. После того, как вечеринка была закончена, и все разошлись по домам, Карди написала об этом в своём Инстаграме, утверждая, что Ники несла полную околесицу о её семье и рэп-карьере. Ники, однако, отрицала подобные обвинения и не стала выдвигать обратных против Карди. В радиопередаче Queen, когда речь зашла об этом инциденте, Ники сказала, что ей довелось стать частью весьма унизительного инцидента, который произошел на глазах у кучки богатых и знаменитых людей. И сразу же после этого эфира она написала об этой истории самостоятельно, высмеивая слова Карди и произошедшую между ними драку.
А как вы думаете, что же они не поделили между собой? \ Фото: google.com.
2. Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин. \ Фото: periodicosanjuan.com.
Пожалуй, 2018 год можно смело назвать годом шокирующих событий в мире знаменитостей. Хотя бы потому, что Джастин и Хейли, будучи знакомыми всего один месяц, объявили официально о своей помолвке. Фанаты тихонько пребывали в шоке, не веря в происходящее, ведь какие-либо романтические отношения у пары закончились в 2016 году. Однако масла в огонь подлил тот факт, что папарацци заметили парочку выходящей из здания суда в Нью-Йорке. Однако на этом драма не закончилась. Было множество весьма противоречивых заявлений в СМИ по поводу того, состоялся их брак или всё же нет. Однако сама пара очень часто называет себя мужем и женой на людях, что подтверждает эту теорию. Впрочем, буквально недавно Хейли сама опубликовала некоторые фото с их свадьбы, чем полностью развеяла все сомнения. Впрочем, по заверению журналистов, Бибер всё ещё продолжает любить свою бывшую девушку, Селену Гомес. Ведь после новости о том, что она была госпитализирована в октябре, его видели плачущим, а сам он говорил о том, что никогда прежде ещё не чувствовал себя таким разбитым.
Милые бранятся - только тешатся. \ Фото: people.com.
3. Тристан Томпсон
Звёздное трио. \ Фото: theodysseyonline.com.
Несмотря на то, что Тристана не раз ловили на его неоднозначных встречах с женщинами, именно в апреле звезду НБА поймали на горячем на измене его тогдашней половинке. За день до того, как родился его сын Тру, TMZ выпустила репортаж, где было опубликовано видео, на котором Тристан целовался с группой женщин в баре, среди которых была замечена модель из Инстаграм Лани Блэр. И хотя Тристан и Хлоя никак не прокомментировали этот случай, сестра Хлои, Ким Кардашьян, не осталась равнодушной. В интервью KUWTK она сказала, что заблокировала Тристана во всех социальных сетях и искренне ненавидит его за то, что он сделал. Также многие источники утверждают, что даже после рождения Тру Тристан не перестал поглядывать налево и ещё не один раз изменял своей девушке Хлое. Впрочем, вскоре он действительно попался на горячем и пара распалась после того, как Тристан был замечен с Джордин Вудс – лучшей подругой сестер Кардашьян.
Ох уж эти девушки. \ Фото: eonline.com.
4. Ким Кардашьян
Ким Кардашьян. \ Фото: popcornnews.ru.
В июле Ким была втянута в весьма противоречивую историю в своём Инстаграме. В одном из её видеороликов на заднем плане можно было услышать голос Кендалл, которая говорила: «Я действительно беспокоюсь, ты что, совсем не ешь?». На что Ким поблагодарила его. Её сестра Хлои так же сказала, что Ким похожа на куклу Facetune и назвала её анорексичкой из-за очень тонкой талии. Сама же Ким выглядела довольной и польщённой такими комплиментами. Впрочем, фанаты остались менее довольным, чем сама звезда. Спустя несколько месяцев Ким была вынуждена прокомментировать эту ситуацию на подкасте у Эшли Грэм. Она отметила: «Я никого не собиралась этим обидеть и приношу свои извинения, если так получилось. Я понимаю, что существуют люди с серьёзными пищевыми отравлениями и что это не шутка. Я прошла через это и знаю, что это такое. А потому понимаю, что это было недопустимо».
