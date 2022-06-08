Лучшие сувениры из Европы

Привезите домой небольшой сувенир на память о поездке.
Если вам довелось отправиться в заграничную поездку, то не стоит везти с собой домой на память банальные цепочки для ключей и дешёвые футболки. Каждая страна может предложить уникальные сувениры, будь то национальные угощения или шедевры народных промыслов. Например, настоящий портвейн производят только в Португалии.
Так какие же сувениры лучше всего привезти из 20 европейских стран?
Германия: масс
Немцы известны своим пристрастием к пиву, которое здесь часто дешевле воды, и пьют его литрами из тяжёлых стеклянных кружек под названием масс. Съездите в знаменитый мюнхенский ресторан Хофбройхаус и приобретите кружку с культовым логотипом HB на голубом фоне.
Италия: кожаные изделия
В Италии полно уличных рынков, где можно увидеть широчайший выбор кожаных изделий – от сумок и ремней до блокнотов и бумажников. Наиболее знаменитый рынок (и идеальное место для поиска качественных кожаных изделий) – рынок Сан-Лоренцо во Флоренции. Можно потратить целый день, слоняясь по бесконечным рядам между прилавками.
Хорватия: лицитарское сердце
Очень популярные в Хорватии лицитарские сердца – это пряники в форме сердца из медового теста, раскрашенные в яркие цвета, чаще всего красный. Традиция печь такие пряники зародилась ещё в средние века. Маленькие сердечки идеально подходят для украшения рождественской ёлки.
Нидерланды: делфтский фарфор
Фарфоровые изделия в бело-синих тонах названы в честь города Делфт, где их производят. Их история уходит корнями в 17 век, и во времена расцвета в Делфте было 33 фабрики, производящих уникальные фарфоровые вещицы. Сегодня осталась лишь одна фабрика, но делтфский фарор можно встретить в любом уголке Нидерландов. Это может быть и небольшой чайный сервиз, и декоративная статуя.
Австрия: моцарткугель
Моцарткугель – традиционные круглые шоколадные конфеты с начинкой из марципана, одно из наиболее любимых кондитерских изделий в Австрии. Впервые они были созданы в Зальцбурге в 1890 году Паулем Фюрстом, решившим назвать своё творение в честь знаменитого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.
Румыния: деревянная ложка
В былые времена их использовали для практических целей, но сегодня они стали скорее украшением. На вырезанных вручную столовых приборах можно встретить разнообразные узоры – от животных и людей до религиозных символов. Некоторые мотивы к тому же имеют особое значение, например, петух символизирует надежду.
Испания: ручной веер
По всей Испании вы увидите женщин с яркими красочными ручными веерами. И если даже вы не собираетесь пользоваться веером по прямому назначению, он может послужить великолепной декоративной деталью благодаря нанесённым вручную причудливым узорам.
Турция: турецкий кофе
Турецкий кофе пьют чёрным, и он отличается своей крепостью. Одна из исторически наиболее известных марок — Kurukahveci Mehmet Efendi. В Турции принято сервировать кофе в медных чашках, так что если вы хотите аутентичности, привезите домой заодно чашку и кофейник.
Польша: янтарь
В польском портовом городе Гданьск янтарь можно встретить на каждом углу. Здесь вы найдёте множество магазинчиков, торгующих украшениями из «балтийского золота», которое, по сути, является древесной смолой, затвердевшей под воздействием времени и морской воды. В городе даже проводится международный фестиваль янтаря.
Швеция: Далекарлийская лошадка
Эти деревянные лошадки впервые появились в 19 веке в регионе Даларна, в честь которого и получили своё название. Яркие фигурки считаются неофициальным символом страны и их можно встретить в домах многих местных жителей. Красный цвет является наиболее традиционным.
Португалия: портвейн
Португальская живописная долина Дору – единственное в мире место, где производят настоящий портвейн, креплёное сладкое вино, употребляемое после трапезы. Потратьте день на посещение ферм долины Дору и дегустацию разных сортов. Вы наверняка найдёте тот сорт, который вам по вкусу.
Греция: оберег от сглаза
По местному поверью, глаз-камень отводит несчастье. По всей стране вы встретите ярко-голубые медальоны и кулоны с символом глаза. Они веками являются неотъемлемой частью греческой традиции.
Франция: сыр камамбер
Багет, пожалуй, не переживёт путешествия в багаже, а вот камамбер вполне. Кремовый сыр из северной Нормандии станет идеальным завершением любой трапезы.
Украина: лижнык (карпатский плед)
Лижнык – шерстяной плед, производство которого сосредоточено по большей части в Яворове, украинском городе неподалёку от польской границы. Эти очень тёплые и мягкие пледы в старинном стиле ткут вручную на домашних деревянных ткацких станках из шерсти овец, пасущихся в Карпатских горах.
Чешская республика: Богемский хрусталь
Богемский хрусталь производится в Силезии и Богемии, откуда и его название. Эти прекрасные стеклянные изделия выдуваются и гравируются вручную. К тому же богемское стекло качественнее и прочнее обычного.
Швейцария: шоколад Линдт
Жители Швейцарии потребляют 12 килограммов шоколада в год, что не может не произвести впечатление. Швейцарии принадлежат многие достижения шоколадной индустрии, в том числе шоколадная машина конш, внедрённая в 1879 году Рудольфом Линдтом, и навсегда изменившая способ производства шоколада. Швейцарские шоколатье и по сей день используют эту технику в своём производстве. Возьмите с собой плитку шоколада, а лучше десять.
Норвегия: Вязаный шерстяной свитер
Холодный климат Норвегии способствовал возникновению тёплых вязаных свитеров. Фирма Dale of Norway изготавливает популярные свитера с причудливыми узорами с начала 19 века, а также с 1950-го года неизменно одевает норвежскую лыжную команду. Этот милый свитер согреет вас в любую, даже самую холодную погоду.
Венгрия: вышитые скатерти
В Венгрии существует несколько стилей вышивки. Пожалуй, чаще всего в узоре встречаются цветы, и они прекрасно украшают многочисленные скатерти и полотенца, продаваемые по всей стране.
Англия: шоколад Cadbury
Да, шоколад Cadbury продаётся и у нас. Но и вкус, и состав его разительно отличаются от британской версии. Приобретите знаменитое шоколадное яйцо с кремовой начинкой или просто плитку шоколада, здесь вы найдёте множество уникальных оттенков вкуса, продающихся исключительно в Англии.
Ирландия: виски—камни
Вместо банальной бутылки виски купите виски-камни, известные своей способностью поддерживать нужную температуру напитка, не разбавляя его (как это сделали бы кубики льда). В провинции Коннемара на западном берегу Ирландии вы найдёте камни из редкого сорта мрамора, имеющегося только в этом регионе страны.
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