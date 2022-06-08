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Лучшие сувениры из Европы

Лучшие сувениры из Европы

Привезите домой небольшой сувенир на память о поездке.

Если вам довелось отправиться в заграничную поездку, то не стоит везти с собой домой на память банальные цепочки для ключей и дешёвые футболки. Каждая страна может предложить уникальные сувениры, будь то национальные угощения или шедевры народных промыслов. Например, настоящий портвейн производят только в Португалии.

Так какие же сувениры лучше всего привезти из 20 европейских стран?

Германия: масс


Лучшие сувениры из Европы

Немцы известны своим пристрастием к пиву, которое здесь часто дешевле воды, и пьют его литрами из тяжёлых стеклянных кружек под названием масс. Съездите в знаменитый мюнхенский ресторан Хофбройхаус и приобретите кружку с культовым логотипом HB на голубом фоне.

Италия: кожаные изделия


Лучшие сувениры из Европы

В Италии полно уличных рынков, где можно увидеть широчайший выбор кожаных изделий – от сумок и ремней до блокнотов и бумажников. Наиболее знаменитый рынок (и идеальное место для поиска качественных кожаных изделий) – рынок Сан-Лоренцо во Флоренции. Можно потратить целый день, слоняясь по бесконечным рядам между прилавками.

Хорватия: лицитарское сердце


Лучшие сувениры из Европы

Очень популярные в Хорватии лицитарские сердца – это пряники в форме сердца из медового теста, раскрашенные в яркие цвета, чаще всего красный.
Традиция печь такие пряники зародилась ещё в средние века. Маленькие сердечки идеально подходят для украшения рождественской ёлки.

Нидерланды: делфтский фарфор


Лучшие сувениры из Европы

Фарфоровые изделия в бело-синих тонах названы в честь города Делфт, где их производят. Их история уходит корнями в 17 век, и во времена расцвета в Делфте было 33 фабрики, производящих уникальные фарфоровые вещицы. Сегодня осталась лишь одна фабрика, но делтфский фарор можно встретить в любом уголке Нидерландов. Это может быть и небольшой чайный сервиз, и декоративная статуя.

Австрия: моцарткугель


Лучшие сувениры из Европы

Моцарткугель – традиционные круглые шоколадные конфеты с начинкой из марципана, одно из наиболее любимых кондитерских изделий в Австрии. Впервые они были созданы в Зальцбурге в 1890 году Паулем Фюрстом, решившим назвать своё творение в честь знаменитого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Румыния: деревянная ложка


Лучшие сувениры из Европы

В былые времена их использовали для практических целей, но сегодня они стали скорее украшением. На вырезанных вручную столовых приборах можно встретить разнообразные узоры – от животных и людей до религиозных символов. Некоторые мотивы к тому же имеют особое значение, например, петух символизирует надежду.

Испания: ручной веер


Лучшие сувениры из Европы

По всей Испании вы увидите женщин с яркими красочными ручными веерами. И если даже вы не собираетесь пользоваться веером по прямому назначению, он может послужить великолепной декоративной деталью благодаря нанесённым вручную причудливым узорам.

Турция: турецкий кофе


Лучшие сувениры из Европы

Турецкий кофе пьют чёрным, и он отличается своей крепостью. Одна из исторически наиболее известных марок — Kurukahveci Mehmet Efendi. В Турции принято сервировать кофе в медных чашках, так что если вы хотите аутентичности, привезите домой заодно чашку и кофейник.

Польша: янтарь


Лучшие сувениры из Европы

В польском портовом городе Гданьск янтарь можно встретить на каждом углу. Здесь вы найдёте множество магазинчиков, торгующих украшениями из «балтийского золота», которое, по сути, является древесной смолой, затвердевшей под воздействием времени и морской воды. В городе даже проводится международный фестиваль янтаря.

Швеция: Далекарлийская лошадка


Лучшие сувениры из Европы

Эти деревянные лошадки впервые появились в 19 веке в регионе Даларна, в честь которого и получили своё название. Яркие фигурки считаются неофициальным символом страны и их можно встретить в домах многих местных жителей. Красный цвет является наиболее традиционным.

Португалия: портвейн


Лучшие сувениры из Европы

Португальская живописная долина Дору – единственное в мире место, где производят настоящий портвейн, креплёное сладкое вино, употребляемое после трапезы. Потратьте день на посещение ферм долины Дору и дегустацию разных сортов. Вы наверняка найдёте тот сорт, который вам по вкусу.

Греция: оберег от сглаза


Лучшие сувениры из Европы

По местному поверью, глаз-камень отводит несчастье. По всей стране вы встретите ярко-голубые медальоны и кулоны с символом глаза. Они веками являются неотъемлемой частью греческой традиции.

Франция: сыр камамбер


Лучшие сувениры из Европы

Багет, пожалуй, не переживёт путешествия в багаже, а вот камамбер вполне. Кремовый сыр из северной Нормандии станет идеальным завершением любой трапезы.

Украина: лижнык (карпатский плед)


Лучшие сувениры из Европы

Лижнык – шерстяной плед, производство которого сосредоточено по большей части в Яворове, украинском городе неподалёку от польской границы. Эти очень тёплые и мягкие пледы в старинном стиле ткут вручную на домашних деревянных ткацких станках из шерсти овец, пасущихся в Карпатских горах.

Чешская республика: Богемский хрусталь


Лучшие сувениры из Европы

Богемский хрусталь производится в Силезии и Богемии, откуда и его название. Эти прекрасные стеклянные изделия выдуваются и гравируются вручную. К тому же богемское стекло качественнее и прочнее обычного.

Швейцария: шоколад Линдт


Лучшие сувениры из Европы

Жители Швейцарии потребляют 12 килограммов шоколада в год, что не может не произвести впечатление. Швейцарии принадлежат многие достижения шоколадной индустрии, в том числе шоколадная машина конш, внедрённая в 1879 году Рудольфом Линдтом, и навсегда изменившая способ производства шоколада. Швейцарские шоколатье и по сей день используют эту технику в своём производстве. Возьмите с собой плитку шоколада, а лучше десять.

Норвегия: Вязаный шерстяной свитер


Лучшие сувениры из Европы

Холодный климат Норвегии способствовал возникновению тёплых вязаных свитеров. Фирма Dale of Norway изготавливает популярные свитера с причудливыми узорами с начала 19 века, а также с 1950-го года неизменно одевает норвежскую лыжную команду. Этот милый свитер согреет вас в любую, даже самую холодную погоду.

Венгрия: вышитые скатерти


Лучшие сувениры из Европы

В Венгрии существует несколько стилей вышивки. Пожалуй, чаще всего в узоре встречаются цветы, и они прекрасно украшают многочисленные скатерти и полотенца, продаваемые по всей стране.

Англия: шоколад Cadbury


Лучшие сувениры из Европы

Да, шоколад Cadbury продаётся и у нас. Но и вкус, и состав его разительно отличаются от британской версии. Приобретите знаменитое шоколадное яйцо с кремовой начинкой или просто плитку шоколада, здесь вы найдёте множество уникальных оттенков вкуса, продающихся исключительно в Англии.

Ирландия: виски—камни


Лучшие сувениры из Европы

Вместо банальной бутылки виски купите виски-камни, известные своей способностью поддерживать нужную температуру напитка, не разбавляя его (как это сделали бы кубики льда). В провинции Коннемара на западном берегу Ирландии вы найдёте камни из редкого сорта мрамора, имеющегося только в этом регионе страны.

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