Садовые красавицы, которые помогут скрыть от глаз непрезентабельные постройки

Немного фантазии, и даже самый маленький участок можно превратить в цветущий оазис. Тем обиднее, когда всю картину портит какой-то старый забор. Но решение есть. Выручат вьющиеся растения — роза «зефирин друэн», бугенвиллея, ипомея и другие.

Эти садовые красавицы скроют от глаз непрезентабельные постройки. А при необходимости сделают очаровательными твои арки, беседки, навесы.







«ЗЕФИРИН ДРУЭН»

Бугенвиллея

Ипомея

Кампсис укореняющийся

Настурция

Одна из самых популярных плетистых роз. Садоводы любят ее за высокие (до 3 метров) кусты, сладкий аромат, отсутствие шипов и продолжительное цветение. Длинные побеги можно легка направлять в нужную сторону. А значит, сформировать из них живую изгородь будет несложно.Чтобы по-настоящему разрастись, бурбонской розе потребуется несколько лет. В этот период растение будет направлять больше сил на формирование корней. Но уже через 3–4 года «зефирин друэн» вознаградит тебя за терпение целым облаком крупных махровых цветков.Великанша родом из Южной Америки прекрасно смотрится на стенах, колоннах и заборах. Да что говорить, более эффектное украшение для сада сложно даже представить. Ведь цветущая бугенвиллея — это сплошное облако из мелких трубчатых цветков и ярких пышных прицветников.В мягком климате бугенвиллею выращивают в открытом грунте.Однако в наших условиях ее необходимо с началом холодов заносить в дом. При этом декоративному растение потребуется вместительная кадка и хорошее естественное освещение.Травянистая лиана из семейства Вьюнковые украшает сад с июня до начала осени. Она быстро растет и за несколько недель формирует зеленый ковер на любой опоре.Ипомея очень неприхотлива в уходе, она приживается на любой почве и может долго обходиться без полива. Листья отцветающего растения приобретают желтые, оранжевые и красные оттенки. Благодаря этому живая изгородь из нее радует глаз до самых морозов.Быстрорастущая лиана украшает европейские сады с XVII века. Ее главным достоинством являются крупные трубчатые цветы, раскрывающиеся в июле и радующие садоводов до сентября.Кампсис отличается завидной живучестью и плодовитостью. Однако, чтобы добиться дружного цветения, ему потребуется правильный уход. Желательно выбирать освещенное место без сквозняков. На зиму корни растения нужно укрыть лапником или опилками. А весной ему необходима обрезка старых и больных побегов.Мало кто знает, что настурция прижилась в Старом Свете как лекарственная и пряная культура. Пик ее популярности давно прошел. Но неприхотливая лиана имеет множество достоинств, а потому является одним из лучших растений для украшения заборов и арок.Благодаря своему продолжительному цветению и красоте настурция будет радовать тебя весь сезон. А простота ухода за ней обрадует начинающих цветоводов. Кроме того, растение отпугивает вредителей и привлекает насекомых-опылителей. Поэтому, посадив настурцию возле огорода, вполне реально увеличить плодовитость кабачков, гороха, огурцов, помидоров.