5. Кендалл Дженнер
Любовный треугольник. \ Фото: pinterest.com.
Фанатов весьма всколыхнула новость о том, что их любимица оказалась втянута в самый настоящий любовный треугольник. Эта история случилась летом и продолжалась между Кендалл и двумя мужчинами – Анваром Хадидом и Беном Симмонсом. Кендалл в своё время встречалась с Беном, появляясь на фото от папарацци, где они вместе обедают и катаются на велосипедах. Тем не менее, чуть позже, спустя несколько месяцев, Кендалл была замечена за обедом с новым юношей. Фанаты логично предположили, что это означало разрыв со звездой НБА, но всё оказалось совсем не так. Будучи пойманной за руку, Кендалл сказала изданию People, что на самом деле она не ищет серьёзных отношений, а просто наслаждается моментом. А потому вовсе не удивительно, что на протяжении всего лета она посещала с Беном различные мероприятия и семейные ужины. Впрочем, ближе к осени пара окончательно объявила о своём расставании. И буквально через пару дней после этого девушку заметили уже с Анваром Хадидом, когда они колесили по Европе и наслаждались друг другом.
Кендалл Дженнер. \ Фото: 24tv.ua.
6. Кортни Кардашьян и Юнес Бенджима
Кортни Кардашьян и Юнес Бенджима. \ Фото: elpais.com/elpais.
Несмотря на разницу в возрасте почти что в 14 лет, пара отлично чувствовала себя рядом друг с другом. В 2016 году они частенько появлялись вместе, а также постили фото весьма эротичного содержания в свои социальные сети. В марте 2018 года в паре что-то пошло наперекосяк. Кортни не только заблокирована юношу во всех социальных сетях, но и на некоторое время даже удалила свой аккаунт в Инстаграме, несмотря на то, что пара продолжала встречаться. Впрочем, после того, как Юнес отверг все обвинения в мошенничестве, выдвинутые против него, они с Кортни начали всерьёз ссориться в Инстаграм. После того, как девушка опубликована фото своих ягодиц, Юнес оставил ей комментарий: «Это то, что тебе нужно демонстрировать, чтобы нравиться людям?». Звучало весьма грубо, а потому никто не удивился, что пара распалась. Также TMZ утверждало, что несколько неделю спустя заметили Юнеса в обнимку с юной моделью - Джордан Озуна. На этом драма не закончилась. Спустя какое-то время Кортни была замечена буквально с двойником Юнеса, с парнем по имени Лука Саббат. Как утверждает сама девушка, она не намерена пока вступать в брак, а потому не удивительно, что вскоре она рассталась с Лукой и вновь была замечена с Юнесом.
Кортни и её бойфренды. \ Фото: rambler.ru.
7. Лил Ксан и Ноа Сайрус
Лил Ксан и Ноа Сайрус. \ Фото: m461.info.
Журналисты никогда не были уверены в том, что эта парочка действительно встречалась, даже несмотря на то, что Лил появился в сторис у Ноа на страничке. Впрочем, после того, как они записали совместный романтический трек и объявили о своих отношениях, чтобы пошло не так. В начале осени Лил опубликовал фотографию Ноа с каким-то парнем и заявил, что буквально сходит с ума от ситуации, ведь, как ему стало известно, девушка изменяла ему на протяжении достаточно большого количества времени. Ноа в своём Твиттере и Инстаграме отреагировала на это, написав о том, что никогда и никому не изменяла и обвинила в этом самого Лила, говоря о том, что его засосы на шее очень многозначны. После небольших баталий между парой, Лил был вынужден признать, что на самом деле никогда не встречались, и что их отношения были всего лишь фикцией, придуманной Columbia Records. Впрочем, как Ноа, так и сама студия отвергли эти предположения, после чего девушка опубликовала на своей странице извинение от дамы, которая на самом деле и оставила метки на Лиле, после чего конфликт перешел в стадию холодной войны между бывшими.
В это трудно поверить, но теперь они заклятые враги. \ Фото: wkfr.com.
По материалам сайта inspiredot.net
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии