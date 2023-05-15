Бюджетное средство, которое отпугивает вредителей

Каждый садовод и огородник знает, как важно осматривать растения на предмет появления на них вредителей. В период с весны до осени растения очень часто подвергаются нападению различных насекомых, которые могут привести к гибели культур.

Если при осмотре сада вы обнаружили на растениях насекомых, необходимо как можно скорее провести обработку. При этом для обработки рекомендуется использовать натуральные средства, которые полностью безопасны для человека.







Свою эффективность в борьбе с тлей, щитовкой, колорадским жуком, клещами, гусеницами, слизнями и другими вредителями показал красный острый перец или паприка, которую можно купить в любом магазине.

Для приготовления натурального инсектицида залейте 1 чайную ложку паприки 500 мл воды.







Хорошо перемешайте средство и оставьте настаиваться на 36 часов, а затем профильтруйте через ткань.







Для обработки растений разведите 20 мл концентрированного раствора перца в 1 литре воды. Опрыскайте перечной водой все растения, уделяя особое внимание области под листочками. Обработку рекомендуется проводить вечером в безветренную погоду.







Эффективность использования паприки обусловлена тем, что она содержит алкалоид капсаицин, который является эффективным репеллентом и отпугивает вредителей.

Повторную обработку сада перечной водой необходимо провести через 7 дней. Использовать перечную воду рекомендуется до периода цветения и плодоношения, чтобы избежать повреждения цветов и плодов.

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