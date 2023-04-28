7 звёздных «пар», отношения которых закончились грандиозным скандалом

1. Ники Минаж и Карди Би

Ники Минаж и Карди Би. \ Фото: report47.com.

А как вы думаете, что же они не поделили между собой? \ Фото: google.com.

2. Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Джастин Бибер и Хейли Болдуин. \ Фото: periodicosanjuan.com.

Милые бранятся - только тешатся. \ Фото: people.com.

3. Тристан Томпсон

Звёздное трио. \ Фото: theodysseyonline.com.

Ох уж эти девушки. \ Фото: eonline.com.

4. Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. \ Фото: popcornnews.ru.

5. Кендалл Дженнер

Любовный треугольник. \ Фото: pinterest.com.

Кендалл Дженнер. \ Фото: 24tv.ua.

6. Кортни Кардашьян и Юнес Бенджима

Кортни Кардашьян и Юнес Бенджима. \ Фото: elpais.com/elpais.

Кортни и её бойфренды. \ Фото: rambler.ru.

7. Лил Ксан и Ноа Сайрус

Лил Ксан и Ноа Сайрус. \ Фото: m461.info.

В это трудно поверить, но теперь они заклятые враги. \ Фото: wkfr.com.